Black Lives Matter, или почему бригада Карасева поступила правильно, не встав на колено

Закон это негласный, в уголовном кодексе ни одной страны пока, слава Богу, не прописал. Однако в странах Запада, где толерантность сейчас превыше всего, теперь принято на всяких мероприятиях склонять одно колено перед памятью Флойда.

Я автоматом написал, «как и положено». А кем, собственно, положено? Что это за закон такой, что все отныне должны преклонять колено в память об убиенном в Миннеаполисе 25 мая 2020 года темнокожем Джордже Флойде?

А перед стартовым свистком прошла уже ставшая традиционной акция под названием Black Lives Matter. Игроки обеих команд встали, как и положено, на одно колено, однако главный арбитр Сергей Карасев, а также его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин и четвертый судья Алексей Кульбаков из Белоруссии, просто молча стояли по стойке смирно.

Матч 1/8 финали Лиги чемпионов завершился сегодня за полночь по московскому времени, проходил он в Будапеште на «Пушкаш Арене». «Ман Сити» без проблем победил «Боруссию»– 2:0, как и в первой игре, и вышел в четвертьфинал.

Вкратце напомню, кто такой Флойд и что случилось в Миннеаполисе 25 мая 2020 года.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд расплатился в магазине поддельной 20-долларовой банкнотой. Хозяин вызвал полицию, при этом сам Флойд и не думал скрываться, он сел в машину и там заперся. Полицейские предлагали ему выйти из машины, но Флойд явно был в неадекватном состоянии. В результате из машины он вышел и оказал сопротивление. Полицейские вынуждены были применить силу, один из них прижал голову Флойда к асфальту коленом, но не рассчитал, и тот задохнулся. При этом Флойд кричал, что ему нечем дышать.

Полицейский превысил полномочия, это завершилось смертью задержанного потенциального преступника. Вскоре полицейского будут за это судить. И, кстати, подделка и распространение поддельных денег очень серьезное преступление против государства. В СССР за такое даже расстреливали.

Про последовавшие после убийства массовые беспорядки по всей Америке, погромы магазинов и офисов, снос памятников и прочее говорить не будем, про это все знают.

У меня только один вопрос: чем Сергей Карасев провинился перед бывшим жителем Миннеаполиса Джорджем Флойдом, что должен путем символического преклонения колена просить у него прощения?

Уверен, что Карасев в Миннеаполисе никогда не был, да и, возможно, в Америке. Виноваты ли предки Карасева перед предками Флойда, которые, видимо, были рабами? Тоже - нет.

Совершенно не сомневаюсь, что предки нашего арбитра не владели кукурузными плантациями в Луизиане или Южной Каролине. Так почему он и его коллеги по бригаде, прадеды которых тоже не были плантаторами, должны преклонять колено перед погибшим при трагических обстоятельствах жителем далекой Миннесоты?

«ДА БУДЬ Я И НЕГРОМ ПРЕКЛОННЫХ ГОДОВ»

Как-то одна наша журналистка рассказывала с упоением, как она оказалась на акции Black Lives Matter в Детройте. На нее собрались в основном темнокожие, они давно уже преобладают в населении Детройта. Но было там и несколько белых американцев.

Темнокожий оратор в порыве экстаза закричал: «Вижу здесь наших белых братьев. Вы готовы встать на колено и покаяться?!» И эти несколько белых мужчин встали и покаялись. Журналистка описывала это с восхищением: вот она - настоящая толерантность в действии!

Я тут все применяю слово «темнокожий», хотя имею полное право написать «негр». В Америке это слово давно запрещено, правда, непонятно, с какого бодуна? И у нас уже почти его не употребляют. А это всего лишь дословный перевод с испанского: negro – значит черный.

Почему темнокожие жители земли обижаются на это слово, если у них черный цвет кожи?

При этом они спокойно называют белых - белыми, но мы не обижаемся. Хотя по этой извращенной логике должны вставать на дыбы: мы вам не белые! А кто же?

А вот люблю Владимира Владимировича (Маяковского). И если я выйду на Бродвей и начну декларировать его знаменитый стих: «Да будь я и негром преклонных годов», меня побьют, оштрафуют?

Господа, а не кажется ли вам, что общество дошло до маразма в своей толерантности.

Black Lives Matter (жизни черных имеют значение) - почти главный лозунг последнего года во всем мире. Его можно увидеть на многих стадионах мира, а на аренах в Англии огромные баннеры Black Lives Matter красуются на самом видном месте. В связи с этим у меня возникает логичный вопрос: а жизни белых уже не так важны?

КАРАСЕВ И БРИГАДА НЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Российский арбитр Сергей Карасев, его помощники Игорь Демешко, Максим Гаврилин и Алексей Кульбаков из Белоруссии не будут наказаны за отказ вставать на колено в поддержку Black Lives Matter.

В УЕФА пояснили, что участие в подобных акциях – дело добровольное, вставать на колено разрешается, но делать это вовсе необязательно.

Что касается самой работы Сергея Карасева, то он и его помощники отработали безупречно.

«Сергей Карасев – лучший рефери в мире», – написал один из британских болельщиков в Twitter.

«Премьер-лига, Лига 1 и Ла Лига нуждаются в таких рефери», – уверен еще один иностранный поклонник футбола.