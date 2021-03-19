Динияр Билялетдинов: В четвертьфинале Лиги чемпионов жду сюрприза от «Порту»

- Какая пара вам наиболее интересна?

- «Бавария» - ПСЖ.

- Думаете, что именно из этой пары выйдет победитель Лиги чемпионов?

- Нет. Там есть еще «Ман Сити». Остальные команды не менее интересные. Но эти три клуба выделяются. После этой стадии вообще может остаться кто-то один из этих команд. Будет интересно посмотреть матч «Бавария» - ПСЖ. Они играли в финале, и я бы не сказал, что немцы были намного сильнее.

- Ждете реванш?

- Скорее нет. Просто должно быть два интересных матча. Даже фаворита не могу выделить в паре. Команды по-разному атакуют, совершенно непредсказуемо.

- Что скажете о паре «Ман Сити» - «Боруссия»?

- «Боруссия» имеет минимальные шансы. Немцам на данный момент нечего противопоставить англичанам. В одной игре да, но по итогам двух матчей победителем выйдет «Ман Сити».

- Как вам пара «Реал» - «Ливерпуль»?

- Обе команды не отличаются сейчас надежностью в обороне. Поэтому тут весь вопрос в том, кто как сыграет в нападении. Понятно, что у «Реала» контроль мяча и позиционная атака – это сильная сторона. «Ливерпуль» наоборот проводит быстрые контратаки. А вот в обороне англичане не сильны, как и испанцы, у которых постоянно случаются какие-то промашки и осечки. Тут будет матч из разряда, кто меньше ошибется.