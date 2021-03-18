«Шесть мячей - 2:4! Чистейший гол был» Болельщики обсуждают матч 23-го тура ЦСКА – «Зенит»

ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕТ АППАРАТУРЫ?
Матч закончился победой гостей – 3:2, Артем Дзюба в конце первого тайма вновь не реализовал пенальти. После игры он сказал, что с пробитием пенальти нужно взять паузу.
Болельщики также бурно обсуждают момент с ударом Дугласа Сантоса – после многочисленных повторов кажется, что Игорь Акинфеев все же не удержал мяч на ленточке и завалился с ним в ворота.
Все тот же Дзюба после матча рассказал, что тренерский штаб и игроки «Зенита» в раздевалке много раз посмотрели повтор, общее мнение – гол был. Такое же мнение у болельщиков, которые его высказали на спортивных сайтах.
Категорично утверждать это не возьмусь: нет у нас такой аппаратуры, которая бы с помощью компьютерной графики помогла определить - находится ли проекция мяча на ленточке или за ней. Но, похоже, гол скорее был, чем нет.
Увы, в России построили массу новых стадионов, а вот аппаратуру почему-то не закупили. Денег не хватило?
БЕРЕЗУЦКИЙ СМЕНИТ ГОНЧАРЕНКО?
Сразу же после матча некоторые СМИ, в частности «Спорт-экспресс», опубликовал информацию о том, что руководство ЦСКА в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке Виктора Гончаренко.
В случае если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. главного тренера армейцев с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.
В декабре уже ставился вопрос об отставке Гончаренко, тогда тренер в кресле или, если угодно на лавке, усидел. Решающим стало слово председателя совета директоров ПФК ЦСКА Максима Орешкина.
Сейчас в чемпионате длинная пауза, связанная с играми сборных, поэтому у руководства армейского клуба достаточно времени, чтобы принять взвешенное решение.
«ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-МИНСК»
Болельщик на различных спортивных сайтах горячо обсуждают перипетии центрального матча 23-го тура. Как я уже сказал выше – общее мнение, что гол после удара Дугласа Сантоса был. Плюс поклонники ЦСКА требуют отставки Виктора Гончаренко.
stic-ks
Матч интересный, драматичный, боевой, 4-й гол Зенита был однозначно.
Legion77
Шесть мячей! 2:4! Чистейший 100% гол был!
fkf
У Семака по-прежнему нет конкурентов в России.
inocenzo
Одни катали, другие ползали. Суперматч.
Nohorse68
Это было избиение младенцев, а не матч. ЦСКА просто никакой. И это заслуга Гончаренко, которому нужно дать время поработать над ошибками и выправить ситуацию. Дорога в ФНЛ должна быть прямой!
Алехандрохорс
Господин Орешкин. Не надо мучить команду и болел. Отпустите на волю товарисча.
Рус23
Чемодан-вокзал-Минск.
IvanDay
Кто ж его уберет? Он же памятник!
Петя
Отставка Гончаренко очевидна! Только причем здесь Василий Березуцкий, он ещё очень далек по профессиональной подготовке от должности главного тренера не только ЦСКА, а вообще любого клуба РФПЛ!