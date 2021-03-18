Тухель еще нуднее Симеоне. «Челси» прошел «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ (видео)

«Атлетико» обошелся без потерь, так что Диего Симеоне мог выбирать из всего имеющегося арсенала игроков. И он не удивил – все сильнейшие вышли на поле с первых минут в привычной расстановке 4-4-2.

К тому же «Челси» остался без дисквалифицированных полузащитников Жоржиньо и Мэйсона Маунта, играющих ключевую роль в организации атаки. В их отсутствие пару центральных полузащитников составили Матео Ковачич и Нголо Канте, а над ними Кай Хаверц и Хаким Зиеш. Комбинация непростая, особенно в отношении немецкого хавбека, бесплодно пытающегося адаптироваться в Лондоне.

«Атлетико» неожиданно проиграл в Мадриде первый матч, поэтому на «Стэмфорд Бридж» испанцам нужна была только победа. Задача непростая, но в 2014 году как раз при Диего Симеоне они ее уже выполняли, выиграв 3:1. Да и в целом в семи встречах между этими командами только раз победить удалось принимающей стороне – в самом первом противостоянии в 2009-м синие разгромили соперника 4:0. Вопреки статистике, на сей раз синим все-таки удалось победить еще раз.

ОБОЮДНЫЙ ПРАГМАТИЗМ

При Томасе Тухеле «Челси» предельно прагматичен. Таковым он предстал и на сей раз, но если кто-то думал, что англичане отдадут мяч и будут искать шанс в контратаках, то он жестоко ошибся. Напротив, они показали, как играть на удержание при заметном преимуществе во владении – переходили на чужую поля и занимались там перекатом без особых попыток обострения. Игроки «Атлетико» по истечении 13 минут сделали только 28 передач.

У Диего Симеоне свой стиль. Заманив противника и подарив ему ощущение спокойствия, испанцы врубили высокий прессинг и стали отодвигать игру в середину поля. А еще едва не наказали хозяев в классическом стиле аргентинского тренера. Янник Карраско подкараулил небрежную передачу Сесара Аспиликуэты своему вратарю и едва не вышел один на один, но, почувствовав руку защитника на своем животе, рухнул. Если бы Даниэле Орсато указал на 11 метров, никто бы его не осудил, но рефери продолжил игру.

А вот Хаким Зиеш соперников не простил, четко завершив образцовую контратаку, сделанную немецким дуэтом Хаверц – Вернер. Полузащитник после неудачного стандарта гостей подхватил мяч на свой половине поля и протащил метров 40, после чего выкатил в свободную зону набравшему ход Вернеру. Зрячий прострел форварда оказался идеальным. Это был первый удар хозяев в створ и второй – в матче. На 34-й минуте.

Хавертц-Вернер-Зиеш-ГОЛ! 🤩🤩🤩



Новички «Челси» вскрыли защиту «Атлетико» – теперь мадридцам нужно отыгрывать сразу два мяча 😱



📺 Залетай на второй тайм на Матч ТВ:https://t.co/vfsqKOlcb0 pic.twitter.com/JwdATTdcfv — Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021

ТРИ КАСАНИЯ СУАРЕСА

В перерыве Симеоне заменил левого защитника Ренана Лоди на центрального Марио Эрмосо и перестроил команду на 3-4-3. Маркос Льоренте ушел в нападение, а фланги на себя взвалили Киран Триппьер и Карраско. Но ожидаемого перелома не случилось, и вскоре вместо бельгийца появился Мусса Дембеле. Не помогло, и за полчаса до финального свистка поле покинул Луис Суарес. Он не забивает на выезде в Лиге чемпионов уже на протяжении 25 (!) матчей. Согласно статистику Whoscored, за 60 минут он коснулся мяча только трижды.

Вторая половина получилась еще скучнее первой. Такой футбол часто называют тренерскими шахматами, но если это и были шахматами, то в тот момент, когда на доске остались только пешки. Команды взаимонивелировали друг друга, а Канте и Ковачич выжгли все в центре поля. Атаковал практически только «Челси» (с 45-й по 75-й минуту 6-0 по ударам в пользу хозяев), но без настоящей опасности. Уже в компенсированное время вышедший на замену Эмерсон первым же касанием забил второй мяч.

По умению зубами вцепиться в результат сегодняшний «Челси» «Атлетико» не уступит. Можно сказать, Тухель пересимеонил Симеоне и вывел синих в четвертьфинал. Но зрителей этого «действа» откровенно жалко.

Лига чемпионов. 1/8 финала

«Челси» - «Атлетико» - 2:0 (1:0)

Голы: Зиеш, 34 – 1:0. Эмерсон, 90+4 – 2:0.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо (Чилвел, 90+3), Зиеш (Пулишич, 77), Хаверц (Эмерсон, 90+3), Вернер (Хадсон-Одои, 83).

«Атлетико»: Облак, Треппьер (Лемар, 69), Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо, 46), Льоренте, Сауль, Коке, Карраско (М. Дембеле, 53), Фелиш, Суарес (А. Корреа, 59).

Предупреждения: Хаверц, 30. Лоди, 31. Сауль, 51. Хименес, 60. Коке, 72.

Удаление: Савич, 81.

Судья: Орсато (Италия).

Первый матч – 1:0