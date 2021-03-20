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«Когда позвонил Черчесов, я готовил гречку со своей девушкой». Максим Мухин о вызове в сборную
20 марта 15:37
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Локомотив»

«Когда позвонил Черчесов, я готовил гречку со своей девушкой». Максим Мухин о вызове в сборную

Полузащитник сборной России Максим Мухин рассказал, есть ли у него в национальной команде наставник, и с кем он успел пообщаться после приезда в Сочи.

- Как узнали о вызове в сборную? Что вы делали в этот момент?
- Я был дома, стоял, готовил еду. Мне позвонил врач из сборной, который работает у нас в клубе, и передал трубку Станиславу Саламовичу. Он спросил, нет ли у меня дел? Я ответил, что хотел съездить домой. Он сказал, чтобы я отменял все дела и приезжал в сборную, в которой меня ждут.

- Что готовили? Еда не пригорела?
- Нет. Я спокойно приготовил еду, все доел. Вообще мы с девушкой варили гречку.

- Когда Черчесова спросили о вашем вызове в сборную, он сказал, что тренерский штаб за вами наблюдал давно, и это не какая-то экстренная, неожиданная мера, а осознанный шаг. Вам приятно, что тренерский штаб сборной за вами давно наблюдает?
- Конечно. Большое спасибо за доверие. Буду его оправдывать. Есть небольшое волнение, и я будут стараться его перебарывать.

- Вы наверняка видели матчи сборной. Какой самый запоминающейся можете отметить из тех, что смотрели?
- Сложно сказать. Помню только последнее поражение.

- Может, в детстве смотрели матч Россия - Англия?
- Не помню, если честно.

- Есть ли у вас в этой сборной какой-то наставник?
- Нет. Буду смотреть, работать и расти до уровня этих ребят.

- Как вас встретили в сборной, когда приехали?
- Я приехал ночью, в 12 часов. Все уже спали. Я сразу принял душ и лег спать.

- А с утра какое-то общение было, когда ехали с партнерами по команде на тренировку?
- С Рифатом Жемалетдиновым немного пообщались.

- Можете вспомнить, где вы смотрели чемпионат мира 2018-го года, и думали ли, что через три года сами можете оказаться в сборной?
- Да, помню. Я тогда был на просмотре в ЦСКА, и мы смотрели его вместе с командой. О сборной тогда не думал. Были только амбиции дорасти до национальной команды, и все.

источник: «Советский спорт»
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