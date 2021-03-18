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Доменико Тедеско: Что сделать, чтобы я остался? Давайте наслаждаться сегодняшним днем
18 марта 22:34
автор: Артем Зибрак

Доменико Тедеско: Что сделать, чтобы я остался? Давайте наслаждаться сегодняшним днем

После матча 23-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» (5:1) своими впечатлениям поделились главные тренеры команд Доменико Тедеско и Юрий Матвеев.

– Очень быстрая сегодня была игра. Мы хорошо начали встречу, удалось забить два быстрых мяча, что очень важно в матчах с подобными соперниками, поскольку чем дальше счет бы оставался ничейным, тем сложнее нам было бы. Поэтому первые два гола были для нас очень важны, – сказал Тедеско. – После пенальти в наши ворота, когда счет стал 3:1, важно было забить быстрый четвертый мяч, что мы и сделали.

– Уже ясно, что с Кралом и Зобниным? Поедут ли они  в сборную?
– Я не знаю. Посмотрим, что с ними.

– Что нужно сделать болельщикам и руководству «Спартака», чтобы вы поменяли решение уйти и остались?
– Мы выиграли, и мне нравится быть здесь. Давайте наслаждаться вместе сегодняшним моментом.

– Не жалеете, что матч с «Рубином» и «Динамо» в Кубке «Спартак» провел с другой схемой?
– Нет, я ни секунды не жалею о том выборе. Это было правильное решение. Важно, чтобы у нас была определенная гибкость во время игры. У нас была гибкость. Я считаю, что даже в кубковом матче мы играли лучше «Динамо», но они первыми нам забили с пенальти. После этого мы продолжили давить, хотели сравнять счет и получили красную карточку. «Динамо» в последнее время очень часто играет в большинстве. В их сегодняшнем матче с «Краснодаром» произошел подобный эпизод. Было удаление футболиста «Краснодара»... Тактика важна, но и важна энергия, которую ребята проявляют на поле, и качество отдельных футболистов. С «Динамо» мы хорошо играли в кубковом матче. Потом одержали над ними победу в чемпионате, и дело здесь абсолютно не в схеме.

– Сейчас «Спартак» уверено идет на втором месте. Думаете ли вы о чемпионстве и говорите ли об этом команде? Есть ли цель у «Спартака» в этом сезоне победить?
– Ни секунды об этом не думаю. У нас еше семь матчей до конца чемпионата, и все может случиться. Любой клуб может выиграть у любого. «Динамо» сегодня победило «Краснодар». У них следующие соперники – «Уфа» и «Ротор», а нам предстоят игры с ЦСКА, «Локомотивом» и «Ростовом». Таблица очень плотная. Поэтому мы просто день за днем живем от игры к игре, работаем. С «Ростовом» будет непросто, поскольку у нас сейчас на паузу практически не остается футболистов. Очень многие уедут в сборные и вынутся за несколько дней до матча с «Ростовом», в среду-четверг. Поэтому будет сложно готовиться к этой встрече. Как следствие, еще рано смотреть на таблицу.

– В конце матча игроки получили четыре желтые карточки практически на ровном месте. Вас это не напрягло? Показалось, что они были лишними.
– Да. Вы правы. Кутепов пропустит следующий матч. У него четыре «горчичника». По этой причине мы заменили Джикию, чтобы не дали ему четвертую карточку. Это печальный факт.

«Мастерство игроков «Спартака» дало о себе знать»

– Показалось, что до первого гола ваша команда слишком много позволяла «Спартаку». Что произошло после первого пропущенного мяча? Почему «Урал» будто бы расклеился? – вопрос Матвееву.
– Мы предполагали, что «Спартак» очень агрессивно играет на чужой половине поля. У него мощный прессинг. Но, к сожалению, мы не смогли из этого прессинга выходить. У нас был не очень хороший переход. Мастерство футболистов «Спартака» дало о себе знать. Прекрасный был второй гол, когда в штрафной площади Промес на замахах и на хорошем исполнении убрал нашего защитника.  

– В составе «Урала» было много молодежи. Не слишком ли рискованно выпускать такой состав на «Спартак»?
– Это всегда сложный вопрос. Молодым ребятам трудно начинать. Тем не менее, мы дали ребятам шанс себя проявить. Что-то получилось, что-то нет. Для них это первый опыт. Молодым ребятам надо давать шанс. Иначе они не будут расти. Для нас это поражение болезненное, и я ни в коем случае не хочу вешать вину на этих ребят. Поиграла вся команда, и я в первую очередь.

источник: «Советский спорт»
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