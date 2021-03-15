Захарян – главное открытие трех весенних туров. Что говорят о нем коллеги

Арсен Захарян, который все чаще берет на себя игру – за этот феномен как раз стоит сказать спасибо тренерскому штабу «Динамо». Представить, что в каком-то ином раскладе 17-летнему таланту дали бы право решать ситуации на разных участках поля, очень сложно. В России не сильно принято вкладываться в молодежь. Ну, если только на словах.
Из обилия мнений мы выбрали два наиболее ярких.
Александр Дорский, канал Open the Doors:
- Против «Спартака» больше всего запомнилась передача на Грулева перед автоголом Маслова, но лучший отрезок Арсен выдал гораздо позже.
После замен Грулева и Моро на Н’Жи и Тюкавина на 67-й минуте Захарян передвинулся справа в середину. «Динамо» забрало мяч (60,2%, до этого 43,4%) и стало гораздо острее (6:3 по ударам и 6:2 из штрафной, до этого 5:10 и 2:7).
Одной из причин изменения характера игры стал перевод Захаряна, через которого развивалось очень многое – по числу передач после 67-й его превзошел только Варела. Нестандартность (как в решениях, так и в исполнении) и постоянное обострение не влияют на аккуратность на мяче – отсюда и сильное впечатление от Захаряна в концовке.
Ну а подкат под Соболева – такой же хайлайт тайма, как и сэйвы вратарей.
Шварц использовал Захаряна восьмеркой на сборах. Важно, что Арсена можно выпускать восьмеркой в старте и при сохранении всех, кто выходил в старте со «Спартаком» – тогда направо уйдет Шиманьски.
Сергей Микулик, канал «Пока при памяти»:
- На футболе заспорили с группой славных динамовских ветеранов - а мог бы российский тренер выпускать на поле 17-летнего пацана с установкой брать игру на себя? Мнения разделились, но я остался при своем - это невероятная удача Захаряна, что он совпал в «Динамо» со Шварцем.
А ведь до недавнего времени тот самый «вектор развития» в клубе был совсем другим. Помните же Йована Танасьевича - капитана «Динамо» в знаменитом матче с 11- легионерами? Нынче он - агент, и пару лет назад рассказывал мне, как из «Динамо» с ним связывались по поводу центрхава, и Йован ответил, что есть совершенно чудный серб, 19 лет, играет за «Воеводину», можно взять за миллион - в ближайшие годы цена в разы вырастет. Из Москвы ответили, что молодого им не нужно - только зрелого. И потом цена какая-то смешная, мы хотим дать больше - но за готового. Йован еще говорил, что мальчишка этот играет покруче многих взрослых, но его не стали слушать, и оперативно купили Вьянкера. А парня того через год купил «Генк» - за тот самый миллион. А еще через год продал в «Лацио» за 18.
Милинкович-Савич его фамилия.
А ничего, что история не из очень далекого прошлого?