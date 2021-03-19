День бывших. Голы Могилевца и Кухарчука принесли «Химкам» победу в Казани (видео)

Так что обе команды были очень мотивированы, а качество газона позволяло реализовать амбиции. В отличие от предыдущего домашнего матча против «Зенита», сыгранного на стадионе «Ак Барс Арена», на стадионе «Центральный» поле превосходного качества. По крайней мере, визуально.

Что до серии без поражений, то она у казанцев составляла пять матчей, при том, что три последних, начиная с выезда в гости к «Спартаку», завершились победами. Эти девять очков позволили всерьез приблизиться к забуксовавшему по весне ЦСКА и всерьез включиться в борьбу за еврокубки.

У казанцев свои потери, но каких-то убийственных среди них, пожалуй, нет. Были сомнения по поводу здоровья Джордже Деспотовича и Дарко Йевтича, но первый попал в основу, а второй – в заявку. А в отсутствие Михаила Меркулова заблистал Илья Самошников, да так, что получил вызов в сборную.

В столицу Татарстана «Химки» приехали без группы травмированных игроков и удаленного в прошлом туре Александра Трошечкина. В его отсутствие трио центральных полузащитников составили Денис Глушаков, Павел Могилевец и Филип Дагерстоль.

Еще осенью встреча этих команд вряд ли произвела бы на любителей футбола сильное впечатление, однако несколько месяцев спустя картина изменилась радикально. Химчане под руководством Игоря Черевченко выдали девятиматчевую серию без поражений, начавшуюся как раз с домашней победы над командой Леонида Слуцкого, а уже затем были «Краснодар», «Локомотив» и «Ростов». И уже не так уж далеко оказалась Лига Европы.

ОТВЕТ МОГИЛЕВЦА СЛУЦКОМУ

Собравшиеся зрители наверняка ожидали бесперебойных атак своих любимцев, однако на деле именно «Химки» завладели инициативой и за счет агрессии открыли счет. Помог штрафной метрах в 25 от ворот прямо по центру. Резиуан Мирзов пробил в стенку, однако от VAR, в отличие от зрителей и даже игроков, не ускользнул тот факт, что мяч угодил в выставленный локоть Джордже Деспотовича.

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Слуцкий и без того был разочарован началом матча в исполнении своих игроков, а пенальти за игру рукой стали каким-то бичом российского футбола, поэтому тренер отреагировал на него слишком эмоционально. За что и получил желтую карточку. Лучше бы сделал внушение игрокам. Такое впечатление, что разговоры о включении в еврокубковую борьбу сыграли с ними плохую шутку.

Вместо ответного гола «Рубина» (а у Хвичи момент был идеальный, но он с пяти метров не попал в створ) случился второй «Химок». Филип Уремович ушел за мячом на фланг и неудачно выбил вперед, а подхвативший Могилевец воспользовался свободным пространством перед ним, продвинулся в штрафной и прицельно уложил мяч в сетку от дальней штанги. Как тут не вспомнить, что с приходом Слуцкого Павел постепенно терял место в «Рубине» и осенью за ненадобностью был отпущен в Подмосковье?

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Лишь перед самым финальным свистком хозяевам удалось прийти в себя и отыграть один мяч. Сделал это, естественно, Деспотович, исправившийся за распростертые крылья на 20-й минуте.

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ЧЕРЕВЧЕНКО НЕПОБЕДИМЫЙ

В перерыве Слуцкий не смог провести работу над ошибками. Во втором тайме «Химки» смотрелись так же уверенно, не позволяли сопернику спокойно контролировать мяч, регулярно ходили вперед большими силами и были особенно опасны в контратаках. Невероятно расцвел у Черевченко Мирзов, возглавлявший практически все атаки. Его удавалось остановить только ценой желтых карточек.

К середине тайма у хозяев стало получаться больше, но вновь сработал сценарий Черевченко. Хвича опять не реализовал убойный момент, проиграв в ближнем бою дуэль Илье Лантратову, а вскоре Мирзов взял игру на себя, раскрутил защитников и организовал гол Ильи Кухарчука, которому удался великолепный удар в дальнюю девятку. Так казанцам забил еще один бывший футболист.

Илья Кухарчук вышел на замену и уже через три минуты отличился.



📺 #РубинХимки на #МАТЧПРЕМЬЕР

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📱 Приложение «МАТЧ!»https://t.co/3yTPH5AY0e — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 19, 2021

«Химки» продемонстрировали невероятную эффективность, забив три мяча тремя попаданиями в створ. Таким образом, впервые получивший приглашение в сборную России Юрий Дюпин не смог отбить ни одного удара. Неправильно говорить, что казанцы играли плохо. Они нанесли в два раза больше ударов, превзошли соперника по владению и xG, но Кварацхелия свои моменты не реализовал и вообще выглядел непривычно слабо. Вроде старался, но получалось очень мало – не только в ударах, но и в своей легендарном дриблинге. Неудачный матч провел и Денис Макаров, а больше взять на себя игру оказалось некому.

Так «Рубин» прервал пятиматчевую серию без побед и упустил шанс достать борцов за еврокубки ЦСКА, «Локомотив» и победивший в параллельной игре «Сочи». «Химки» же непобедимы уже на протяжении 10 туров. Они опередили «Краснодар» и сократили отставание от лигоевропейской компании конкурентов всего до пяти очков. Мог ли кто в Подмосковье мечтать о таком еще в октябре-ноябре?

РПЛ. 23-й тур

«Рубин» - «Химки» - 1:3 (1:2)

Голы: Мирзов, 20 – с пенальти – 0:1. Могилевец, 28 – 0:2. Деспотович, 42 – 1:2. Кухарчук, 75 – 1:3.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Макаров (С. Бакаев, 71), Костюков, Абильгор, Шатов (Мусаев, 80), Кварацхелия, Деспотович.

«Химки»: Лантратов, Боженов, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Могилевец (Кухарчук, 71), Дагерстоль, Глушаков (Камышев, 56), Конате (Себай, 90+3), Мирзов (Глушенков, 90+3).

Предупреждения: Деспотович, 19. Зотов, 45+2. Кварацхелия, 53. Дагерстоль, 65. Погилевец, 65. Тихий, 80. С. Бакаев, 87.

Судья: Матюнин (Москва).