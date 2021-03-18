Американский гладиатор, кузен Эменике. «Спартак» присмотрел классного форварда

Дике очередной американец, отправившийся покорять Европу. Таких в последние годы становится все больше. У него нигерийские корни, он даже приходится родственником (кузеном) экс-нападающему «Спартака» Эммануэлю Эменике (51 матч, 24 гола). Правда, на поле они никогда не встречались – Дэрил в феврале впервые покинул МЛС, а поигравший в девяти чемпионатах от ЮАР до АПЛ Эменике никогда не пересекал океан.
Более того, Дике является братом Брайта, на полгода приезжавшего в «Амкар». Так что с Россией это семейство хорошо знакомо.
В отличие от родственников (Брайт Дике, как и Эменике, выступал за сборную Нигерии), Дэрил закрепился именно в США. Он не только родился в Эдмонтоне, штат Оклахома, но и в феврале был заигран за американскую сборную, проведя 25 минут против Тринидада и Тобаго (7:0).
Начинал Дике на школьном уровне, в 2018 году был признан лучшим игроком Оклахомы в своем возрасте и поступил в университет Вирджинии, которому активно помогал дойти до финала Кубка колледжей, где команда уступила только в серии пенальти, был признан лучшим атакующим игроком турнира и перешел в ОКС «Энерджи U23». Здесь он вновь быстро проявил себя и в 2020 году в первом раунде драфта был выбран «Орландо Сити».
В августе Дике дебютировал за новую команду голом в ворота «Майями» (2:3), в следующей игре против «Нэшвилла» (3:1) оформил дубль, а в сумме за 17 матчей записал на своей счет 11 (8+3) очков результативности. Особенно ярко он провел концовку сезона, забив во всех четырех последних сыгранных матчах.
Следующей ступенькой развития стал переезд в Англию. Правда, не в АПЛ, а дивизионом ниже. В феврале «Барнсли» взял 20-летнего нападающего в аренду и с листа успел задействовать в 10 матчах чемпионата. Дике не подвел – забил пять мячей, из них два в минувшую среду в ворота «Уикомба» (3:1). С его приходом «Барнсли» выдал впечатляющую серию – девять побед и одна ничья – и поднялся с десятой строчки на пятую, дающую право побороться в плей-офф за место в элите.
Дике – мощный таранный форвард ростом 188 см и весом в центнер. Можно сказать, что он многократно улучшенная версия Артема Дзюбы, поскольку этот неистовый гигант не только отлично играет корпусом и умело борется вверху, но и обладает пушечным ударом, напоминающим пробивную мощь выстрелов Эменике в «Спартаке». Кроме того он отлично координирован, умеет резко разворачиваться на месте или сложиться в падении, а еще грамотно выбирает позицию в центре штрафной. Посмотрите, как он забивал в среду (на счету Дэрила два последних гола).
Портал transfermarkt оценивает его в 5 млн евро, однако в СМИ всплыла сумма в четыре раза больше – якобы американцы хотят за своего таланта не менее 20 млн. И наверняка их получат. Интерес к нему уже проявляет «Брюгге», а неделей ранее «Орландо» получил от неназванного клуба АПЛ предложение на 10 млн. Дальше будет только больше, так что сложно представить, чтобы «Спартаку» удалось выиграть конкуренцию, ведь помимо тяжелых финансовых условий сложно объяснить, чем его можно заманить в Россию в период бурного прогресса в Англии. Но если получится, это будет очень серьезное усиление на короткой дистанции и отличная инвестиция в плане дальнейшей перепродажи.