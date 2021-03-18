Валерий Масалитин: Судья помогал «Зениту» и сломал игру

– Вы разочарованы результатом или на большее и не надеялись?

– Я думал, что ЦСКА окажется более конкурентоспособным в этой игре. На кону стояла борьба за чемпионство, но, к сожалению, команда разочаровала. В основном своей игрой.

– Что не понравилось в игре армейцев?

– Организация игры. Команда отдала инициативу, не прессинговала, не навязывала свою игру. «Зенит» просто затоптал армейцев. Справа Караваев и Кузяев не дали развернуться Зайнутдинову и Эджуке, который совершил один проход за весь матч. Этого мало. Команда играет дома и должна бороться за чемпионство. Но было только два конкурентоспособных футболиста – Акинфеев и Фернандес. Остальные – сплошное разочарование.

– Но армейцы же первыми забили.

– Да, но это было до поры до времени. Вначале встречи позволили соперникам создавать моменты. Не было борьбы. Так дома за чемпионство не играют. У Гончаренко были ошибки в плане тактики. Нельзя было выпускать в центр Облякова и Ахметова. Плюс он выдвинул Влашича ближе к Рондону. Причем уже вторую игру. Влашич там себя не так ярко проявляет, как в середине. Полузащита «Зенита» переиграла полузащиту ЦСКА. Отсюда все опасные моменты и острота. Плюс Кузяев провел отличный матч. Его поддержал Вендел своими двумя голами.

– Если бы не было удаления Ахметова, результат мог быть другим?

– Конечно, мог, хотя «Зенит» уже прибрал инициативу к своим рукам. А что касается самого удаления, когда ты играешь носком и промахиваешься, естественно, стопа раскрывается. Это законы физики. Никуда их не денешь. Он чуть промазал по мячу. Со стороны этот эпизод выглядел очень страшно. Показалось, что Ахметов бьет открытой ногой и попадает Кузяеву в ногу. Но когда смотришь повтор – это чисто игровой эпизод. Плюс почти все мелкие нарушения трактовались в пользу «Зенита». Команда имеет очень боеспособный коллектив, финансовую поддержку, большую скамейку запасных и не нуждается в помощи арбитров. А что мы имеем на сегодняшний день? В трех матчах «Зенит» бьет три пенальти. И все они сомнительные.

– «Зенит» тянут?

– Два пенальти вообще не было, я считаю. А третий – сомнительный. Его могли поставить, а могли и нет. Зачем тянуть команду? Они и так на голову сильнее всех в этом чемпионате. Зачем вкладывать деньги, чтобы еще и судьи помогали? Никакого резона нет.