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Зидан против Клоппа, Салах против Рамоса. Итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов
19 марта 15:33
автор: Артем Зибрак

Зидан против Клоппа, Салах против Рамоса. Итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов

На этом этапе нас ждут два грандиозных противостояния, повторяющие финалы Лиги чемпионов в сезонах-2017/18 и 2019/20.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» - «БОРУССИЯ» ДОРТМУНД

Статистика встреч: 0-1-1, 1:2

Сразу четыре немецких тренера пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, но по удивительному стечению обстоятельств никто из них так и не встретится друг с другом. Хосепу Гвардиоле и его подопечным среди специалистов из Германии достался наименее опытный и авторитетный – Эдин Терзич, этнический хорват, родившийся в ФРГ.

«Манчестер Сити» вообще везет в нынешнем плей-офф на «Боруссии». В 1/8 финала им встретился Менхенгладбах, теперь вот Дортмунд. В предыдущем раунде «горожане» никаких проблем не испытали (дважды по 2:0). На сей раз соперник куда менее удобный. В двух предыдущих встречах «Сити» не удалось победить ни разу – 1:1 дома, 0:1 в гостях. Правда, было это в далеком 2012 году, когда «горожане» еще не были такой силой (даже заняли последнее место в группе), как сейчас, тогда как «шмели» под руководством Юргена Клоппа были в самом соку и дошли до финала.

Сегодняшний «Ман Сити» куда мощнее. Достаточно посмотреть статистику нынешнего сезона в ЛЧ – 7 побед при одной ничьей и разнице мячей 17-1. Единственный раз соперникам удалось пробить Эдерсона в первом туре, а сделал это нынешний четвертьфиналист «Порту».

Особенно интересно в этой паре будет посмотреть на Илкая Гюндогана и Джейдона Санчо. Первый очень ярко заявил о себе в Дортмунде и после этого переехал в Манчестер за 27 млн евро, а в текущем сезоне является лучшим игроком. Второй – невероятный талант, три года назад покинувший молодежную команду «Сити» для того, чтобы найти себя в мировом футболе. Тогда его трансфер обошелся в смешные 7,8 млн, а сегодня он оценивается не менее 100 млн и числится в шорт-листе всех европейских грандов.

«ПОРТУ» - «ЧЕЛСИ»

Статистика встреч: 2-1-5, 7:12

Встреча старых знакомых, двух главных клубов в карьере Жозе Моуринью. Правда, в последнее десятилетие они встречались лишь раз и обменялись домашними победами, а большинство игр состоялось на групповом этапе Лиги чемпионов. Только в сезоне-2006/07 их пути пересеклись в плей-офф, и тогда англичане, естественно, прошли дальше (1:1 на выезде, 2:1 дома).

Здесь единственное любопытное пересечение заключается в том, что летом англичане отдали «драконам» в аренду талантливого французского защитника Маланга Сарра, сыгравшего не последнюю роль в победе над «Ювентусом» (58 минут в ответном матче) и выходе в четвертьфинал ЛЧ.

Примечательно, что «Порту» в последний раз забирался так высоко в сезоне-2018/19, тогда как «пенсионеры» не были в четвертьфинале Лиги чемпионов аж семь лет, с сезона-2013/14.

«Бавария» - «ПСЖ»

Статистика встреч: 4-0-5, 12-12

Вот мы и добираемся до главных противостояний на этом этапе. «Бавария» и «ПСЖ» в августе прошлого года и разыгрывали между собой титул сильнейшего клуба Европы. Тогда подопечные Ханса-Дитера Флика оказались чуточку сильнее (1:0). Теперь парижанам представилась отличная возможность взять реванш, правда, уже без творца того чуда Томаса Тухеля, уволенного в декабре. Теперь его кресло занимает Маурисио Почеттино, уверенно справившийся с «Барселоной», которую в прошлом сезоне унизительно выбил и турнира как раз клуб из Мюнхена.

Болельщиков наверняка ждет очень интересное противостояние. Во-первых, в очных встречах команды держатся почти на равных (четыре победы «Баварии» против пяти «ПСЖ») и забивают на двоих 2,7 гола за матч. Так что будет весело. Особенно мотивирован напомнить о себе будет Эрик Шупо-Мотинг. Прошлым летом он как раз пересел со скамейки запасных в Париже на скамейку в Мюнхене, зато в нынешней Лиге чемпионов забивает каждые 103 минуты.

«РЕАЛ» - «ЛИВЕРПУЛЬ»

Статистика встреч: 3-0-3, 7-7

А эта пара повторяет финал Лиги чемпионов-2017/18, в котором Серхио Рамос борцовским приемом травмировал Мохамеда Салаха. У египтянина впервые появилась возможность отомстить обидчику. Главное не перестараться, потому что летом может поступить предложение о переезде в Мадрид. К слову, то была вторая встрече в финале Лиги чемпионов для этих команд. В 1981 году сильнее оказались красные (1:0).

Это будет самое тренерское противостояние на уровне четвертьфиналов. Клопп и Зинедин Зидан строят команды по абсолютно разным принципам. Немец подбирает игроков под свое видение футбола и делает ставку на быструю, резкую агрессивную игру одним максимально сыгранным составом, тогда как француз, напротив, адаптируется к обстоятельствам, в том числе прямо по ходу матчей и является главным специалистом по Лиге чемпионов – три победы в турнире за пять лет, но поскольку на время его заменял Хулен Лопетеги, выбивали Зидана из ЛЧ всего однажды – в прошлом сезоне в 1/8 финала это удалось сделать Гвардиоле и его «Манчестер Сити» (1:2, 1:2).

В полуфиналах встретятся победители пар:

«Бавария» - «ПСЖ» и «Ман Сити» - «Боруссия» Д

«Реал» - «Ливерпуль» и «Порту» - «Челси»

А в Лиге Европы пары распределились следующим образом:

«Гранада» - «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» - «Славия»

«Аякс» - «Рома»

«Динамо» Загреб – «Вильярреал»

Победитель первой пары сыграет с победителем третьей пары, и, соответственно, второй с четвертым.

источник: «Советский спорт»
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