Обухов и Князев – это только начало? ФИФА и ВАДА обвиняют Россию в сокрытии положительных допинг-про

В ВАДА провели расследование, что подлог был совершен Московской антидопинговой лабораторией, после чего проба была внесена в систему АДАМС в качестве отрицательной.

«Ошибка» в пробе, по утверждению ФИФА, не была случайной. «Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия», - сказано в письме.

Чего не скажешь о нападающем Владимире Обухове . Согласно письму ФИФА в адрес генсекретаря РФС Александра Алаева, в 2013 году во время его выступления за молодежную сборную на базе в Новогорске у него взяли допинг-пробу. Она значилась отрицательной, однако, по заверениям международной организации, на самом деле содержала следы метандиенона. Этот препарат относится к ряду анаболических стероидов и используется для увеличения мышечной массы.

На протяжении последнего десятилетия российский спорт сотрясает череда допинговых скандалов, а ВАДА стала его главным врагом, однако отечественному футболу до сей поры удавалось избежать больших проблем. В XXI веке можно из заметных историй можно вспомнить только бромантан Егора Титова , да Александра Тихоновецкого с Романом Еременко , которых ловили на употреблении наркотиков, то есть на собственной глупости, а не желании улучшить спортивные результаты.

ОБУХОВ И КНЯЗЕВ ИГРАЛИ ЗА «ТОРПЕДО»

В РФС признали факт возбуждения дисциплинарных дел, уточнив, что на самом деле речь идет сразу о троих игроках – двоих футболистах и одной футболистке. Их имена названы не были, но в телеграм-каналах появилась информация, что речь также идет об Иване Князеве и Дарье Мещеряковой.

Князеву 28 лет, он оканчивал академию «Локомотива», а карьеру начинал уже в «Торпедо» (1 матч в РПЛ), после чего постоянно менял команды – «Урал», «Рига», «Валмиера» (оба – Латвия), «Зугдиди» (Грузия) и «Иртыш», а с августа 2020-го выступает в ПФЛ за пермскую «Звезду». В составе молодежной сборной России провел 10 матчей, из которых только один был официальным – как раз в марте 2013-го при его участии наша молодежка разбила в гостях Андорру (3:0).

Важно отметить, что Обухова и Князева объединяет один важный факт – оба в первой половине 2013 года играли за «Торпедо». Форвард находился в аренде из «Спартака» и уже летом вернулся в родную команду, а защитник защищал черно-белые цвета до лета 2015-го.

Тренировавший «Торпедо» в первой половине 2013-го Борис Игнатьев очень удивился данным обвинениям, подчеркнув, что уровень ФНЛ – не те задачи, которые вынуждают футболистов гробить здоровье, ведь зарплату они получают по контракту, а не за результат.

Врач «Торпедо» того времени Владимир Аловский тоже отрицает все обвинения. «Обухов звонит мне, обвиняет меня, что это я виноват. Я помню Князева, Обухова, но мы ничего в их отношении не делали, как и в отношении других. Ни врачи, ни другие люди из «Торпедо» не виноваты в случившемся», - приводит слова медика «Чемпионат».

ЗА МЕТАНДИЕНОН МОГУТ ОТСТРАНИТЬ НА СРОК ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

О Мещеряковой известно намного меньше. Ей 25 лет, амплуа – вратарь. В марте 2013-го она вызывалась в женскую молодежную сборную России (расширенный состав) на матчи с командами Франции, Бельгии и Швейцарии, однако тренировочный сбор проходил не в Новогорске, а в Сочи. Уже в 2016-м выступала за Самарский государственный социально-педагогический университет в полуфинальном этапе Всероссийских соревнований, где приняла участие в четырех матчах.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, санкции за употребление метандиенона жесткие – от двух до четырех лет дисквалификации. Нижний порог применяется в случаях, если речь идет о первом нарушении, как у всех троих, однако при наличии отягчающих обстоятельств (например, попытка повлиять на результаты теста) срок может быть поднят до максимального.

Примечательно так же, что срок давности по таким делам согласно той редакции Кодекса составляет восемь лет, в течение которых необходимо возбудить административное дело, то есть через месяц (если речь действительно о весенних сборах в марте-апреле) он бы истек.

ОБВИНЕНИЙ БУДЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ?

И здесь появляется один важный вопрос. Если пробы были взяты еще в 2013 году, кто, как и почему о них вспомнил спустя несколько лет? Получается, расследование велось давно, а данные дела заведены специально до истечения срока давности.

А это значит, что и остальные допинг-пробы после 2013 года пройдут тщательную проверку, то есть в ближайшее время нас может ждать еще не одно громкое обвинение. Ведь речь идет не только о возможном употреблении допинга, но и – что куда более важно – государственной попытке скрыть его. Тогда санкции могут быть применены не только в отношении футболистов, но и всего российского футбола. К слову, в 2012-2015 году РФС возглавлял Николай Толстых.

Тут стоит напомнить, что три года назад уже писали об интересе ФИФА к 20 российским футболистам, включая Игоря Акинфеева и Дениса Глушакова, но подтверждения эта информация нашла не в полной мере. РФС тогда действительно передавал международным футбольным властям информацию по 11 игрокам, в числе которых числилась и … Мещерякова (но не Глушаков и Акинфеев).

Так или иначе, все говорит о том, что это лишь начало большого допингового скандала, который может сильнейшим образом ударить по всему российскому футболу.