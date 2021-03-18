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Пять лет без побед - пора дать ответ. ЦСКА уже ищет замену Гончаренко
18 марта 12:48
автор: Дмитрий Кузнецов

Пять лет без побед - пора дать ответ. ЦСКА уже ищет замену Гончаренко

Красно-синие приняли принципиальное решение расстаться с главным тренером Виктором Гончаренко

Бежать в Белоруссию, как было летом после разгрома от «Зенита» (0:4), на этот раз Виктор Гончаренко отказался. Несмотря на новое поражение от питерцев (2:3), которое его команду лишило шансов на золото и предельно осложнило борьбу за Лигу чемпионов, после игры он излучал оптимизм. По крайней мере на словах. На деле же дела у его команды неважные. Лига Европа тоже может помахать красно-синим платочком. Конкуренты наступают мощно и в большом количестве. «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Динамо» и даже «Ростов» совсем рядом.

Слухи о грядущей отставке тренера появляются с июня не первый раз. Старт кампании по уходу белоруса был дан им самим, как раз тем памятным побегом в Минск. Однако тогда Гончаренко вернули, простили. Накупили ему игроков. Он жаловался постоянно на скудную скамейку, она действительно таковой и была. Но пришел новый партнер в лице «ВЭБ.РФ», и появились долгожданные новички. Однако с ними лучше стало лишь на время.

Проблемы начались с 15-го тура, которым красно-синие прервали пятиматчевую серию из побед. Она позволила им выйти в лидеры премьер-лиги. Вслед за этим команду Гончаренко стали рассматривать как претендента на золото. Но музыка в армейском дворе звучала недолго.

С 22 ноября ЦСКА покатился под откос. За девять туров одержано всего две победы: 9 очков, в среднем одно за матч. Как следствие отставание от «Зенита» увеличилось до восьми баллов. В оставшиеся семь туров такой отрыв у чемпиона не отыграть. Дело в конечном счете не в очках – в посредственной игре и неважной форме лидеров. А также в катастрофическом неумении нынешнего ЦСКА добиваться результата, что отличает классную команду от полуфабриката.

ЦСКА все последние годы был крайне нестабилен. Игровая амплитуда поражала уже в первые годы работы Виктора Михайловича. После победы над «Реалом» могла последовать абсолютно невзрачная игра с соперником ниже класса и потери очков на ровном месте. Но тогда эти успехи с серьезными клубами хотя бы были. Сейчас нет и в помине.

Тот же «Зенит» последний раз был обыгран в ноябре 2018-го. После этого в пяти матчах четыре поражения и одна ничья, 13 пропущенных мячей. Помимо этого, настоящий провал случился у ЦСКА осенью 2020-го в Лиге Европы. Причем второй подряд на европейской арене. Ноль побед в шести матчах с оппонентами по группе, которые все на бумаге были армейцам по зубам. Все уступали ЦСКА по составу и платежной ведомости.

В РПЛ хуже ЦСКА с 15 тура играли только четыре клуба. «Уфа» набрала за этот период 7 очков, «Ахмат» - 6, «Арсенал» - 4, из них три принесла тулякам победа над армейцами в 22-м туре (2:1). «Тамбов» еще перед банкротством накануне нового года зацепил очко в игре с «Уралом», остальные встречи проиграв. То есть Гончаренко за этот отрезок удостоился 12-го места в чемпионате! Хорош претендент на золото.

Эта статистика на утро 18 марта, когда 23-й тур был еще в самом разгаре. Все шансы догнать красно-синих имели к тому моменту «Рубин», «Локомотив» и «Сочи». «Химки» с 15-го тура заработали 20 очков, «Зенит» - 18, по 16 получили команды Леонида Слуцкого и Марко Николича, которые при такой динамике скоро сожрут затормозивший столичный клуб с потрохами.

Можно понять, когда тренер что-то выигрывал с клубом, когда были минуты большой совместной радости. И вот эти моменты всплывают перед глазами больших боссов всякий раз, когда они задаются вопросом что им делать: увольнять или оставлять своего тренера? Но с Гончаренко никаких сдерживающих факторов нет:нет ни побед, ни положительной динамики.

С ЦСКА 43-летний белорус работает пятый год. За это время были два серебра, но последнее случилось еще весной 2018-го. После этого армейцы не попадали на пьедестал, а в Кубке России не доходили даже до полуфинала. Нет, команда не катится поступательно вниз. Она просто застряла на подступах к лидерам, делает шаг вперед, а потом шаг назад. И так происходит довольно долгое время. Пока у клуба были проблемы с деньгами, на это закрывали глаза. Но с лета армейская планка вновь поднята на максимальную высоту. Такие гончаренковские горки уже не прокатят.

Разве что один момент может останавливать от незамедлительного разрыва отношений. Вслед за спасительной победой в декабре над «Ростовом» (3:1) Гончаренко, висевшего над пропастью, в очередной раз простили и решили понять. Не только оставили на посту главного, но и пошли на все его условия, некрасиво выпроводив помощников главного Виктора Онопко и Сергея Овчинникова. Оба специалиста были чужаками в ЦСКА, их не до конца принимали фанаты, припоминая игроцкое прошлое в стане соперников. Но Онопко с Овчинниковым проработали в клубе много лет, люди они уважаемые не только в команде, но и в футбольном мире. Объяснение столь поспешному увольнению есть только одно: ультиматум со стороны Гончаренко.

Его выполнили, пошли на все условия Виктора Михайловича и предоставили ему полный карт-бланш. Путавшийся под ногами авторитетный и амбициозный Босс (не путать с Орешкиным и Гинером), публично критиковавший своего непосредственного шефа, был изгнан и унижен. Впереди была двухмесячная пауза, за которую Гончаренко мог привести команду в нормальное состояние. Но на деле положение после зимнего перерыва только ухудшилось. На фоне рванувших «Локо» и «Рубина» ЦСКА предстал старым драндулетом, потерпев три поражения в четырех встречах. А боссы клуба видятся в этом вопросе главными виновниками затянувшейся серии неудач.

По информации «Советского спорта» из надежного источника, руководство клуба уже приняло принципиальное решение расстаться с Гончаренко. Глава Совета директоров ЦСКА Максим Орешкин был готов к этому, по нашим данным, еще в декабре. Настоял на отсрочке приговора в тот момент президент клуба Евгений Гинер, который заблокировал отставку тренера. Но теперь аргументы в защиту Гончаренко просто иссякли. Для него сделали все, чтобы он мог плодотворно работать. Но где результат?

Официально о расторжении контракта будет объявлено в ближайшее время. Оно у ЦСКА есть. В чемпионате наступает пауза на игры сборной. Следующий матч у красно-синих 4 апреля с «Тамбовом» - хороший момент, чтобы запустить новичка. До конца недели клуб проведет переговоры с потенциальными преемниками, среди которых есть и иностранный специалист.

Впрочем, хорошие тренеры без дела долго не сидят. Если договориться с новым главным быстро не получится, чемпионат-2020/21 может доработать Василий Березуцкий, который в этом сезоне вошел в штаб Гончаренко. Но это все-таки не приоритетный вариант. ЦСКА рассчитывает взять нового тренера с серьезным опытом работы уже на концовку нынешнего чемпионата.

Когда именно это произойдет – зависит только от клубных боссов. Спешить им в общем-то некуда. Чемпионат-2020/21 ЦСКА уже проиграл.

источник: «Советский спорт»
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