«У Дзюбы есть гандикап перед Соболевым». Кирьяков – о заявке сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

– Что думаете по поводу вратарской бригады, в которую вошли Шунин, Джанаев и Дюпин?

– Дюпин, который впервые приглашен в сборную, проводит отличные матчи и является одним из творцов победы «Рубина» над «Зенитом». Это и подтолкнуло тренерский штаб вызвать его. А приглашение Шунина и Джанаева ожидаемо.

– Для вас логично, что нет Гилерме?

– Не знаю, по какой причине его не пригласили. Может быть, решили что-то поменять. Почему бы и нет?

– По защитникам есть вопросы или сюрпризы?

– Игроки обороны, за исключением одной позиции, постоянно вызываются. Опять вернулся в команду Жиров. Видимо, тренеры смотрят за ним и его выступлениями во второй бундеслиге. Наверное, сейчас он неплохо себя проявляет. Плюс он играет в зарубежном чемпионате, а во второй бундеслиге уровень тоже довольно приличный.

– Кандидатура Самошников из «Рубина» не вызывает вопросов?

– Наверное, он приглашен на перспективу. Но это не удивляет, учитывая, как сейчас выступает «Рубин». Можно и вызвать парня, познакомиться.

– Марио Фернандес получил травму в матче с «Арсеналом». Может, не стоило его приглашать?

– Насколько мне известно, это повреждение оказалось не таким серьезным. Наверняка медицинские штабы созванивались и приняли решение, что возможно поставить игрока на ноги, и он сможет сыграть. Может быть не в первом матче, а в дальнейшие. Он лидер и самый сильный у нас на этой позиции. Есть Караваев, но он может играть слева. Фернандес выглядит сильнее. Без него сейчас трудно представить правый фланг нашей обороны.