Браво, РПЛ и «Матч ТВ»! Достойный ответ на выступление «Советского спорта». А что КХЛ?

К слову, РПЛ во главе с президентом Сергеем Прядкиным всегда открыта для диалога. Помнится, лет десять назад нас с тогдашним редактором отдела футбола «Советского спорта» Сергеем Егоровым пригласили в Дом футбола обсудить мое предложение создать в футболе в границах бывшего СССР лигу по типу КХЛ. Тем более тогда многие боссы столичных клубов говорили о необходимости объединить наш чемпионат с украинским. Пообщались с Прядкиным и его правой рукой Сергеем Чебаном очень плотно и, на мой взгляд, конструктивно. Но последовавшие вскоре события на Украине похоронили перспективную идею.

Разумеется, я о давно наболевшем – об инертности КХЛ, вместе с которой под раздачу угодил и «Матч ТВ». Как выяснилось, телевизионщики готовы войти в положение. Выходит, все вопросы к руководителям Континентальной лиги, которых, судя по их молчанию и бездействию, абсолютно не волнует тот факт, что на этой неделе на «Матч ТВ» покажут лишь одну игру второго раунда Кубка Гагарина. Две гневные заметки я уже этому посвятил, а ответа удостоился от… футболистов.

Значит, можем! Можем подвинуться даже в ситуации цейтнота, когда решение нужно принимать по ходу пьесы. Так почему об этом не подумать заранее и ради раскрутки, продвижения своего же продукта в самом его апогее не развести события изначально?

Каково же было мое удивление, когда из заметки коллеги Зибрака узнал, что начало игры в Москве по просьбе то ли РПЛ, то ли «Матч ТВ» отложили на целых 10 минут из-за затянувшегося в свою очередь на 11 минут матча в Волгограде.

Включил в среду в 8 вечера наш единственный федеральный спортивный канал, чтобы глянуть, на что Кубок Гагарина променяли, и остолбенел: мяч в темноте гоняют некие «Ротор» и «Ростов». А где же аттракцион, афиша, имя, публика, касса – ЦСКА – «Зенит»? Ну да ладно, какая разница – все равно хоккеем и не пахнет.

Никогда никого не тянул за язык, ко мне сами подходили руководители ФХР и Суперлиги и благодарили за публикации и предложения в «Советском спорте». Так и заявляли – все ваши пожелания изучаем под микроскопом, некоторые сразу вносим в регламент чемпионата страны. Так Суперлига в плей-офф отказалась от сетки, чтобы ни у кого не возникало соблазна подобрать себе соперника. Так в нашем хоккее появились Матчи звезд. Так отечественный хоккей проник на федеральное ТВ. Да-да, мы столь долго и настойчиво долбили эту стену, что достучались до Думы. В итоге ТВ-6 превратился в «РТР-Спорт», а потом в «Россию-2». Так уже в 1999, 2000 годах даже в Москве в главном дворце Лужников на «Динамо» трибуны стали ломиться от зрителей вроде как никому ненужного домашнего хоккея. Да много всего было, а как закономерный итог – взрыв интереса к хоккею в высших эшелонах власти и учреждение Континентальной лиги.

Я вот одного не пойму, почему НХЛ всегда готова подстраиваться под болельщиков и ТВ, даже РПЛ может, а КХЛ – никак?! Пандемия продолжается. Зрителей на трибуны запускают в лучшем случае на 50 процентов от максимальной вместимости. Кроме разве что Минска и Уфы. Да если бы и сто процентов. Ну почему сегодня в Балашихе матч «Авангард» - «Металлург» нельзя было начать в 15:00? В Омске это уже 18:00 – идеальное время для просмотра для 99 процентов поклонников «ястребов». Удобно и для почитателей «сталеваров» - в Магнитогорске это 17:00. Да ведь всей стране интересно проследить за противостоянием Ковальчука и Мозякина, Хартли и Воробьева. Но всем придется разрываться, ибо, помимо поединка в Подмосковье, в те же 19:30 состоится стартовое вбрасывание в еще более интригующем блокбастере СКА – «Динамо» (Москва).

Сдвиг одного из двух матчей дня с 19:30 на 15:00 помог бы, судя по тому, как легко вчера «Матч ТВ» пошел навстречу РПЛ, прорваться-таки Кубку Гагарина на федеральный канал не только в пятницу – почему, кстати, завтра «Ак Барс» - «Салават Юлаев», а не куда более забористый ЦСКА – «Локомотив»?! При старте в 15:00 грааль КХЛ – Кубок Гагарина отметился бы на этой неделе на «Матч ТВ», смею полагать, не в единственном экземпляре – три дневные игры в среду, четверг, пятницу вполне могли претендовать на место в сетке. А в субботу и воскресенье можно было бы начинать и вовсе в 12:00. Что тут странного? НХЛ ради Европы в уикенд так и сейчас играет. По ходу Кубка Стэнли-2020 в Торонто и Эдмонтоне в 12:00 по местному времени даже в будни начинали.

Коллега Домрачев рассказал мне, что случаи, похожие на вчерашний в РПЛ, уже были в КХЛ. Затянулся как-то биатлон и наложился на гвоздь месяца регулярного чемпионата СКА – ЦСКА. Но никому и в голову не пришло отложить начало. К счастью, к 9-й минуте, когда канал переключился на хоккей, счет в Санкт-Петербурге еще не открыли. И совсем КХЛ очутилась на грани провала, когда в стартовом раунде плей-офф сеча в Минске «Динамо» - СКА перетекла в овертайм. Комментатор уже предупредил, чтоб хоккейные болельщики готовились к величайшему облому – трансляцию, если кто-то быстро не забьет, придется оборвать. Ради итальянского футбола. СКА спас КХЛ от грандиозного позора - вскоре гости забили тот самый скандальный гол.

Спрашивается, как после всего этого относиться к КХЛ как к серьезной структуре, уважающей себя и болельщиков? Да они лиге только в тягость, складывается стойкое ощущение.