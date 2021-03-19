Александр Соболев: «Спартак» всегда должен играть так, как сейчас

- Вы вчера снова забили и выглядите сейчас очень солидно. Что об этом думаете?

- Конечно, сейчас у меня хорошее настроение. Но нам уже нужно готовиться к матчам, поэтому «Спартак» отошел на второй план, а сборная вышла на первый.

- В матче с «Уралом» вы пробили два пенальти. Насколько сложно в одной игре исполнять два одиннадцатиметровых удара одному и тому же голкиперу? Как вы принимали решение в первом и во втором случае?

- Интуитивно. Первый раз решил так пробить, а второй по-другому. Ничего особенного. Тем более если партнеры доверяют. Ты подходишь и бьешь.

- Когда вы били второй пенальти, не было мыслей в голове ударить снова на удачу?

- Выбрал угол, туда и пробил. Ничего особенного.

- У вас отличная серия, как у «Спартака», так и ваша голевая. Что случилось?

- Мы с ребятами сели и между собой поговорили. Решили, что будем играть по-другому: прессинговать соперника и напрягать его все девяносто минут. Думаю, что у нас это хорошо получается. Дай бог, чтобы все продолжалось также и дальше. Мне сейчас очень нравится как играет «Спартак». Он всегда должен так играть. Особенно дома.

- Наверняка после успешного весеннего начала есть желание и в сборной играть с первых минут. Тем более Станислав Черчесов говорил, что Дзюба хочет взять академическую паузу в пробитии пенальти. У вас хорошо идет с одиннадцатиметровыми. Может есть желание попросить о том, чтобы взять на себя роль пенальтиста?

- Не могу ответить на этот вопрос. Это решение тренерского штаба. Как они посчитают, так и будет. Мое дело - выполнять работу на поле.