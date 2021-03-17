ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 18:00 Ротор 0 Ростов 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.13
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Салават Юлаев 0 П1 1.90 Х 3.90 П2 3.70
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 2.00 Х 3.70 П2 3.60
Россия - Премьер-Лига 20:00 Ахмат 0 Арсенал 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 5.00
Россия - Премьер-Лига 20:00 ЦСКА 0 Зенит 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.40
Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Ян 0 Гройтер Фюрт 0 П1 3.10 Х 4.10 П2 2.14
Германия - Бундеслига 21:00 Гамбург Тауэрс 0 Лёвен Брауншве 0 П1 1.85 Х 3.70 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 22:00 Уиком Уондерер 0 Барнсли 0 П1 5.30 Х 3.80 П2 1.71
Англия - Чемпионшип 22:00 Ноттингем Форе 0 Норвич Сити 0 П1 4.80 Х 3.70 П2 1.79
Англия - Чемпионшип 22:00 Куинз Парк Рей 0 Миллуолл 0
Англия - Чемпионшип 22:45 Бирмингем Сити 0 Рединг 0 П1 3.50 Х 3.10 П2 2.34
Англия - Чемпионшип 22:45 Блэкберн Ровер 0 Бристоль Сити 0 П1 1.79 Х 3.60 П2 5.00
Англия - Чемпионшип 22:45 Шеффилд Уэнсде 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.85 Х 3.00 П2 2.85
Лига чемпионов 23:00 Бавария 0 Лацио 0 П1 1.36 Х 6.10 П2 7.90
Лига чемпионов 23:00 Челси 0 Атлетико М 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 12.0
Black Lives Matter, или почему бригада Карасева поступила правильно, не встав на колено
17 марта 15:17
автор: Юрий Волохов

Black Lives Matter, или почему бригада Карасева поступила правильно, не встав на колено

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым не стала становиться на одно колено во время акции Black Lives Matter перед матчем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Боруссия» Менхенгладбах.

ПРЕДКИ КАРАСЕВА ВРЯД ЛИ ИМЕЛИ ПЛАНТАЦИИ В ЛУИЗИАНЕ

Матч 1/8 финали Лиги чемпионов завершился сегодня за полночь по московскому времени, проходил он в Будапеште на «Пушкаш Арене». «Ман Сити» без проблем победил «Боруссию»– 2:0, как и в первой игре, и вышел в четвертьфинал.

А перед стартовым свистком прошла уже ставшая традиционной акция под названием Black Lives Matter. Игроки обеих команд встали, как и положено, на одно колено, однако главный арбитр Сергей Карасев, а также его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин и четвертый судья Алексей Кульбаков из Белоруссии, просто молча стояли по стойке смирно.

Я автоматом написал, «как и положено». А кем, собственно, положено? Что это за закон такой, что все отныне должны преклонять колено в память об убиенном в Миннеаполисе 25 мая 2020 года темнокожем Джордже Флойде?

Закон это негласный, в уголовном кодексе ни одной страны пока, слава Богу, не прописал. Однако в странах Запада, где толерантность сейчас превыше всего, теперь принято на всяких мероприятиях склонять одно колено перед памятью Флойда.

Вкратце напомню, кто такой Флойд и что случилось в Миннеаполисе 25 мая 2020 года.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд расплатился в магазине поддельной 20-долларовой банкнотой. Хозяин вызвал полицию, при этом сам Флойд и не думал скрываться, он сел в машину и там заперся. Полицейские предлагали ему выйти из машины, но Флойд явно был в неадекватном состоянии. В результате из машины он вышел и оказал сопротивление. Полицейские вынуждены были применить силу, один из них прижал голову Флойда к асфальту коленом, но не рассчитал, и тот задохнулся. При этом Флойд кричал, что ему нечем дышать.

Полицейский превысил полномочия, это завершилось смертью задержанного потенциального преступника. Вскоре полицейского будут за это судить. И, кстати, подделка и распространение поддельных денег очень серьезное преступление против государства. В СССР за такое даже расстреливали.

Про последовавшие после убийства массовые беспорядки по всей Америке, погромы магазинов и офисов, снос памятников и прочее говорить не будем, про это все знают.

У меня только один вопрос: чем Сергей Карасев провинился перед бывшим жителем Миннеаполиса Джорджем Флойдом, что должен путем символического преклонения колена просить у него прощения?

Уверен, что Карасев в Миннеаполисе никогда не был, да и, возможно, в Америке. Виноваты ли предки Карасева перед предками Флойда, которые, видимо, были рабами? Тоже - нет.

Совершенно не сомневаюсь, что предки нашего арбитра не владели кукурузными плантациями в Луизиане или Южной Каролине. Так почему он и его коллеги по бригаде, прадеды которых тоже не были плантаторами, должны преклонять колено перед погибшим при трагических обстоятельствах жителем далекой Миннесоты?

«ДА БУДЬ Я И НЕГРОМ ПРЕКЛОННЫХ ГОДОВ»

Как-то одна наша журналистка рассказывала с упоением, как она оказалась на акции Black Lives Matter в Детройте. На нее собрались в основном темнокожие, они давно уже преобладают в населении Детройта. Но было там и несколько белых американцев.

Темнокожий оратор в порыве экстаза закричал: «Вижу здесь наших белых братьев. Вы готовы встать на колено и покаяться?!» И эти несколько белых мужчин встали и покаялись. Журналистка описывала это с восхищением: вот она - настоящая толерантность в действии!

Я тут все применяю слово «темнокожий», хотя имею полное право написать «негр». В Америке это слово давно запрещено, правда, непонятно, с какого бодуна? И у нас уже почти его не употребляют. А это всего лишь дословный перевод с испанского: negro – значит черный.

Почему темнокожие жители земли обижаются на это слово, если у них черный цвет кожи?

При этом они спокойно называют белых - белыми, но мы не обижаемся. Хотя по этой извращенной логике должны вставать на дыбы: мы вам не белые! А кто же?

А вот люблю Владимира Владимировича (Маяковского). И если я выйду на Бродвей и начну декларировать его знаменитый стих: «Да будь я и негром преклонных годов», меня побьют, оштрафуют?

Господа, а не кажется ли вам, что общество дошло до маразма в своей толерантности.

Black Lives Matter (жизни черных имеют значение) - почти главный лозунг последнего года во всем мире. Его можно увидеть на многих стадионах мира, а на аренах в Англии огромные баннеры Black Lives Matter красуются на самом видном месте. В связи с этим у меня возникает логичный вопрос: а жизни белых уже не так важны?

КАРАСЕВ И БРИГАДА НЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Российский арбитр Сергей Карасев, его помощники Игорь Демешко, Максим Гаврилин и Алексей Кульбаков из Белоруссии не будут наказаны за отказ вставать на колено в поддержку Black Lives Matter.

В УЕФА пояснили, что участие в подобных акциях – дело добровольное, вставать на колено разрешается, но делать это вовсе необязательно.

Что касается самой работы Сергея Карасева, то он и его помощники отработали безупречно.

«Сергей Карасев – лучший рефери в мире», – написал один из британских болельщиков в Twitter.

«Премьер-лига, Лига 1 и Ла Лига нуждаются в таких рефери», – уверен еще один иностранный поклонник футбола.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Белал Мухаммад хочет скорейшего реванша с Леоном ЭдвардсомГол Шаранговича помог "Нью-Джерси" победить "Баффало""Флорида" победила "Чикаго", у Бобровского 26 сэйвовПутин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонкеЭта красотка так хороша, что вам даже и не снилосьСМИ назвали причину смерти 19-летнего хоккеиста Файзутдинова
У Месси — рекорд, а у жителя России — победный экспресс с нереальным коэффициентом 1652
15 марта был зафиксирован феноменальный выигрыш клиента БК "Лига Ставок": вложенные 800 рублей за десять дней превратились в 1 321 344.
Карасев — лучший. Наш судья не встал на колени перед матчем Лиги чемпионов
Российский арбитр Сергей Карасев оказался в центре внимания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
С «Фиорентиной», но без Кокорина. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Овечкин — просто зверь. У него уже 1300 очков и 13 голов до Дионна (видео)
Александр Овечкин, догнав в прошлом матче Фила Эспозито, без раскачки пустился в погоню за пятой строчкой в списке лучших снайперов в истории НХЛ, которую пока занимает Марсель Дионн.
«ЦСКА не борется за золото, но с «Зенитом» будет 1:1». Прогноз Ловчева на главный матч 23-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит», который состоится 17 марта в Москве.
Приняли смерть от шайбы. Летальные исходы во время хоккейных матчей
Смерть 19-летнего капитана молодежной команды питерского "Динамо" Тимура Файзутдинова - далеко не первый случай, когда хоккеист погибает после попадания шайбы в незащищенное место.
Трагедия в хоккее. 19-летний капитан «Динамо» СПб умер после попадания шайбы в голову
За жизнь защитника Тимура Файзутдинова врачи боролись три дня, но спасти парня не удалось.
На кого ставить, если будет овертайм. Исследование Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Аталанта" вполне может и не уложиться в 90 минут, учитывая счет первой игры (1:0 в пользу мадридцев). "Плеймейкер" проанализировал все случаи еврокубковых овертаймов с сезона-1992/93.
Чемпион Мюнхена-1972, которого задержали на таможне с пистолетом — в проекте «Легенды спорта»
10-кратный чемпион СССР по баскетболу, победитель Олимпиады и трех чемпионатов Европы Алжан Жармухамедов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Малкин выбил 1100 очков в НХЛ. Из россиян это делали только Федоров и Овечкин (видео)
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матч против "Бостона" (4:1), в котором россиянин отпраздновал знаковый юбилей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Судьи в российском футболе – низкая квалификация или взяточники?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика