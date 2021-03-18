Браво, РПЛ и «Матч ТВ»! Достойный ответ на выступление «Советского спорта». А что КХЛ?

Включил в среду в 8 вечера наш единственный федеральный спортивный канал, чтобы глянуть, на что Кубок Гагарина променяли, и остолбенел: мяч в темноте гоняют некие «Ротор» и «Ростов». А где же аттракцион, афиша, имя, публика, касса – ЦСКА – «Зенит»? Ну да ладно, какая разница – все равно хоккеем и не пахнет.
Каково же было мое удивление, когда из заметки коллеги Зибрака узнал, что начало игры в Москве по просьбе то ли РПЛ, то ли «Матч ТВ» отложили на целых 10 минут из-за затянувшегося в свою очередь на 11 минут матча в Волгограде.
Значит, можем! Можем подвинуться даже в ситуации цейтнота, когда решение нужно принимать по ходу пьесы. Так почему об этом не подумать заранее и ради раскрутки, продвижения своего же продукта в самом его апогее не развести события изначально?
Разумеется, я о давно наболевшем – об инертности КХЛ, вместе с которой под раздачу угодил и «Матч ТВ». Как выяснилось, телевизионщики готовы войти в положение. Выходит, все вопросы к руководителям Континентальной лиги, которых, судя по их молчанию и бездействию, абсолютно не волнует тот факт, что на этой неделе на «Матч ТВ» покажут лишь одну игру второго раунда Кубка Гагарина. Две гневные заметки я уже этому посвятил, а ответа удостоился от… футболистов.
К слову, РПЛ во главе с президентом Сергеем Прядкиным всегда открыта для диалога. Помнится, лет десять назад нас с тогдашним редактором отдела футбола «Советского спорта» Сергеем Егоровым пригласили в Дом футбола обсудить мое предложение создать в футболе в границах бывшего СССР лигу по типу КХЛ. Тем более тогда многие боссы столичных клубов говорили о необходимости объединить наш чемпионат с украинским. Пообщались с Прядкиным и его правой рукой Сергеем Чебаном очень плотно и, на мой взгляд, конструктивно. Но последовавшие вскоре события на Украине похоронили перспективную идею.
Никогда никого не тянул за язык, ко мне сами подходили руководители ФХР и Суперлиги и благодарили за публикации и предложения в «Советском спорте». Так и заявляли – все ваши пожелания изучаем под микроскопом, некоторые сразу вносим в регламент чемпионата страны. Так Суперлига в плей-офф отказалась от сетки, чтобы ни у кого не возникало соблазна подобрать себе соперника. Так в нашем хоккее появились Матчи звезд. Так отечественный хоккей проник на федеральное ТВ. Да-да, мы столь долго и настойчиво долбили эту стену, что достучались до Думы. В итоге ТВ-6 превратился в «РТР-Спорт», а потом в «Россию-2». Так уже в 1999, 2000 годах даже в Москве в главном дворце Лужников на «Динамо» трибуны стали ломиться от зрителей вроде как никому ненужного домашнего хоккея. Да много всего было, а как закономерный итог – взрыв интереса к хоккею в высших эшелонах власти и учреждение Континентальной лиги.
Я вот одного не пойму, почему НХЛ всегда готова подстраиваться под болельщиков и ТВ, даже РПЛ может, а КХЛ – никак?! Пандемия продолжается. Зрителей на трибуны запускают в лучшем случае на 50 процентов от максимальной вместимости. Кроме разве что Минска и Уфы. Да если бы и сто процентов. Ну почему сегодня в Балашихе матч «Авангард» - «Металлург» нельзя было начать в 15:00? В Омске это уже 18:00 – идеальное время для просмотра для 99 процентов поклонников «ястребов». Удобно и для почитателей «сталеваров» - в Магнитогорске это 17:00. Да ведь всей стране интересно проследить за противостоянием Ковальчука и Мозякина, Хартли и Воробьева. Но всем придется разрываться, ибо, помимо поединка в Подмосковье, в те же 19:30 состоится стартовое вбрасывание в еще более интригующем блокбастере СКА – «Динамо» (Москва).
Сдвиг одного из двух матчей дня с 19:30 на 15:00 помог бы, судя по тому, как легко вчера «Матч ТВ» пошел навстречу РПЛ, прорваться-таки Кубку Гагарина на федеральный канал не только в пятницу – почему, кстати, завтра «Ак Барс» - «Салават Юлаев», а не куда более забористый ЦСКА – «Локомотив»?! При старте в 15:00 грааль КХЛ – Кубок Гагарина отметился бы на этой неделе на «Матч ТВ», смею полагать, не в единственном экземпляре – три дневные игры в среду, четверг, пятницу вполне могли претендовать на место в сетке. А в субботу и воскресенье можно было бы начинать и вовсе в 12:00. Что тут странного? НХЛ ради Европы в уикенд так и сейчас играет. По ходу Кубка Стэнли-2020 в Торонто и Эдмонтоне в 12:00 по местному времени даже в будни начинали.
Коллега Домрачев рассказал мне, что случаи, похожие на вчерашний в РПЛ, уже были в КХЛ. Затянулся как-то биатлон и наложился на гвоздь месяца регулярного чемпионата СКА – ЦСКА. Но никому и в голову не пришло отложить начало. К счастью, к 9-й минуте, когда канал переключился на хоккей, счет в Санкт-Петербурге еще не открыли. И совсем КХЛ очутилась на грани провала, когда в стартовом раунде плей-офф сеча в Минске «Динамо» - СКА перетекла в овертайм. Комментатор уже предупредил, чтоб хоккейные болельщики готовились к величайшему облому – трансляцию, если кто-то быстро не забьет, придется оборвать. Ради итальянского футбола. СКА спас КХЛ от грандиозного позора - вскоре гости забили тот самый скандальный гол.
Спрашивается, как после всего этого относиться к КХЛ как к серьезной структуре, уважающей себя и болельщиков? Да они лиге только в тягость, складывается стойкое ощущение.