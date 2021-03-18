Тарасовка и переписанная история?

Переписывание истории – это наша народная забава. Как сказал юморист, Россия – страна с непредсказуемым… прошлым! И ладно бы, если б это касалось только общественно-политической истории, ее трактовок. Нет, в постсоветское время активно включились в этот процесс еще и футбольные клубы. Ясно, что при большевиках вся история могла начинаться только с так называемой «Октябрьской революции». Потому и наша газета ведет свой отсчет не от первой своей версии – «Русского спорта», от 1909 года, а со второй – «Красного спорта», от 1924-го. Кто-то не стал искусственно удлинять историю, кто-то – повеселил. ЦСКА стал считать рождением 1911-й (армейский клуб за годы до появления Красной армии), удлинил и «Спартак».

Это, конечно, очень субъективный вопрос. Важны аргументы, исторические свидетельства и доказательства. Когда спартаковцы рассказали, что их история стартовала в 1922 – это был предельно условный выбор даты. Ведь «Спартак» - новое имя клуба «Промкооперация» с 1935 года. А в 1922 году «Сокол» переименовался в МКС («Московский клуб спорта»), а сам «Сокол» успешно жил аж с 1883 года. Правда, в футбол не играл в ту пору.

Наткнулись вчера в одном из любимых телеграм-каналов («Гридасов с бородой») на интересную вырезку из специального выпуска журнала «Крокодил», целиком посвященного спорту.

Это 1935 год. То есть не идут даже чемпионаты страны по футболу. Они стартуют только через год. И вот посмотрите, на что наткнулись.

С первой до последней страницы журнала – все звезды советской сатиры тех лет: Валентин Катаев, Ильф и Петров, Аркадий Бухов, Лазарь Лагин (да-да, правильно, автор «Старика Хоттабыча»), Борис Ефимов, Георгий Ландау.