Андрей Червиченко: Зимой был блеф со стороны Тедеско, в Германии он работу не найдет

«ЛАРССОН ПОЛУЧАЕТ В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ ПРОМЕСА, А ИГРАЕТ В ДВА РАЗА ЛУЧШЕ»
- Как вам игра «Спартака»? С таким куражом место в Лиге чемпионов никуда не денется.
- Да, команда явно на кураже, ребята молодцы – приятно смотреть на такую игру. Думаю, у «Спартака» самое сильное нападение на сегодняшний день в России.
Однако повторю: если бы вместо Промеса в этой связке третьим был Понсе, нападение было бы еще более кровожадным.
- Правда, надо отметить, что и «Урал» выглядел не лучшим образом, хотя это никак не умаляет достоинств «Спартака» - просто раздавили соперника уже в первом тайме.
- Соперник действительно выглядел подавленным, не думал совсем об атаке, только об обороне. У «Спартака» было и достаточно пространства и ощущение полного превосходства. А если ты не атакуешь, не напрягаешь соперника, будешь огребать по полной.
И странный вратарь у «Урала» - ему уже пять отгрузили, а он все улыбался. А ведь еще на первой минуте едва не привез гол. Да и защитники у «Урала» какие-то странные. Мне кажется, манекены, которые футболисты используют на тренировках, больше мешают, чем вчера защитники гостей мешали спартаковцам забивать.
- Очень хорошо выглядит Ларссон…
- Соглашусь - Ларссон очень хорош! На сегодняшний день это, наверное, лучший нападающий во всей лиге. И уж точно можно утверждать, что человек, получающий в три раза меньше Промеса, играет, если не в три, то в два раза лучше.
Я не являюсь хейтером Промеса, просто хочу сказать, что за такие деньги «Спартак» мог купить более сильного игрока. Чему свидетельство – покупка того же Ларссона за 4 миллиона. И, если он будет продолжать в таком же духе, его можно будет продать миллионов за двадцать.
На Промеса потратили почти десятку, дали зарплату в 3,5 млн, тогда как зарплата Ларссона по открытым источникам, 1,2 млн. Сами посчитайте.
Промес забил два гола, Кокорин тоже два забил. Если Кокорина вернуть, то это будет самая лучшая связка: у них найдутся общие темы для бесед, начиная с денег и заканчивая криминальными темами.
«ТЕДЕСКО СКАЖЕТ: МЕНЯ УГОВОРИЛИ»
- Тедеско теперь на таком коне, учитывая, что ЦСКА резко сдал. Если «Спартак» займет место в Лиге чемпионов, Тедеско скажет: «Ребята, я передумал уходить».
- Я еще в декабре говорил, что Тедеско играет ва-банк, это была такая игра на повышение, как в покере.
Потом скажет, что его уговорили остаться, но поставит условие: дайте мне полномочия хотя бы половину решений по трансферам принимать.
И группа, которая за ним стоит и которая его привела, будет совершенно удовлетворена.
Все эти зимние разговоры Тедеско про разлуку с семьей, ковид и т.д., были сказками. Зачем ему возвращаться в Европу, где он вряд ли найдет работу да еще за такие деньги. И если «Спартак» закончит сезон в зоне Лиги чемпионов, ему еще и добавят зарплату. На приятных эмоциях Федун может улучшить контракт Тедеско.