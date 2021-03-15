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«Ростов» летит в Волгоград, спартаковец Обухов попался на допинге». Червиченко – о травле «Ростова»
15 марта 15:07
автор: Юрий Волохов

«Ростов» летит в Волгоград, спартаковец Обухов попался на допинге». Червиченко – о травле «Ростова»

Прилетит ли «Ростов» на матч в Волгоград с «Ротором», или будет бойкотировать игру из-за, как считают в «Ростове», сознательно предвзятого судейства своей команды? И горячая тема сегодняшнего дня: у футболиста «Ростова» Владимира Обухова обнаружен допинг.   

Экс-президент «Спартака», уроженец Ростова, который близок с нынешним руководством клуба, Андрей Червиченко, подтвердил «Советскому спорту», что команда в Волгоград на матч с «Ротором» полетит, и пояснил, почему в Ростове делали заявления о бойкоте игры. А также высказался по поводу обнаружения допинга у Обухова.

– «Ростов» прилетит в Волгоград – что вам об этом известно?
– Прилетит. Просто в клубе хотели достучаться…

– До руководства…
– До руководства бесполезно. Это все равно, что стучать по дубу, понятно, какая будет реакция. Как говорили в хоккее: атакуй – не атакуй, результат известен.

Был нужен повод, чтобы это безобразие прекратилось. В прошлом сезоне судьи украли у «Ростова» 10 очков, в нынешнем опять забирают очки, причем совершенно наглым образом.

Что творил Лапочкин в матче с «Химками», это уже беспредел! Три момента, и все три он развернул против одной команды. Так может сделать либо дурак, либо человек, который коррумпирован, других вариантов тут нет.

«Ростову» нужно как-то обратить на это внимание. Прошлый раз команду выталкивали из зоны Лиги чемпионов, сейчас – из зоны Лиги Европы.

Для чего люди работают, для чего тратят деньги? Что б такие клоуны, как Лапочкин, потом своими беспардонными решениями ломали все, для чего работают несколько десятков человек?

– То есть, команда летит в Волгоград?
– Ради своих болельщиков и ради здравого смысла «Ростов» не пойдет на бойкот матча. В случае не прилета, еще последуют всякие неприятные санкции.

Но все же хотя бы таким способом нужно как-то бороться.

Думаю, это наша общая задача. Нас ведь удручают результаты наших команд в еврокубках, когда они вылетают после первых раундов. А как они будут не вылетать, когда у нас судят лапочкины? И наши команды потом не побороться, ни характер проявить в Европе не могут.

А такие команды как «Ростов», которые сами себя кормят, содержат, не могут попасть в еврокубки.

– Тут еще Обухова поймали на допинге. Что скажете?
– Несколько дней назад меня стали спрашивать журналисты – душат ли «Ростов» или нет? И я тогда сказал, что есть ли хоть одна команда, которую бы целиком проверили на допинг? Оказалось, что нет. Кому-то это очень не понравилось. И вот переходим к сегодняшней новости про допинг у Обухова. Заголовки новостей такие: у игрока «Ростова» обнаружили допинг. А ничего странного, что допинг был найден несколько лет назад, когда Обухов был игроком «Спартака», но в тот момент находился в аренде в «Торпедо». Так причем здесь «Ростов» в заголовках?

Почему не пишут, что бывший игрок «Спартака» или «Торпедо» попался на допинге?

Это к вопросу, есть ли травля «Ростова». Получается, что есть. Пару лет назад весь «Ростов» вдруг решили проверить на допинг. У нас хотя бы еще одну команду полностью проверяли на допинг? Отвечаю – нет.

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