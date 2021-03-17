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1/8 финала Лиги чемпионов подтверждает – лимит РПЛ ослабляет и клубы, и сборную
17 марта 16:12
автор: Артем Зибрак

1/8 финала Лиги чемпионов подтверждает – лимит РПЛ ослабляет и клубы, и сборную

Лишь один из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов вписывается в лимит по российскому образцу – «Боруссия» Дортмунд.

Соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Аталанта» имеют принципиально разные подходы к трансферной политике (одни собирают «Зиданов и Павонов», другие рыщут на рынках третьего мира вроде России, Украины, Дании и Албании), но в их очной встрече бросилась в глаза одна закономерность – и те, и другие представляют собой сборные мира, просто разных масштабов. Судите сами, в стартовом составе мадридцев вышло всего три испанца (Начо, Серхио Рамос и Лукас Васкес), а у бергамасков – только два итальянца (начудивший вратарь Марко Спортьелло и Маттео Пессина).

Это очень показательный пример тому, как комплектуются лучшие клубы Европы, добивающиеся успеха в еврокубках. И он вынуждает задать вопрос: а как российские команды должны конкурировать с такими грандами, имея помимо всего прочего еще и такое искусственное ограничение, как лимит на легионеров? Чтобы понять, возможно ли это в принципе, мы проанализировали составы всех участников 1/8 финала Лиги чемпионов на этой стадии, а конкретно – игроков, выходивших на поле.

Напомним, что российский лимит подразумевает не более восьми легионеров в заявке. Для упрощения задачи (мы же помним, что белорусы, казахи и иже с ними легионерами у нас не являются, тогда как внутри ЕС совсем другие правила) в данном тексте «легионерами» будут считаться все иностранные футболисты. В этом же суть лимита (максимум игроков для сборной), даже если его пришлось немного ослабить.

Чтобы не перегружать текст, взяты ответные матчи 1/8 финала для всех пар, кроме «Бавария» - «Лацио» и «Атлетико» - «Челси» (эти матчи состоялись после публикации).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО СТРАНАМ В МАТЧАХ 1/8 ФИНАЛА ЛЧ

Клуб

Кол-во местных игроков

Кол-во иностранцев – страны

Лимит РПЛ весь матч (стартовый состав)*

«Боруссия» Д

6

8 – Швейцария, Испания, Дания, Англия, Бельгия (2), Норвегия, Франция

Да (да)

«Бавария»

6

9 – Канада, Австрия, Англия, Польша, Франция (2), Испания, Гвинея, Камерун

Нет (да)

«Барселона»

6

10 – Германия, США, Франция (3), Нидерланды, Аргентина, Португалия, Босния, Дания

Нет (да)

«Севилья»

6

10 – Марокко (2), Франция, Бразилия (2), Аргентина (3), Нидерланды, Хорватия

Нет (да)

«Атлетико»

5

10 – Словения, Бразилия (2), Черногория, Франция (2), Уругвай (2), Португалия, Аргентина

Нет (да)

«ПСЖ»

5

11 – Коста-Рика, Бразилия (2), Италия (2), Германия, Аргентина (3), Сенегал, Португалия

Нет (да)

«Боруссия» М

5

11 – Швейцария (4), Австрия (2), Алжир, Франция (2), Гвинея, Швеция

Нет (да)

«Реал»

4

10 – Бельгия, Франция (3), Германия, Хорватия, Уругвай, Бразилия (3)

Нет (да)

«Лацио»

4

12 – Испания (2), Аргентина (3), Черногория, Бразилия, Сербия, Босния, Нидерланды, Кот-д’Ивуар

Нет (да)

«Манчестер Сити»

4

12 – Бразилия, Португалия (3), Испания, Бельгия, Германия, Алжир, Бразилия, Украина, Франция, Аргентина

Нет (да)

«Ливерпуль»

4

12 – Бразилия (2), Шотландия, Турция, Нидерланды, Испания, Египет, Сенегал, Португалия, Бельгия, Гвинея, Греция

Нет (нет)

«Порту»

4

13 – Аргентина, ДР Конго, Нигерия, Бразилия, Колумбия (2), Мексика, Иран, Мали, Франция, Сербия, Испания, Сенегал

Нет (да)

«Ювентус»

3

12 – Польша, Бразилия (2), Турция, Колумбия, Франция, Уэльс, Испания, Португалия, Нидерланды, США, Швеция

Нет (нет)

«Челси»

3

13 – Сенегал, Испания (2), Дания, Германия (3), Хорватия, Италия, Франция (2), Марокко, США

Нет (нет)

«Аталанта»

3

13 – Германия, Дания, Аргентина (2), Бразилия, Албания, Нидерланды, Хорватия, Украина, Колумбия (2), Словения, Россия

Нет (нет)

«Лейпциг»

1

15 – Венгрия (2), Франция (3), Испания,

Словения, США, Австрия, Мали, Дания, Южная Корея, Норвегия, Нидерланды, Швеция

Нет (нет)

* выдержан ли российский формат лимита для всего матча (не более восьми иностранцев) и стартового состава (не менее трех местных футболистов в основе).

Сразу бросается в глаза, что полностью лимит по российскому образцу выдерживает только дортмундская «Боруссия». Остальные перед нашими клубами имеют приличную фору (даже «Порту», не представляющий топ-5 европейских чемпионатов, задействует в поле всего четверых португальцев). Да, у 11 команд в стартовом составе оказывалось не менее трех местных футболистов, но стоит учитывать, что они все равно имеют возможности усилить игру по ходу матчей за счет качественных легионеров, тогда как отечественные клубы такой возможности лишены. Не говоря уж о том, что качество местных (немецких, английских, испанских, французских и даже португальских) футболистов куда выше россиян.

Так что в Лиге чемпионов нам ловить нечего еще много лет. Меж тем лимит и не призван улучшать успехи клубов. Его цель – сборная России. Однако и она, как видно из таблицы, не достигается. Наши клубы нехотя отпускают футболистов с паспортом, в результате чего они не уезжают в Европу и (вот это поворот!) не попадают в плей-офф Лиги чемпионов, то есть вместо выступления на самом высоком уровне ограничиваются опытом матчей РПЛ и нескольких игр в начальных раундах еврокубков.

О какой помощи сборной России можно говорить, если в плей-офф Лиги чемпионов выступает больше датчан (наши соперники на Евро, кстати), сенегальцев, американцев (по 4), словенцев, марокканцев (3), норвежцев и черногорцев (2), чем футболистов из России? Кто в личной встрече будет иметь преимущество? И как в такой ситуации главному тренеру национальной сборной добиваться успеха? Все пинают Станислава Черчесова за невыход из второго дивизиона Лиги наций, но никто не вспоминает, что у турок, сербов и даже венгров (венгров, Карл!) по два игрока участвуют в элитном раунде Лиги чемпионов, а у нас вот только доехал Алексей Миранчук, изредка выходящий там на замены. РФС стоит задуматься над этим.

источник: «Советский спорт»
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