Американский гладиатор, кузен Эменике. «Спартак» присмотрел классного форварда

Дике очередной американец, отправившийся покорять Европу. Таких в последние годы становится все больше. У него нигерийские корни, он даже приходится родственником (кузеном) экс-нападающему «Спартака» Эммануэлю Эменике (51 матч, 24 гола). Правда, на поле они никогда не встречались – Дэрил в феврале впервые покинул МЛС, а поигравший в девяти чемпионатах от ЮАР до АПЛ Эменике никогда не пересекал океан.

Более того, Дике является братом Брайта, на полгода приезжавшего в «Амкар». Так что с Россией это семейство хорошо знакомо.

В отличие от родственников (Брайт Дике, как и Эменике, выступал за сборную Нигерии), Дэрил закрепился именно в США. Он не только родился в Эдмонтоне, штат Оклахома, но и в феврале был заигран за американскую сборную, проведя 25 минут против Тринидада и Тобаго (7:0).

Начинал Дике на школьном уровне, в 2018 году был признан лучшим игроком Оклахомы в своем возрасте и поступил в университет Вирджинии, которому активно помогал дойти до финала Кубка колледжей, где команда уступила только в серии пенальти, был признан лучшим атакующим игроком турнира и перешел в ОКС «Энерджи U23». Здесь он вновь быстро проявил себя и в 2020 году в первом раунде драфта был выбран «Орландо Сити».

В августе Дике дебютировал за новую команду голом в ворота «Майями» (2:3), в следующей игре против «Нэшвилла» (3:1) оформил дубль, а в сумме за 17 матчей записал на своей счет 11 (8+3) очков результативности. Особенно ярко он провел концовку сезона, забив во всех четырех последних сыгранных матчах.