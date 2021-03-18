Ленностью по прогрессу. Николай Яременко – о введении «паспорта болельщика» в РПЛ

Столько слов сказано о вреде fan-ID, о том, что испокон веку есть одна проходка на стадион – билет. Его покупка означает согласие с правилами посещения стадиона. Но в России удумали своё: паспорт болельщика. Его применяли в Сочи на Олимпиаде – той самой, с которой начался уже вал наших допинг-проблем. Его применяли на Кубке конфедераций и на чемпионате мира, в 17-м и в 18-м годах. Пережили, забыли. Ну, теперь обещано применить fan-ID на части Евро-2020 (хоть и пройдет в 21-м), той части, что пройдет в Санкт-Петербурге. Но там хотя бы два тезиса кажутся логичными: во-первых, иностранцы не будут получать визы в Россию (а с большой степенью вероятности у нас будут открыты границы в июне-июле, а в Европе – под вопросом), так что fan-ID им заменяет визу, и это правильно. А во-вторых, спецслужбам надо опять всех иноземцев переписать. Это ж их работа: кто приезжал, куда ходил. И к черным спискам болельщиков это не имеет ровным счетом никакого отношения. Когда иностранные коллеги предлагают поделиться своими списками, чтобы ненароком кому-то случайно fan-ID не выдали – следует вежливый отказ.

Иностранцы не сильно переживают: назад везут не только матрешку, балалайку и воспоминания о пьяных медведях в ушанках, но и fan-ID – как часть непонятного русского колорита.

И вот теперь этот нелепый опыт спортивного в кавычках гостеприимства решено твердо и основательно распространить на все внутренние соревнования. Скоро на футбол без fan-ID вы не попадете. B ад цифрового концлагеря дорога устлана не только благими намерениями, но и разводками с разнообразными «ништяками». Пока это дело добровольное. Тут тебе и фаст-трек, то есть быстрый проход без очереди на входе, и какие-то еще бонусы. Ну, колхоз, как известно, дело тоже добровольное было. Там паспорта вообще отбирали у добровольцев. Историю-то свою хорошо знаем и помним.

Но даже в этом оголтелом желании унизить всех болельщиков их же собственными руками находятся те, кто задают свои тренды. 15 стадионов отрапортовали, что готовы внедрить и уже внедряют… Один не готов. Угадаете, какой? Самый технически совершенный, оснащённый, вобравший в себя не одну копейку народных денег – стадион на Крестовском, «Газпром Арена». Мы, говорят, сейчас так активно готовимся к приёму матчей Евро-2020, что пока просто не можем заниматься ничем иным.

Не оттого ли Питер и был колыбелью всех русских революций? Тут вечно не успевали что-то вовремя подвезти.