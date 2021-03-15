«У Дзюбы есть гандикап перед Соболевым». Кирьяков – о заявке сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

– Что думаете по поводу вратарской бригады, в которую вошли Шунин, Джанаев и Дюпин?
– Дюпин, который впервые приглашен в сборную, проводит отличные матчи и является одним из творцов победы «Рубина» над «Зенитом». Это и подтолкнуло тренерский штаб вызвать его. А приглашение Шунина и Джанаева ожидаемо.
– Для вас логично, что нет Гилерме?
– Не знаю, по какой причине его не пригласили. Может быть, решили что-то поменять. Почему бы и нет?
– По защитникам есть вопросы или сюрпризы?
– Игроки обороны, за исключением одной позиции, постоянно вызываются. Опять вернулся в команду Жиров. Видимо, тренеры смотрят за ним и его выступлениями во второй бундеслиге. Наверное, сейчас он неплохо себя проявляет. Плюс он играет в зарубежном чемпионате, а во второй бундеслиге уровень тоже довольно приличный.
– Кандидатура Самошников из «Рубина» не вызывает вопросов?
– Наверное, он приглашен на перспективу. Но это не удивляет, учитывая, как сейчас выступает «Рубин». Можно и вызвать парня, познакомиться.
– Марио Фернандес получил травму в матче с «Арсеналом». Может, не стоило его приглашать?
– Насколько мне известно, это повреждение оказалось не таким серьезным. Наверняка медицинские штабы созванивались и приняли решение, что возможно поставить игрока на ноги, и он сможет сыграть. Может быть не в первом матче, а в дальнейшие. Он лидер и самый сильный у нас на этой позиции. Есть Караваев, но он может играть слева. Фернандес выглядит сильнее. Без него сейчас трудно представить правый фланг нашей обороны.
– По полузащите какое у вас мнение?
– Фомин и Мирзов обращают на себя внимание. Они неплохо сейчас играют, вот им и решили предоставить шанс. Мирзов может взять игру на себя, обострять в штрафной. Плюс у него неплохой дриблинг. Другое дело, что Резиуан проявляет свои лучшие качества не в топ командах. Он здорово играл в «Арсенале» и сейчас в «Химках», а вот в «Спартаке» мы такое от него редко видели. Может быть, он не справляется с давлением. Но то, что у него есть потенциал – это однозначно. Что касается Фомина, он больше любит комбинировать. У него неплохая передача короткая, средняя и дальняя. Он обладает хорошим ударом и видением поля. Но скоростные качества не такого высокого уровня. Парень перспективный и за короткое время проделал хороший путь в «Динамо», а до этого в «Уфе». Его прогресс очевиден. Рад, что тренерский штаб потихоньку обращает внимание на молодых футболистов. У нас не за горами смена поколений, потому что лидеры достигают определенного возраста. Надо задумываться о будущем.
– В нападение вызваны Дзюба, Заболотный и Соболев. Все закономерно?
– Дзюба сейчас лидер клуба и сборный, несмотря на критику в его адрес. Соболев неплохо играет, и в штрафной по стилю и параметрам это второй Дзюба. Можно было бы подумать о Смолове, который сейчас тоже в неплохой форме. Он забил в Туле и вчера «Сочи». Его опыт не стоит сбрасывать со счетов.
– Черчесов ему не доверяет?
– Думаю, что Федор должен начать стабильно играть не короткие отрезки времени, а с первых минут. Это негативно отличало его от других игроков атаки. Нестабильность все время была поводом не вызывать его.
– Соболев сможет потеснить Дзюбу?
– Ничего не бывает постоянным. У Дзюбу сейчас есть гандикап. Пока Артем стоит выше Соболева. Но если Александр так продолжит играть, то ситуация может поменяться. Мне пока больше нравится Дзюба за счет опыта и пока у него не погас огонь в глазах. Артем может повести за собой в трудные минуты, если игра идет не так. Он может менять ситуацию на поле: кому-то из партнеров поддать, кого-то успокоить. Он лидер.