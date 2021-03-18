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Валерий Масалитин: Судья помогал «Зениту» и сломал игру
18 марта 17:27
автор: Юлия Григорьевская

Валерий Масалитин: Судья помогал «Зениту» и сломал игру

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о поражении красно-синих от «Зенита» в 23-м туре РПЛ (2:3).

– Вы разочарованы результатом или на большее и не надеялись?
– Я думал, что ЦСКА окажется более конкурентоспособным в этой игре. На кону стояла борьба за чемпионство, но, к сожалению, команда разочаровала. В основном своей игрой.

– Что не понравилось в игре армейцев?
– Организация игры. Команда отдала инициативу, не прессинговала, не навязывала свою игру. «Зенит» просто затоптал армейцев. Справа Караваев и Кузяев не дали развернуться Зайнутдинову и Эджуке, который совершил один проход за весь матч. Этого мало. Команда играет дома и должна бороться за чемпионство. Но было только два конкурентоспособных футболиста – Акинфеев и Фернандес. Остальные – сплошное разочарование.

– Но армейцы же первыми забили.
– Да, но это было до поры до времени. Вначале встречи позволили соперникам создавать моменты. Не было борьбы. Так дома за чемпионство не играют. У Гончаренко были ошибки в плане тактики. Нельзя было выпускать в центр Облякова и Ахметова. Плюс он выдвинул Влашича ближе к Рондону. Причем уже вторую игру. Влашич там себя не так ярко проявляет, как в середине. Полузащита «Зенита» переиграла полузащиту ЦСКА. Отсюда все опасные моменты и острота. Плюс Кузяев провел отличный матч. Его поддержал Вендел своими двумя голами.

– Если бы не было удаления Ахметова, результат мог быть другим?
– Конечно, мог, хотя «Зенит» уже прибрал инициативу к своим рукам. А что касается самого удаления, когда ты играешь носком и промахиваешься, естественно, стопа раскрывается. Это законы физики. Никуда их не денешь. Он чуть промазал по мячу. Со стороны этот эпизод выглядел очень страшно. Показалось, что Ахметов бьет открытой ногой и попадает Кузяеву в ногу. Но когда смотришь повтор – это чисто игровой эпизод. Плюс почти все мелкие нарушения трактовались в пользу «Зенита». Команда имеет очень боеспособный коллектив, финансовую поддержку, большую скамейку запасных и не нуждается в помощи арбитров. А что мы имеем на сегодняшний день? В трех матчах «Зенит» бьет три пенальти. И все они сомнительные.

– «Зенит» тянут?
– Два пенальти вообще не было, я считаю. А третий – сомнительный. Его могли поставить, а могли и нет. Зачем тянуть команду? Они и так на голову сильнее всех в этом чемпионате. Зачем вкладывать деньги, чтобы еще и судьи помогали? Никакого резона нет.

– При счете 3:1 матч пересек линию ворот, как вам показалось?
– Четвертый гол был. Мяч пересек линию ворот Акинфеева. Я так считаю. Но в целом «Зенит» не нуждается в посторонней помощи. На такой игре должен работать более квалифицированный арбитр. А этот поставил пенальти, который можно было не ставить, удалил Ахметова. Он сломал игру.

– То есть по пенальти в ворота ЦСКА есть вопросы?
– Формально судья прав, но по игре он не прав вообще. Фернандес не играл рукой, не делал движение в сторону мяча, не перекрывал ворота. Просто мяч попал в руку. Формально, арбитр имел право назначить пенальти, но в такой игре, где разыгрываются золотые медали, нет.

– Дзюба не реализовал это пенальти. А что в целом скажете об игре Артема?
– Он пока набирает форму, но свое дело делает: принимает мячи, распасовывает. В нашем чемпионате это проходит. В международных не прошло бы.

– Претендует ли еще ЦСКА на золотые медали?
– После этого матча нет. Надо было вытаскивать два матча с «Локомотивом» и «Арсеналом», если хочешь быть конкурентоспособным. Но эти матчи проиграны, как и с «Зенитом». Это были тренерские ошибки. Он не угадал с составом, внес неправильные коррективы в игру.

– Гончаренко доработает до конца сезона?
– Думаю, да. А потом контракт у него закончится, и будут разбираться. Просто надо понимать, что если клуб развивается, молодые футболисты прогрессируют, тогда тренер должен оставаться. Но если молодые ребята перестали прогрессировать, а команда то играет, то не играет, особенно в весенней части… Они же всю весну на протяжении нескольких лет заваливают. Почему не так ярко проявляет себя Влашич? Это психология, или его перегружают? Осенью это один Влашич, а весной совсем другой.

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