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Андрей Червиченко: Зимой был блеф со стороны Тедеско, в Германии он работу не найдет
19 марта 14:44
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Зимой был блеф со стороны Тедеско, в Германии он работу не найдет

Экс-президент «Спартака» похвалил красно-белых за игру и предположил, что Доменико Тедеско не оставит пост главного тренера.

«ЛАРССОН ПОЛУЧАЕТ В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ ПРОМЕСА, А ИГРАЕТ В ДВА РАЗА ЛУЧШЕ»

- Как вам игра «Спартака»? С таким куражом место в Лиге чемпионов никуда не денется.
- Да, команда явно на кураже, ребята молодцы – приятно смотреть на такую игру. Думаю, у «Спартака» самое сильное нападение на сегодняшний день в России.

Однако повторю: если бы вместо Промеса в этой связке третьим был Понсе, нападение было бы еще более кровожадным.

- Правда, надо отметить, что и «Урал» выглядел не лучшим образом, хотя это никак не умаляет достоинств «Спартака» - просто раздавили соперника уже в первом тайме.
- Соперник действительно выглядел подавленным, не думал совсем об атаке, только об обороне. У «Спартака» было и достаточно пространства и ощущение полного превосходства. А если ты не атакуешь, не напрягаешь соперника, будешь огребать по полной.

И странный вратарь у «Урала» - ему уже пять отгрузили, а он все улыбался. А ведь еще на первой минуте едва не привез гол. Да и защитники у «Урала» какие-то странные. Мне кажется, манекены, которые футболисты используют на тренировках, больше мешают, чем вчера защитники гостей мешали спартаковцам забивать.

- Очень хорошо выглядит Ларссон…
- Соглашусь - Ларссон очень хорош! На сегодняшний день это, наверное, лучший нападающий во всей лиге. И уж точно можно утверждать, что человек, получающий в три раза меньше Промеса, играет, если не в три, то в два раза лучше.

Я не являюсь хейтером Промеса, просто хочу сказать, что за такие деньги «Спартак» мог купить более сильного игрока. Чему свидетельство – покупка того же Ларссона за 4 миллиона. И, если он будет продолжать в таком же духе, его можно будет продать миллионов за двадцать.

На Промеса потратили почти десятку, дали зарплату в 3,5 млн, тогда как зарплата Ларссона по открытым источникам, 1,2 млн. Сами посчитайте.

Промес забил два гола, Кокорин тоже два забил. Если Кокорина вернуть, то это будет самая лучшая связка: у них найдутся общие темы для бесед, начиная с денег и заканчивая криминальными темами.

«ТЕДЕСКО СКАЖЕТ: МЕНЯ УГОВОРИЛИ»

- Тедеско теперь на таком коне, учитывая, что ЦСКА резко сдал. Если «Спартак» займет место в Лиге чемпионов, Тедеско скажет: «Ребята, я передумал уходить».
- Я еще в декабре говорил, что Тедеско играет ва-банк, это была такая игра на повышение, как в покере.

Потом скажет, что его уговорили остаться, но поставит условие: дайте мне полномочия хотя бы половину решений по трансферам принимать.

И группа, которая за ним стоит и которая его привела, будет совершенно удовлетворена.

Все эти зимние разговоры Тедеско про разлуку с семьей, ковид и т.д., были сказками. Зачем ему возвращаться в Европу, где он вряд ли найдет работу да еще за такие деньги. И если «Спартак» закончит сезон в зоне Лиги чемпионов, ему еще и добавят зарплату. На приятных эмоциях Федун может улучшить контракт Тедеско.

источник: «Советский спорт»
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