«Когда позвонил Черчесов, я готовил гречку со своей девушкой». Максим Мухин о вызове в сборную

- Как узнали о вызове в сборную? Что вы делали в этот момент?

- Я был дома, стоял, готовил еду. Мне позвонил врач из сборной, который работает у нас в клубе, и передал трубку Станиславу Саламовичу. Он спросил, нет ли у меня дел? Я ответил, что хотел съездить домой. Он сказал, чтобы я отменял все дела и приезжал в сборную, в которой меня ждут.

- Что готовили? Еда не пригорела?

- Нет. Я спокойно приготовил еду, все доел. Вообще мы с девушкой варили гречку.

- Когда Черчесова спросили о вашем вызове в сборную, он сказал, что тренерский штаб за вами наблюдал давно, и это не какая-то экстренная, неожиданная мера, а осознанный шаг. Вам приятно, что тренерский штаб сборной за вами давно наблюдает?

- Конечно. Большое спасибо за доверие. Буду его оправдывать. Есть небольшое волнение, и я будут стараться его перебарывать.

- Вы наверняка видели матчи сборной. Какой самый запоминающейся можете отметить из тех, что смотрели?

- Сложно сказать. Помню только последнее поражение.

- Может, в детстве смотрели матч Россия - Англия?

- Не помню, если честно.