«Шесть мячей - 2:4! Чистейший гол был» Болельщики обсуждают матч 23-го тура ЦСКА – «Зенит»

ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕТ АППАРАТУРЫ?

Матч закончился победой гостей – 3:2, Артем Дзюба в конце первого тайма вновь не реализовал пенальти. После игры он сказал, что с пробитием пенальти нужно взять паузу.

Болельщики также бурно обсуждают момент с ударом Дугласа Сантоса – после многочисленных повторов кажется, что Игорь Акинфеев все же не удержал мяч на ленточке и завалился с ним в ворота.

Все тот же Дзюба после матча рассказал, что тренерский штаб и игроки «Зенита» в раздевалке много раз посмотрели повтор, общее мнение – гол был. Такое же мнение у болельщиков, которые его высказали на спортивных сайтах.

Категорично утверждать это не возьмусь: нет у нас такой аппаратуры, которая бы с помощью компьютерной графики помогла определить - находится ли проекция мяча на ленточке или за ней. Но, похоже, гол скорее был, чем нет.

Увы, в России построили массу новых стадионов, а вот аппаратуру почему-то не закупили. Денег не хватило?