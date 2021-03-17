Семак оправдал Дзюбу, Гончаренко готов работать дальше. Тренеры - после матча ЦСКА - «Зенит»

- Какие у вас впечатления от матча с ЦСКА? – вопрос Семаку.

- Это была нервная игра. Мы неплохо начали встречу, были хорошие моменты. Но как говорят в таких случаях, когда не забиваешь ты, то получаешь гол. Команда правильно отреагировала на пропущенный мяч, забила. Незабитый пенальти, конечно, дал психологическое преимущество армейцам, но в перерыве ребята хорошо отреагировали на это. Второй тайм начали хорошо, забили мяч. Затем у ЦСКА последовало удаление Ахметова, которое упростило нам жизнь. Мы лучше стали контролировать мяч. Но, к сожалению, в концовке привезли себе необязательный пенальти, тем самым, осложнив себе жизнь. Хорошо, что все закончилось именно так. Поздравляю свою команду и наших болельщиков с заслуженной победой. Готовимся дальше.

- Почему пенальти бил именно Артем Дзюба, который не реализовал 11-метровый в Казани? И будет ли он бить пенальти дальше?

- В будущем посмотрим. У нас нет такого, что если не забил пенальти, то уступаешь другому. Он до этого восемь забил, если я не ошибаюсь, и это дает ему право на ошибку. Ничего страшного не случилось. И в прошлом матче у нас было два бьющих футболиста, и сегодня тоже. Дзюба чувствовал себя уверенно, но, к сожалению, в это раз не забил. Посмотрим в дальнейшем, кто будет бить пенальти.

- В начале первого тайма мы хорошо смотрелись, - заявил Гончаренко. - Забили мяч и имели предпосылки, чтобы забить и второй. Но у нас были простые потери на половине поля соперника, да и в центре поля. Это не позволило нам усилить давление после того, как мы повели. Футбол базируется на ошибках. У нас было неправильно расположение, и мы немного не добегали в штрафную площадь. В результате 1:1. После того, как мы остались в меньшинстве, 15 минут приходили в себя, потом путем замен пытались забрать мяч и проводить атаки. Мне не понравилась защита на правом фланге и то, что наши футболисты делали за спиной Фернандеса. Достаточно просто «Зенит» создавал там голевые ситуации. Но мы до конца сражались и пытались изменить ситуацию. Тут надо отдать должное команде.

- Ахметов получил удаление и по ходу матча много фолил. Чего вы пытались добиться, поставив его нижним опорником? Вы хотели контролировать матч и играть первым номером?

- Мы оценивали как нашу оборону, так и атаку, исходя из этого вышли Обляков и Ахметов. Какие-то моменты им удавались, а где-то не очень получалось.

- Как эмоционально справляетесь с последними результатами ЦСКА? И есть ли у вас силы на остаток чемпионата?

- Силы точно есть. Сейчас будет длительная пауза, которая позволит забыть результаты и с новыми силами готовиться к следующей части чемпионата.