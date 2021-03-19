Динияр Билялетдинов: В четвертьфинале Лиги чемпионов жду сюрприза от «Порту»

- Какая пара вам наиболее интересна?
- «Бавария» - ПСЖ.
- Думаете, что именно из этой пары выйдет победитель Лиги чемпионов?
- Нет. Там есть еще «Ман Сити». Остальные команды не менее интересные. Но эти три клуба выделяются. После этой стадии вообще может остаться кто-то один из этих команд. Будет интересно посмотреть матч «Бавария» - ПСЖ. Они играли в финале, и я бы не сказал, что немцы были намного сильнее.
- Ждете реванш?
- Скорее нет. Просто должно быть два интересных матча. Даже фаворита не могу выделить в паре. Команды по-разному атакуют, совершенно непредсказуемо.
- Что скажете о паре «Ман Сити» - «Боруссия»?
- «Боруссия» имеет минимальные шансы. Немцам на данный момент нечего противопоставить англичанам. В одной игре да, но по итогам двух матчей победителем выйдет «Ман Сити».
- Как вам пара «Реал» - «Ливерпуль»?
- Обе команды не отличаются сейчас надежностью в обороне. Поэтому тут весь вопрос в том, кто как сыграет в нападении. Понятно, что у «Реала» контроль мяча и позиционная атака – это сильная сторона. «Ливерпуль» наоборот проводит быстрые контратаки. А вот в обороне англичане не сильны, как и испанцы, у которых постоянно случаются какие-то промашки и осечки. Тут будет матч из разряда, кто меньше ошибется.
- А что касается «Порту» с «Челси»?
- Это самая интересная пара, потому что обе команды играют в прагматичный, закрытый футбол. «Порту» очень хорошо и дисциплинированно обороняется, быстро выбегает вперед. Не знаю, как «Челси» будет взламывать эту оборону, потому что у «Ювентуса» были огромные проблемы, пока не случилось удаление.
- Отсутствие Месси и Криштиану Роналду не снижает ваш интерес к турниру?
- Нет. Я люблю футбол не потому, что на поле эти два игрока. Мне нравится зрелище, и я люблю что-то подмечать для себя. Мне всегда интересно смотреть на «Манчестер Сити». Команда играет в футбол, нехарактерный для нынешнего времени. Это микст комбинационного стиля и агрессивно-силового давления.
- Кто-то из команд может преподнести сюрприз?
- Жду от «Порту» сюрпризов. Мне кажется, что «Челси» будет с ними очень сложно, и они вполне могут сотворить вторую сенсацию.
- Сразу четыре немецких тренера пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. О чем это говорит? Немецкие тренеры сейчас лучшие в мире?
- Это стечение обстоятельств. Ну и тренерская школа, конечно. Но скорее первое. Если так смотреть, то в двух турнирах играют пять английских команд из шестнадцати. Разве это повод говорить, что АПЛ сейчас самая сильная лига?
- Это не так?
- Конечно, сила чемпионата играет свою роль, но и стечение обстоятельств тоже. Ведь нельзя же сказать, что «Барселона» или «Атлетико» на голову слабее. Просто это такие турниры, в которых многие выбывают на ранних стадиях. В том числе и «Ювентус», который на бумаге был фаворитом в паре с «Порту», а в итоге вылетел. Или, например, «Боруссия» неожиданно вышла в эту стадию Лиги чемпионов, хотя по игре у них были проблемы. И в чемпионате они идут пятые – шестые. Вот этим и интересен данный турнир.