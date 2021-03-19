У Кокорина, похоже, юбилей. Самому скандальному форварду страны - 30

Кокорину – 30. Хотя кто-то скажет, что уже 32. У нас любят приписывать талантливым спортсменам лишние годы. Что любопытно, всегда накидывают парочку лет. Помнится, брал интервью у одной российской хоккейной звезды, он тогда зажигал в КХЛ, а сейчас в НХЛ в полном порядке. Что-то мимолетное сказал про свой возраст, рассуждая: мол, сейчас мне 28, значит, это событие было тогда-то. Агент на вычитке поймал «засаду», скостил до 26-ти. Что это было: оговорка или чистосердечное – так и осталось загадкой.

Кокорина старят неспроста. Значит, действительно талант. У нас и Ковальчуку приписывали, и другим звездам. Когда человек выделяется среди своих сверстников, он тут же попадает в объектив повышенного внимания. Но разве мы умеем относиться к чужим успехам, как к своим. Напротив, сразу ищем подвох. Ах вот ты какой. Это не просто так.

Александр к тому же дал для недоверия немало поводов. К первому значимому юбилею успел практически все: создать семью, обзавестись потомством, разбогатеть и посидеть в тюрьме. Вышел – и снова заполучил многомиллионный контракт. Американская мечта в российской действительности. Суперобъект для всеобщий зависти. Нет только главного, чего от него все время ждут – рывка из вечно падающего надежды в настоящие спортивные звезды.

Казалось, его переход в «Зенит» и будет таким трамплином. Глядя, как сегодня сине-бело-голубые штампуют чемпионские титулы, а их дуэт форвардов Дзюба - Азмун оккупируют первые места в списке бомбардиров, понимаешь, что на их месте вполне мог быть выпускник академии «Локомотива». Он и сам наверняка не раз об этом задумывался. Но что поделать, если любовь к футболу стоит у Александра не на первом месте. Спорт для него – не более, чем средство зарабатывания денег. Больших денег, которые он всегда умел потратить с размахом.

Эта тяга к прекрасному довела его до тюрьмы. Удар стулом по голове чиновника Минпромторга Пака у футболиста не получился. Все язвили, что и здесь Кокорин промахнулся. Попал по касательной. Но не до шуток Александру до сих пор. Его постоянные мышечные травмы, которые мучают его который месяц, поговаривают, стали следствием игрового простоя. Узник Бутырки смог вернуться на футбольное поле после тюремного срока, но на прежний уровень выйти так и не смог. Не заиграл в «Спартаке», теперь полирует лавку «Фиорентины», которая его сегодня успела поздравить.