Владимир Пономарев: Гончаренко надо было давно убирать, а Березуцкого ставить нельзя – нет опыта

А как говорили англичане: покажите мне свою полузащиту, и я скажу какая у вас команда.

Поставь ты на свои места четырех человек в защите и все, больше ничего не надо. Потому что когда Марио убегает в атаку, его место кто-то должен занимать – или Обляков, или Ахметов. Но они не выполняют свои функции.

- Хорошо, как вам игра ЦСКА? - В обороне никак мы порядок не наладим. Марио болтается, где попало. Третий гол его, мимо него проходил человек, пробил в угол. Из-за Марио получили пенальти, потому что он везде бегает и не успевает своими непосредственными обязанностями заниматься.

- Но ведь было напряжение, много голов, пенальти? - Для зрителей – да, матч был интересным. Напряжение, пенальти, голы – тут соглашусь. А по уровню футбола…

- Владимир Алексеевич, как вам матч ЦСКА – «Зенит» – хороший получился? - Да, чего в нем хорошего?! Когда мы вдесятером остались и питерские надавили – это что ли хорошее?

А в ЦСКА нет полузащиты. От этого и все проблемы.

Полузащита – мотор команды, полузащитники должны пахать и в обороне, и в атаке. У них должна быть сумасшедшая физическая готовность. А у нас этого нет, я имею в виду ЦСКА. Если убежали в атаку, помощи в защите от них не дождешься. Если сели в защите – в атаку не успевают. Не работает мотор, значит, нет и игры.

«ЧАЛОВУ НУЖНО ПАХАТЬ, А ОН ИНТЕЛЛИГЕНТ»

- Как вам нападение ЦСКА?

- Сейчас мне атака армейцев нравится. Эджуке быстрый, техничный, гол сделал. Рондон – опытный, тоже мне нравится. Всегда впереди, на лихом коне, как Чапаев. Бороться с ним защитникам трудно, он будет забивать.

- Но Рондон вытеснил из состава нашу звездочку Федора Чалова…

- Да, какая Чалов звездочка! Федя случайный человек, и забивал случайные голы. Он интеллигент в футболе. Не с его уровнем быть интеллигентом. Ему нужно много пахать, чтобы результат давать.

Вот Валя Иванов был интеллигентом в футболе. Но у этого интеллигента какая светлая голова была, какой пас, а талантище какой! Да что там говорить, сравнивать Иванова с Чаловым.

«УРОВЕНЬ ГОНЧАРЕНКО – ЧЕМПИОНАТ БЕЛОРУССИИ»

- Сегодня утром подтвердилась информация: Виктор Гончаренко уходит. Нужно его увольнять?

- Давно нужно было его убирать. ЦСКА – не его уровня команда, он не понимает такой футбол, не дорос. Вот чемпионат Белоруссии, наверное, его уровень. А кого хотят поставить?

- Срочно ищут опытного иностранца…

- Немца нужно приглашать, он наладит дисциплину и поставит игру.

- Однако если иностранца не удастся найти, до конца чемпионата и.о. будет Василий Березуцкий. Что скажете?

- Ой, да вы что?! Как бы мы не укатились дальше пятого места. Вася был хорошим футболистом, но, как тренер, пока ничего из себя не представляет. Где он работал? У Слуцкого в помощниках в Голландии.

Что такое работа помощника – на лавке сидеть. Вон Онопко одиннадцать лет просидел и что?

Нужно начинать с низов, начинать главным, впахивать там, чтобы шишки набивать, как многие бывшие спартаковцы делали. Парфенов, Евсеев начинали со второй лиги.

Васе надо было окунаться в такую мясорубку, а не сидеть на лавке ассистентом. Рано ему быть главным в ЦСКА.