Наиль Умяров: В золотой гонке «Спартак» будет надеяться на осечку «Зенита»

– После возвращения к схеме с тремя центральными защитниками «Спартак» победил в третьем матче подряд. В этом есть взаимосвязь?

– Наверное, есть. Матч с «Динамо» мы провели хорошо, потом нам игра не совсем удалась – и мы вернулись к привычной схеме. Это дает результат.



– Тренер спрашивал мнение команды по поводу схемы?

– Нет. Это решение тренерского штаба. Как нам говорят, так мы и делаем. Поговорить между собой – это одно, но мы не можем говорить тренеру, как играть.

– В чем секрет такой результативности дома: шесть мячей «Краснодару», пять «Уралу»?

– Первое – болельщики. Второе – реализация стала лучше.

– После матча ЦСКА – «Зенит» уже смирились, что не боретесь за чемпионство?

– Ну, как смирились? Еще семь туров, многое может произойти. И у «Зенита» есть соперники, и у нас. Нам надо набирать свои очки и надеяться на осечку «Зенита».

– Не обидно, что команда набрала ход – и тут пауза на сборные?

– Нет. У нас все хорошо. После сборной постараемся поддержать ритм.