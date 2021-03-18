Наиль Умяров: В золотой гонке «Спартак» будет надеяться на осечку «Зенита»

– После возвращения к схеме с тремя центральными защитниками «Спартак» победил в третьем матче подряд. В этом есть взаимосвязь?
– Наверное, есть. Матч с «Динамо» мы провели хорошо, потом нам игра не совсем удалась – и мы вернулись к привычной схеме. Это дает результат.
– Тренер спрашивал мнение команды по поводу схемы?
– Нет. Это решение тренерского штаба. Как нам говорят, так мы и делаем. Поговорить между собой – это одно, но мы не можем говорить тренеру, как играть.
– В чем секрет такой результативности дома: шесть мячей «Краснодару», пять «Уралу»?
– Первое – болельщики. Второе – реализация стала лучше.
– После матча ЦСКА – «Зенит» уже смирились, что не боретесь за чемпионство?
– Ну, как смирились? Еще семь туров, многое может произойти. И у «Зенита» есть соперники, и у нас. Нам надо набирать свои очки и надеяться на осечку «Зенита».
– Не обидно, что команда набрала ход – и тут пауза на сборные?
– Нет. У нас все хорошо. После сборной постараемся поддержать ритм.
– Тедеско вернулся с трибуны на скамейку. Есть разница?
– Эмоции у нас уже в крови. Если бы его дисквалификация случилась, когда он только пришел в команду, наверное, это чувствовалось бы, а сейчас мы все понимаем, как он переживает и эмоционально реагирует на эпизоды.
– В конце матча был момент с пенальти, когда Промес и Соболев не поделили мяч. Показалось, что Квинси обиделся на Сашу.
– Да нет. Квинси сразу влился в команду, много шутит. Но тут лучше у него спросить, что там было. У нас пенальтист Соболев, и перед матчам было написано, что он бьет 11-метровые удары. Не думаю, что тут могут быть какие-то вопросы.
– Соболев, Понсе и Ларссон борются за звание лучшего бомбардира. Вы на кого поставили бы в этой гонке?
– Трудно сказать. Плохо, что Понсе получил травму. Надеюсь, он восстановится после паузы на сборные. Это круто, когда в команде такие нападающие, такая конкуренция. Они все доказывают свою состоятельность.
– А Промес догонит эту тройку?
– Посмотрим. Еще семь туров, и все может произойти. Квинси – топ-игрок, и показывает это в матчах.
– Для вас предстоящий молодежный чемпионат Европы – это что?
– Очень важное событие года. Мы долго шли к нему, проходили отбор, который получился очень сложным. Хорошо, что мы пробились туда и будем играть с топовыми командами. Теперь мы ставим самые высокие цели. Все ребята у нас голодные до побед.
– Как считаете, «Спартак» сейчас остался единственным конкурентом «Зенита» в чемпионате? И есть ли сожаление, что больше с ним не встретитесь?
– Конечно, есть. Мы разочарованы, что сыграли с ними вничью и проиграли. Сейчас было бы интересно помериться силами.