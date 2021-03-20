Эдуард Безуглов: После МРТ стало понятно, что Зобнин не сможет помочь сборной

- На прошлом сборе из-за ложноположительных тестов не смогли сыграть ряд футболистов. Как сейчас проходит тестирование? - Завтра у нас будет новый тест по линии УЕФА. Надеемся, все будет хорошо. У нас несколько ребят, тренеров и врачей вакцинировались, и никаких проблем не было. Некоторые ребята переболели ковидом. Правила с декабря не поменялись, поэтому даже вакцинированные представители сборной не освобождаются от тестирования. Надеемся избежать ситуации, которая была в прошлый раз, когда Лесовой и Заболотный сдали ложноположительный тест, а на перепроверке все было отрицательно. УЕФА тогда вошел в положение, и поэтому ребята приехали к нам в Сербию.

- Могли бы прояснить ситуацию по Зобнину? Изначально планировалось, что он приедет на сбор, но после МРТ решение пересмотрели. - Изначально мы оставили Романа в Москве. После матча мы созвонились с врачами «Спартака». Было понятно, что травма мышечная, и мы решили оставить его в Москве до МРТ. Когда получили ссылку на результаты МРТ, то увидели данные, которые не оставили нам сомнения в том, что это повреждение не позволит Зобнину помочь сборной. Поэтому выдергивать его из Москвы в Сочи только для того, чтобы убедиться в данных, которые мы увидели на МРТ, не было смысла.

- Насколько сложно подгонять функциональное состояние футболистов, учитывая, что тур растянулся на три дня? - Последние лет пять ситуация одинаковая. Все приезжают в разных состояниях. У тренеров сборной есть информация о состоянии ребят в клубах, есть данные по матчам: активность и все остальное. Все это анализируется. В сборной мы тоже проводим контроль функционального состояния, и больших проблем сейчас не видим.

- То есть, он будет готовиться к Словении? - Очень сложно предугадать ситуацию при мышечных повреждениях. Но мы настроены позитивно.

- Каково самочувствие Оздоева, который из-за мышечного недомогания занимался по индивидуальной программе? Какие прогнозы? - Магомед приехал в сборную с небольшими проблемами, и мы после осмотра приняли решение провести обследование. Оно выявило небольшое мышечное повреждение, и мы решили оставить Оздоева в сборной, чтобы он прошел курс лечения. Мы настроены позитивно, как и сам Магомед. В ближайшие дни он будет работать по индивидуальному графику, но его участие в наиболее важных матчах на этом сборе должно состояться.

- Сколько процентов игроков сборной России имеют антитела?

- Не будем выделять игроков сборной России из общего массива футболистов. В ведущих российских клубах до 60-70% футболистов переболели и имеют высокий титр. У тех, кто болел летом и осенью, титр антител уже снизился, и он почти такой же, как был до болезни. В некоторых командах и до 80% игроков доходит, а где-то - всего 30%.

- Какую информацию вы получаете по Матвею Сафонову из «Краснодара»? Как проходит его восстановление, и когда сборная сможет на него рассчитывать?

- Мы в контакте с врачами «Краснодара». Знаем, что у него была неприятная мышечная травма. Сейчас он находится в общей группе, но характер травмы позволяет предположить, что на фоне резко возросших нагрузок может случиться рецидив. Две – три недели он будет тренироваться в щадящем режиме. Но эта проблема точно будет решена в течение месяца, и если потом тренер сборной решит вызвать Матвея, то никаких проблем быть не должно.

- Многие игроки сразу после перелета выходят на тренировку, а иногда на матчи. Как это сказывается?

- Строго научных данных о влиянии краткосрочных перелетов на аспекты физической формы не существует. Но мы готовимся к этому. Все летают в компрессионном трикотаже. Так повелось еще со времен Фабио Капелло. После перелета тренировки никогда не бывают жесткими. Ребята высыпаются. При перелете мы учитываем некоторые аспекты питания. То есть в перелетах на два – три часа мы не видим проблем. А более длительные перелеты случаются редко.

- Мог ли Кузяев получить серьезную травму после контакта с ногой Ахметова?

- Любой контакт может закончиться травмой. Самым частым повреждением является травма мышцы бедра. К счастью, у Кузяева все обошлось, и он работает без ограничений.

- Как часто такие стыки заканчиваются серьезными травмами?

- По статистике УЕФА в течение года команда может ожидать около пятидесяти травм. Из них десять - двенадцать повреждений будут достаточно серьезными. Я смотрел повтор момента с Кузяевым, и все выглядело достаточно травматично. Мы связывались с врачами «Зенита». Было понятно, что надо ждать какое-то время, потому что после матча все могло выглядеть хуже, а могло и обойтись, как и случилось.

- В связи с тем, что «Монако» не хотел отпускать Головина в сборную, будут ли для наших легионеров особые условия, чтобы они могли спокойно улететь?

- Этот вопрос прорабатывает административный штаб сборной вместе с руководством РФС. Они находятся в постоянном контакте с французами, немцами и итальянцами. Сейчас проблема решается, причем более благополучно, чем представлялось еще вчера. Жестче, чем относится сборная России к мерам по ковид, не относятся ни во Франции, ни в Италии. Тут ребятам точно не будет сложнее.

- У Джанаева микронадрыв приводящей мышцы. Как ему себя вести, чтобы эта травма не стала хронической?

- Такие травмы дают рецидив в 16-24% случаев. Но протокол лечения есть, в «Сочи» адекватные врачи, а Сослан - опытный парень. Он знает, что надо делать, и нет необходимости ничего форсировать. Ожидаем, что через десять – двенадцать дней Сослан восстановится.

- Кто-то, кроме Оздоева, вызывает опасения по физической подготовке?

- Сегодня был тест, после которого тренеры сделают объективные выводы о состоянии футболистов. Но на первый взгляд никаких проблем мы не видим.