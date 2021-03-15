Захарян – главное открытие трех весенних туров. Что говорят о нем коллеги

Арсен Захарян, который все чаще берет на себя игру – за этот феномен как раз стоит сказать спасибо тренерскому штабу «Динамо». Представить, что в каком-то ином раскладе 17-летнему таланту дали бы право решать ситуации на разных участках поля, очень сложно. В России не сильно принято вкладываться в молодежь. Ну, если только на словах.

Из обилия мнений мы выбрали два наиболее ярких.

Александр Дорский, канал Open the Doors:

- Против «Спартака» больше всего запомнилась передача на Грулева перед автоголом Маслова, но лучший отрезок Арсен выдал гораздо позже.

После замен Грулева и Моро на Н’Жи и Тюкавина на 67-й минуте Захарян передвинулся справа в середину. «Динамо» забрало мяч (60,2%, до этого 43,4%) и стало гораздо острее (6:3 по ударам и 6:2 из штрафной, до этого 5:10 и 2:7).

Одной из причин изменения характера игры стал перевод Захаряна, через которого развивалось очень многое – по числу передач после 67-й его превзошел только Варела. Нестандартность (как в решениях, так и в исполнении) и постоянное обострение не влияют на аккуратность на мяче – отсюда и сильное впечатление от Захаряна в концовке.