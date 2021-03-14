Марко Николич: Смолов показал хороший старт, но ему надо поработать над физикой

- Надо поздравить команду. Ребята молодцы. Очень важно было сегодня победить. Был тяжелый матч, интересный. Временам было много моментов и у нас, и у соперника. Сегодня мы видели качественный футбол. Надо продолжать работу, двигаться дальше. Мы сделали хороший рестарт сезона, но надо продолжать в том же духе. Что касается «Сочи», это очень сильная команда, с которой тяжело соперничать. Для нас это очень важные три очка, - сказал Николич.

- Камано много критиковали в прошлом году. В этом он здорово играет. За счет чего ему удалось выйти на другой уровень по сравнению с прошлым годом?

- Сейчас, сразу после матча, сложно ответить на этот вопрос. Каждый человек, кто понимает футбол, знает, что происходит у нас в последней части сезона. Мы строили команду, потом по травмам потеряли много лидеров «Локомотива», играли каждые три дня. Был сложный график для нас. Сейчас все стало на свои места. Камано, Эдер после травмы вернулись. Зе Луиша ждем, Миранчука. У нас есть потенциал прибавить. И те ребята, кто играет, показывают свои качества. Надо смотреть, чего нам не хватает.

- Смолов во второй игре выходя на замену забил. В следующем матче Федор выйдет в стартовом составе или опять на замену?

- Он забил два важных мяча, но Смолов много пропустил, и ему надо поработать над физикой. Надо продолжать так работать. Он показал хороший старт сезона. Надо, чтобы у каждого футболиста была мотивация демонстрировать свою лучшую игру. Сейчас это и происходит. Важно не только в стартовом составе выходить, но и на замены.

- После игры с ЦСКА вы расстроились, что команда на ходу, но до матча с «Арсеналом» девять дней. Сейчас до следующей игры осталось три дня. Это лучше для вас или недельный цикл самый оптимальный?

- Календарь у нас такой, какой есть. Мы начали сезон, потом был большой перерыв. Так получилось, что важно было выиграть после перерыва. В Туле оказалось плохое поле и было сложно играть. Много лет «Локомотив» там играл неудачно. Сегодня в Туле после искусственное. Там все по другому. Это вообще неприятная команда. Надо было найти решение, чтобы взять очки.

- Довольны ли игрой «Локомотива» после второго гола?

- У меня нет вопросов к футболистам. Игроки сейчас в хорошей форме. Когда ты забиваешь второй мяч в таком трудном матче, а потом пропускаешь через минуту, это очень обидно. Так получилось сегодня. Но это не важно сейчас. Важно, что мы забили мяч и взяли три очка.