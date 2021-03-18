Доменико Тедеско: Что сделать, чтобы я остался? Давайте наслаждаться сегодняшним днем

– Очень быстрая сегодня была игра. Мы хорошо начали встречу, удалось забить два быстрых мяча, что очень важно в матчах с подобными соперниками, поскольку чем дальше счет бы оставался ничейным, тем сложнее нам было бы. Поэтому первые два гола были для нас очень важны, – сказал Тедеско. – После пенальти в наши ворота, когда счет стал 3:1, важно было забить быстрый четвертый мяч, что мы и сделали.

– Уже ясно, что с Кралом и Зобниным? Поедут ли они в сборную?

– Я не знаю. Посмотрим, что с ними.

– Что нужно сделать болельщикам и руководству «Спартака», чтобы вы поменяли решение уйти и остались?

– Мы выиграли, и мне нравится быть здесь. Давайте наслаждаться вместе сегодняшним моментом.

– Не жалеете, что матч с «Рубином» и «Динамо» в Кубке «Спартак» провел с другой схемой?

– Нет, я ни секунды не жалею о том выборе. Это было правильное решение. Важно, чтобы у нас была определенная гибкость во время игры. У нас была гибкость. Я считаю, что даже в кубковом матче мы играли лучше «Динамо», но они первыми нам забили с пенальти. После этого мы продолжили давить, хотели сравнять счет и получили красную карточку. «Динамо» в последнее время очень часто играет в большинстве. В их сегодняшнем матче с «Краснодаром» произошел подобный эпизод. Было удаление футболиста «Краснодара»... Тактика важна, но и важна энергия, которую ребята проявляют на поле, и качество отдельных футболистов. С «Динамо» мы хорошо играли в кубковом матче. Потом одержали над ними победу в чемпионате, и дело здесь абсолютно не в схеме.

– Сейчас «Спартак» уверено идет на втором месте. Думаете ли вы о чемпионстве и говорите ли об этом команде? Есть ли цель у «Спартака» в этом сезоне победить?

– Ни секунды об этом не думаю. У нас еше семь матчей до конца чемпионата, и все может случиться. Любой клуб может выиграть у любого. «Динамо» сегодня победило «Краснодар». У них следующие соперники – «Уфа» и «Ротор», а нам предстоят игры с ЦСКА, «Локомотивом» и «Ростовом». Таблица очень плотная. Поэтому мы просто день за днем живем от игры к игре, работаем. С «Ростовом» будет непросто, поскольку у нас сейчас на паузу практически не остается футболистов. Очень многие уедут в сборные и вынутся за несколько дней до матча с «Ростовом», в среду-четверг. Поэтому будет сложно готовиться к этой встрече. Как следствие, еще рано смотреть на таблицу.