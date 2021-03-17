Дзюба не забил пенальти, Вендел зарядил в девятку. Видео лучших моментов 23-го тура РПЛ

Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Пора сдавать дела Березуцкому
Поражение от "Зенита" (2:3) поставило крест на чемпионских амбициях армейцев. Занять второе место тоже будет сложно: с 22 ноября команда Виктора Гончаренко показывает результаты хуже, чем у "Ротора"...
«Эдди просто красавец». Каюмов — о сенсационной победе «Локо» над ЦСКА в Кубке Гагарина
Форвард ярославского «Локо» Артур Каюмов прокомментировал «Плеймейкеру» выездную победу над столичными армейцами (2:0) в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
Америка голосует за Капризова. Конкуренты в борьбе за «Колдера» далеко позади русского таланта
23-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов на всех парах мчится к титулу лучшего новичка сезона в НХЛ.
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15 марта был зафиксирован феноменальный выигрыш клиента БК "Лига Ставок": вложенные 800 рублей за десять дней превратились в 1 321 344.
Карасев — лучший. Наш судья не встал на колени перед матчем Лиги чемпионов
Российский арбитр Сергей Карасев оказался в центре внимания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
С «Фиорентиной», но без Кокорина. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Овечкин — просто зверь. У него уже 1300 очков и 13 голов до Дионна (видео)
Александр Овечкин, догнав в прошлом матче Фила Эспозито, без раскачки пустился в погоню за пятой строчкой в списке лучших снайперов в истории НХЛ, которую пока занимает Марсель Дионн.
«ЦСКА не борется за золото, но с «Зенитом» будет 1:1». Прогноз Ловчева на главный матч 23-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит», который состоится 17 марта в Москве.
Приняли смерть от шайбы. Летальные исходы во время хоккейных матчей
Смерть 19-летнего капитана молодежной команды питерского "Динамо" Тимура Файзутдинова - далеко не первый случай, когда хоккеист погибает после попадания шайбы в незащищенное место.
Трагедия в хоккее. 19-летний капитан «Динамо» СПб умер после попадания шайбы в голову
За жизнь защитника Тимура Файзутдинова врачи боролись три дня, но спасти парня не удалось.
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