Андрей Червиченко: Зимой был блеф со стороны Тедеско, в Германии он работу не найдет

«ЛАРССОН ПОЛУЧАЕТ В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ ПРОМЕСА, А ИГРАЕТ В ДВА РАЗА ЛУЧШЕ»

- Как вам игра «Спартака»? С таким куражом место в Лиге чемпионов никуда не денется.

- Да, команда явно на кураже, ребята молодцы – приятно смотреть на такую игру. Думаю, у «Спартака» самое сильное нападение на сегодняшний день в России.

Однако повторю: если бы вместо Промеса в этой связке третьим был Понсе, нападение было бы еще более кровожадным.

- Правда, надо отметить, что и «Урал» выглядел не лучшим образом, хотя это никак не умаляет достоинств «Спартака» - просто раздавили соперника уже в первом тайме.

- Соперник действительно выглядел подавленным, не думал совсем об атаке, только об обороне. У «Спартака» было и достаточно пространства и ощущение полного превосходства. А если ты не атакуешь, не напрягаешь соперника, будешь огребать по полной.

И странный вратарь у «Урала» - ему уже пять отгрузили, а он все улыбался. А ведь еще на первой минуте едва не привез гол. Да и защитники у «Урала» какие-то странные. Мне кажется, манекены, которые футболисты используют на тренировках, больше мешают, чем вчера защитники гостей мешали спартаковцам забивать.

- Очень хорошо выглядит Ларссон…

- Соглашусь - Ларссон очень хорош! На сегодняшний день это, наверное, лучший нападающий во всей лиге. И уж точно можно утверждать, что человек, получающий в три раза меньше Промеса, играет, если не в три, то в два раза лучше.