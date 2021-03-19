Андрей Мостовой: Не могу сказать, что «Зенит» уже чемпион, ведь впереди немаленький отрезок

- Как вам первые дни в национальной команде? – вопрос Мостовому.

- Всегда приятно возвращаться в сборную. Здесь отличная атмосфера. Каждый футболист об этом говорит. Сейчас все подъезжают. Потихоньку начинаем готовиться.

- Погода не испортила настроение?

- Нет. По сравнению с Питером это сказка какая-то. Я еще очень соскучился по Сочи. Приятные воспоминания об этом городе.

- Ваше любимое место в Сочи?

- «Фишт», наверное.

- У вас в клубе не так много игрового времени. Вы не опасались, что не будет вызова из-за этого?

- Я не скрываю, что задумывался об этом. Но тренерский штаб меня вызвал, за что я очень благодарен. Я буду отдаваться на поле на двести процентов, чтобы отблагодарить за этот вызов. Буду выкладываться в играх и тренировках, чтобы показать себя.

- В последнем матче «Зенит» обыграл ЦСКА. Можно уже сказать, что питерский клуб чемпион? И кого опасаетесь больше всех?

- Да нет, почему? Еще семь матчей в чемпионате. Это немаленький отрезок. Не хочу сказать ничего плохого, но каждый может оступиться. Впереди очень много важных матчей. Надо, чтобы у нас до конца была полная концентрация, и я думаю, мы должны все сделать для этого.