Пора приглашать в РПЛ иностранных судей. За работой наших уже больно смотреть

И вот на этом фоне российское судейство выглядит особенно безобразно. Честно признаюсь, что долго пытался найти наименее оскорбительное, но передающее суть слово. Удалось не без труда. Судейские скандалы уже случаются не просто в каждом туре (как было при ненавидимом клубами Александре Егорове), а чуть ли не в каждый игровой день. И уже нет никаких сил разбираться, в чем причина – низкой квалификации арбитров или чьих-то попыток кому-то помочь. Даже если второе не соответствует действительности, слишком много всего складывается в пользу этой (ненавистной мне) теории заговора.

Однако по весне создается впечатление, что многие в России усвоили урок. «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Динамо» стараются играть в интенсивный атакующий футбол (что само по себе неудивительно, ведь их возглавляют три иностранца и тренировавший в Европе Леонид Слуцкий), пытаются навязывать агрессивный футбол с высоким прессингом «Сочи», «Ростов», «Химки» и «Ахмат», Сергей Семак в «Зените» ломает голову над тем, как уйти от примитивизма предыдущих сезонов.

После провала российских клубов в еврокубках было грустно. Не потому, что они не смогли набрать очки в копилку рейтинга УЕФА, а потому что в каждом матче в глаза бросалось катастрофическое отставание отечественного футбола от европейского. Причем, уже даже не лучших его образцов, а просто современных команд и тренеров вплоть до австрийского «Зальцбурга» и загребского «Динамо».

В первом туре арбитры Василий Казарцев и его видеоассистент Алексей Еськов нагло отобрали два очка у «Спартака», с которыми сейчас красно-белые дышали бы в спину «Зениту» (отставание от лидера составляло бы два очка, а не четыре). Леонид Федун пригрозил сняться с чемпионата, и на время арбитры мешать перестали, а иногда даже «помогали». Что тоже, мягко говоря, ненормально.

А в 22-м туре некто Иван Сиденков, сидя на VAR, не смог начертить прямую линию, обнулив чистый (и очень классный) гол нападающего «Ростова» Али Соу в ворота «Химок». Это было очевидно абсолютно всем – комментаторам, пишущим журналистам, тренерам, всем зрителям до единого.

И разговоры о низкой квалификации «молодого судьи» тут не прокатывают, потому что смотреть на белый холодильник и видеть черную микроволновку может только косоглазый или умалишенный. Марк Цукерберг в 20 лет создал Facebook, а Сиденков в 37 не смог нарисовать в программе прямую линию. Это что, какой-то уникальный навык, который можно развить лишь годами тренировок? А ведь рядом с Сиденковым сидел Александр Богданов, и все равно – ноль реакции.

Вот сейчас будет собираться ЭСК, чтобы разбирать эпизод и решать, а был ли мальчик (он же офсайд). И еще не факт, что не согласится с арбитром. От этих «опытных европейских арбитров» уже не знаешь, чего ждать. Но никто очки «Ростову» не вернет, а для частного клуба попадание в еврокубки и возможность засветить своих футболистов – важнейший элемент бизнес-стратегии. И ее ломают в корне те, кто к ее созданию никакого отношения не имеет.

Поэтому президента ростовчан Арташеса Арутюнянца можно понять на все сто процентов, когда он говорит, что не хочет платить за VAR, который его же и прибивает. От себя добавлю, что он точно так же как не обязан оплачивать работу арбитров, которые его обкрадывают. Это очень важная мысль, вернемся к ней в конце материала.

Другая проблема судейства, и в данном случае не только российского – удивительное высокомерие самих арбитров, считающих, что им принадлежит эксклюзивное право на абсолютное знание, недоступное всем остальным. Только они знают правильную трактовку эпизода, и если вы не согласны с решением судьи, можете пройти по дальнему, но всем хорошо известному маршруту. А чтобы вы тут не задерживались, вот вам красная карточка. И неважно, будет ли то решение судьи признано ошибочным или даже он сам, просмотрев видеоповтор, его отменит. Извольте уважать даже тех, кто, может быть, уважения-то и не заслуживает, и не смейте тыкать носом в лужу с вопросом: «Кто это сделал?»

И после завершения карьеры они остаются абсолютно такими же. Прочтите внимательно ответ РФС на просьбу «Спартака» публично обосновать отмену четвертой желтой карточки динамовцу Даниилу Фомину при отказе то же самое сделать в отношении предупреждения Самюэля Жиго перед дерби:

«При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров. Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение…»

Вот это называется «публичным обоснованием»? Куда больше похоже на «мы так решили, не ваше собачье дело». Причем само-то решение в целом верное. Жиго действительно сыграл безрассудно и свою желтую заслужил, но нормальное, понятное, прозрачное и логичное объяснение от члена ЭСК Николая Левникова коллеги получили, только лично ему позвонив. Почему сразу нельзя дать такой ответ, а не какое-то письмо ЦК КПСС райкомам и обкомам, много слов и никакого смысла?

А причина в том, что арбитры и судейские власти забыли смысл своего предназначения. Они – обслуживающий персонал футбольных матчей, в которых соревнуются спортсмены. Они – официанты при царском обеде, а не министры за этим столом. Не они делают эту игру великой и приковывают к экранам миллионы зрителей.

Это не значит, что они в чем-то хуже, и совсем не должно звучать оскорбительным. Это их выбор, тяжелая профессия, в которой за хорошую работу благодарность будет несоизмеримо меньше, чем поток оскорблений в случае ошибки. Но это тот путь, который они избрали, и если уж люди выходят судить на футбольное поле (неважно, в Лиге чемпионов, РПЛ или ЛФЛ), они должны помнить, с какой целью оказались на зеленом газоне. Справедливость – вот их конечная цель, а не требование уважительного отношения со стороны окружающих. Заслужите уважение поступками, и вас будут уважать. То же относится и к тем, что судьями руководит.

Но все это в отдаленном будущем, а нам надо спасать российский чемпионат и наши команды прямо здесь и сейчас. И я вижу только один путь. Сократить количество главных арбитров на матчах РПЛ вдвое и как минимум на половину оставшихся матчей приглашать зарубежных судей. Все эти разговоры о том, что наши отечественные рефери не смогут расти и развиваться, оставьте при себе. Они имеют возможность расти и развиваться на протяжении двух десятков лет, и никому из них это не помогло. Виталий Мешков начал работать в РПЛ еще в 2010 году, но при его назначении на матчи до сих пор бросает в дрожь. Вы что, всерьез рассчитываете на то, что он сделает рывок, на который ему не хватило 166 матчей в чемпионате России? Завязывайте пудрить всем мозги. Это несолидно.

Поэтому судить должны иностранцы. Пусть, не всегда безгрешные (в чем мы тоже убедились даже на уровне еврокубков), но уж точно не в таких катастрофических количествах, и по крайней мере никем не ангажированные, не зависимые от начальников в РФС и не носящие за спинами рюкзачки с долгами командам.

И второе. Если принимается решение о том, что арбитры отработали матч неудовлетворительно, их работу должен оплачивать РФС, а не клубы. Конечно, тогда признаний ошибок может стать значительно меньше (кто сам себе будет урезать бюджет?), но по крайней мере это станет первым ответственным шагом. А за ним мы сделаем и следующие, ведь тогда РФС будет кровно заинтересован, чтобы судейских скандалов не было вообще, а не как сейчас – где-то в отдаленной перспективе надо от них избавиться, но дайте нам на это еще 10 лет, уж больно тухлый багаж достался от предшественников.