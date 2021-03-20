Эдуард Безуглов: После МРТ стало понятно, что Зобнин не сможет помочь сборной

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Турция - Суперлига 4-я четверть Бешикташ 93 Дарушшафака 88
Англия - Первая лига 2-й тайм, 80' Портсмут 2 Ипсвич Таун 1 П1 1.11 Х 7.30 П2 26.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 70' Фрозиноне 0 Лечче 1
Испания - Примера 2-й тайм, 81' Атлетик Б 1 Эйбар 1 П1 4.10 Х 1.40 П2 9.90
Италия - Серия B 2-й тайм, 73' Виченца 1 Пескара 0 П1 1.06 Х 13.0 П2 31.0
Турция - Суперлига 2-й тайм, 74' Йени Малатьясп 1 Газишехир 2
Италия - Серия B 2-й тайм, 70' Реджана 0 Козенца 1 П1 5.20 Х 1.45 П2 6.00
Турция - Суперлига 2-й тайм, 75' Гёзтепе 2 Сивасспор 5
Италия - Серия B 2-й тайм, 70' Эмполи 1 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 37' Кротоне 1 Болонья 0
КХЛ - плей-офф 1-й период СКА 0 Динамо М 0 П1 2.33 Х 3.50 П2 2.75
КХЛ - плей-офф 1-й период Авангард 0 Металлург Мг 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.30
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 8' Бавария 0 Штутгарт 0 П1 1.27 Х 7.50 П2 8.00
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 9' Вердер 0 Вольфсбург 0 П1 11.0 Х 7.00 П2 1.20
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 8' Айнтрахт Ф 1 Унион 0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 9' Кёльн 0 Боруссия Д 1 П1 12.0 Х 6.70 П2 1.20
Турция - Суперлига не начался Галатасарай 0 Бахчешехир 0
Италия - Серия B 18:00 Монца 0 Венеция 0 П1 1.95 Х 3.20 П2 4.50
Англия - Чемпионшип 18:00 Миллуолл 0 Мидлсбро 0 П1 3.30 Х 3.00 П2 2.50
Англия - Первая лига 18:00 Рочдейл 0 Питерборо Юнай 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.79
Англия - Чемпионшип 18:00 Барнсли 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.69 Х 3.90 П2 5.30
Англия - Первая лига 18:00 Гиллингем 0 Донкастер Рове 0
Англия - Первая лига 18:00 Аккрингтон Стэ 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 18:00 Престон Норт Э 0 Лутон Таун 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Англия - Первая лига 18:00 Плимут Аргайл 0 Бристоль Ровер 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.00
Англия - Первая лига 18:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.60 Х 3.20 П2 2.80
Англия - Первая лига 18:00 Уимблдон 0 Чарльтон Атлет 0 П1 4.00 Х 3.50 П2 1.93
Англия - Первая лига 18:00 Сандерленд 0 Линкольн Сити 0 П1 1.87 Х 3.50 П2 4.30
Англия - Чемпионшип 18:00 Ковентри Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.40
Англия - Первая лига 18:00 Шрусбери Таун 0 Халл Сити 0 П1 4.60 Х 3.40 П2 1.85
Эдуард Безуглов: После МРТ стало понятно, что Зобнин не сможет помочь сборной
20 марта 17:29
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Эдуард Безуглов: После МРТ стало понятно, что Зобнин не сможет помочь сборной

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, в каком состоянии подопечные Станислава Черчесова подходят к трем отборочным матчам ЧМ-2022.

- Каково самочувствие Оздоева, который из-за мышечного недомогания занимался по индивидуальной программе? Какие прогнозы?
- Магомед приехал в сборную с небольшими проблемами, и мы после осмотра приняли решение провести обследование. Оно выявило небольшое мышечное повреждение, и мы решили оставить Оздоева в сборной, чтобы он прошел курс лечения. Мы настроены позитивно, как и сам Магомед. В ближайшие дни он будет работать по индивидуальному графику, но его участие в наиболее важных матчах на этом сборе должно состояться.

- То есть, он будет готовиться к Словении?
- Очень сложно предугадать ситуацию при мышечных повреждениях. Но мы настроены позитивно.

- Насколько сложно подгонять функциональное состояние футболистов, учитывая, что тур растянулся на три дня?
- Последние лет пять ситуация одинаковая. Все приезжают в разных состояниях. У тренеров сборной есть информация о состоянии ребят в клубах, есть данные по матчам: активность и все остальное. Все это анализируется. В сборной мы тоже проводим контроль функционального состояния, и больших проблем сейчас не видим.

- Могли бы прояснить ситуацию по Зобнину? Изначально планировалось, что он приедет на сбор, но после МРТ решение пересмотрели.
- Изначально мы оставили Романа в Москве. После матча мы созвонились с врачами «Спартака». Было понятно, что травма мышечная, и мы решили оставить его в Москве до МРТ. Когда получили ссылку на результаты МРТ, то увидели данные, которые не оставили нам сомнения в том, что это повреждение не позволит Зобнину помочь сборной. Поэтому выдергивать его из Москвы в Сочи только для того, чтобы убедиться в данных, которые мы увидели на МРТ, не было смысла.

- На прошлом сборе из-за ложноположительных тестов не смогли сыграть ряд футболистов. Как сейчас проходит тестирование?
- Завтра у нас будет новый тест по линии УЕФА. Надеемся, все будет хорошо. У нас несколько ребят, тренеров и врачей вакцинировались, и никаких проблем не было. Некоторые ребята переболели ковидом. Правила с декабря не поменялись, поэтому даже вакцинированные представители сборной не освобождаются от тестирования. Надеемся избежать ситуации, которая была в прошлый раз, когда Лесовой и Заболотный сдали ложноположительный тест, а на перепроверке все было отрицательно. УЕФА тогда вошел в положение, и поэтому ребята приехали к нам в Сербию.

- Сколько процентов игроков сборной России имеют антитела?
- Не будем выделять игроков сборной России из общего массива футболистов. В ведущих российских клубах до 60-70% футболистов переболели и имеют высокий титр. У тех, кто болел летом и осенью, титр антител уже снизился, и он почти такой же, как был до болезни. В некоторых командах и до 80% игроков доходит, а где-то - всего 30%.

- Какую информацию вы получаете по Матвею Сафонову из «Краснодара»? Как проходит его восстановление, и когда сборная сможет на него рассчитывать?
- Мы в контакте с врачами «Краснодара». Знаем, что у него была неприятная мышечная травма. Сейчас он находится в общей группе, но характер травмы позволяет предположить, что на фоне резко возросших нагрузок может случиться рецидив. Две – три недели он будет тренироваться в щадящем режиме. Но эта проблема точно будет решена в течение месяца, и если потом тренер сборной решит вызвать Матвея, то никаких проблем быть не должно.

- Многие игроки сразу после перелета выходят на тренировку, а иногда на матчи. Как это сказывается?
- Строго научных данных о влиянии краткосрочных перелетов на аспекты физической формы не существует. Но мы готовимся к этому. Все летают в компрессионном трикотаже. Так повелось еще со времен Фабио Капелло. После перелета тренировки никогда не бывают жесткими. Ребята высыпаются. При перелете мы учитываем некоторые аспекты питания. То есть в перелетах на два – три часа мы не видим проблем. А более длительные перелеты случаются редко.

- Мог ли Кузяев получить серьезную травму после контакта с ногой Ахметова?
- Любой контакт может закончиться травмой. Самым частым повреждением является травма мышцы бедра. К счастью, у Кузяева все обошлось, и он работает без ограничений.

- Как часто такие стыки заканчиваются серьезными травмами?
- По статистике УЕФА в течение года команда может ожидать около пятидесяти травм. Из них десять - двенадцать повреждений будут достаточно серьезными. Я смотрел повтор момента с Кузяевым, и все выглядело достаточно травматично. Мы связывались с врачами «Зенита». Было понятно, что надо ждать какое-то время, потому что после матча все могло выглядеть хуже, а могло и обойтись, как и случилось.

- В связи с тем, что «Монако» не хотел отпускать Головина в сборную, будут ли для наших легионеров особые условия, чтобы они могли спокойно улететь?
- Этот вопрос прорабатывает административный штаб сборной вместе с руководством РФС. Они находятся в постоянном контакте с французами, немцами и итальянцами. Сейчас проблема решается, причем более благополучно, чем представлялось еще вчера. Жестче, чем относится сборная России к мерам по ковид, не относятся ни во Франции, ни в Италии. Тут ребятам точно не будет сложнее.

- У Джанаева микронадрыв приводящей мышцы. Как ему себя вести, чтобы эта травма не стала хронической?
- Такие травмы дают рецидив в 16-24% случаев. Но протокол лечения есть, в «Сочи» адекватные врачи, а Сослан - опытный парень. Он знает, что надо делать, и нет необходимости ничего форсировать. Ожидаем, что через десять – двенадцать дней Сослан восстановится.

- Кто-то, кроме Оздоева, вызывает опасения по физической подготовке?
- Сегодня был тест, после которого тренеры сделают объективные выводы о состоянии футболистов. Но на первый взгляд никаких проблем мы не видим.

источник: «Советский спорт»
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