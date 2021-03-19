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«Гол с подачи Блохина забивает Балтача. В этом личная заслуга Леонида Ильича»
19 марта 08:00
автор: Юрий Волохов

«Гол с подачи Блохина забивает Балтача. В этом личная заслуга Леонида Ильича»

Сергею Балтаче - 63.

17 марта отметил 63-й день рождения один из самых надежных и стабильных защитников киевского «Динамо и сборной СССР Сергей Балтача.

ЧЕМПИОН МИРА

Родился Сергей Балтача в городе Жданове на Украине. Оттуда родом знаменитый режиссер Василий Пичул, который во второй половине 80-х снял нашумевший фильм «Маленькая Вера».

Снимал Василий в родном Жданове. В 1989 году Жданову вернули историческое имя - Мариуполь.

Но вернемся к Балтаче. С детства Сергей играл в футбол во дворе, затем была футбольная секция. Балтача тогда был нападающим, в 1971 году он стал лучшим бомбардиром всесоюзного турнира «Кожаный мяч».

В 13 лет его пригласили в знаменитый харьковский спортинтернат, откуда вышел многолетний капитан киевского «Динамо» Владимир Бессонов.

В харьковском «Металлисте», за который Балатча отыграл сезон, он стал либеро.

Затем в 1977 году был первый молодежный чемпионат мира в Тунисе, где Сергей в составе сборной СССР стал чемпионом. После чего последовал переезд в Киев.

ГЛАВНАЯ ЧЕРТА – НАДЕЖНОСТЬ

Сергей попал в состав звездной команды, в которой играли Леонид Буряк, Олег Блохин, Анатолий Демьяненко. А его однокашник по харьковскому спортинтернату Бессонов уже успел стать футболистом основы.

12 сезонов провел Сергей Балтача в киевском «Динамо», сыграл 245 матчей, забил 6 голов.

Маловато, но это и не входило в задачи либеро. Балтача отличался высокой работоспособностью и самоотдачей, видением поля и рассудительностью. Он всегда действовал просто и надежно.

«Главная черта Сергея Балтачи, как футболиста - надежность. После каждого матча мы подсчитываем ошибки игроков. У Сергея их процент часто бывает самым низким», - такую характеристику защитнику как-то дал Валерий Лобановский.

СБОРНАЯ И ОТЪЕЗД В АНГЛИЮ

С 1980 года Балтача регулярно стал вызываться в сборную СССР. Так в команде руководимой Константином Бесковым, он стал бронзовым призером Олимпиады-80.

За сборную СССР Балтача провел 45 матчей и забил два гола, но один из них – на чемпионате мира 1982 года в ворота Новой Зеландии стал юбилейным, 1100 голом, забитым в истории чемпионатов мира.

Балтача был одним из первых советских футболистов, отправившихся играть в зарубежные футбольные клубы.

В 1989 году он перебрался в Великобританию, в «Ипсвич». Полмиллиона фунтов стерлингов за этот переход досталось спорткомитету СССР, Балтача из этой суммы не получил ничего.

По советским правилам он не мог получать зарплату больше посла СССР в Великобритании – 500 фунтов стерлингов в месяц, но, как позже признался Сергей, ему втихаря немного доплачивал клуб.

ТРЕНЕР В АКАДЕМИЯХ «ЧАРЛЬТОНА» И «ЧЕЛСИ»

Вот уже много лет Балтача тренирует 14-17 летних футболистов в академии «Чарльтона». Работу в «Чарльтоне» он прерывал на четыре года - отработал в юношеской академии «Челси».

Среди воспитанников Балтачи были четыре футболиста молодежной сборной Англии U-20, которая в 2017 году выиграла чемпионат мира. Из ныне играющих заметные роли в АПЛ его воспитанников можно назвать Адемолу Лукмана, одного из лидеров «Фулхэма», где он выступает на правах аренды, а принадлежит «Лейпцигу». И еще один воспитанник Балтачи всем прекрасно известен - центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джо Гомес.

Сын Сергей Сергеевич тоже играл в футбол на профессиональном уровне, выступал за «Сент-Миррен», вызывался в молодежную сборную Шотландии. Однажды лондонский «Арсенал» хотел купить молодого талантливого игрока, но шотландский клуб заломил слишком большую цену. А вскоре Сергей получил травму, из-за которой вынужден был завершить карьеру. Сейчас Балтача-младший работает в инвестиционной компании, живет в Глазго

А Балтача-страший с первой женой Ольгой развелся, продолжает жить со второй женой, Оксаной, в южном Лондоне.

ГЕРОЙ ФОЛЬКЛОРА

Сергей Балтача неожиданно в 80-е годы стал героем народного фольклора. Были в СССР футболисты более яркие, более заметные. Но «виной» всему фамилия Сергея, которая рифмуется с именем и отчеством генсека КПСС, многолетнего руководителя Советского Союза Леонидом Ильичем Брежневым. Авторы этих нехитрых четверостишей неизвестны, но знали их все советские болельщики в 80-х годах прошлого века.

Гол с подачи Блохина (Буряка) забивает Балтача.
В этом личная заслуга Леонида Ильича.
Не овец по полю гонит, а пятнистого мяча
Наш простой башкирский мальчик, по фамильи Балтача
В этом, в том числе, заслуга Леонида Ильича

ТРАГЕДИЯ

У Сергея была дочь Елена, она родилась 14 августа 1983 года в Киеве. Дочь двух спортсменов высокого уровня, ее мама Ольга выступала в соревнованиях по пятиборью на Олимпиаде за сборную СССР, не могла пройти мимо спорта.

Лена профессионально занималась теннисом, достигла больших успехов.

Она выиграла 14 турниров ITF, в 2011 году занимала 50-ю строчку в рейтинге WTA.

В декабре 2013 года, через некоторое время после завершения карьеры, Елена вышла замуж за своего бывшего тренера Нино Северино.

В марте 2014 года у Балтачи был диагностирован рак печени, 4 мая того же года она скончалась.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей БАЛТАЧА

Родился 17 марта 1958 года в Жданове (ныне Мариуполь) Украина.

Достижения. В составе киевского «Динамо».

4-кратный чемпион СССР, 4-кратный обладатель Кубка СССР. Обладатель Кубка Кубков-1986, финалист Суперкубка УЕФА-1986.

В составе сборной СССР.

Победитель молодежного ЧМ-1977, молодежного ЧЕ-1980. Бронзовый призер Олимпиады-1980, вице-чемпион Европы-1988.

источник: «Советский спорт»
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