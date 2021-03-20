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Италия - Серия B 2-й тайм, 84' Виченца 1 Пескара 0 П1 1.06 Х 13.0 П2 31.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Фрозиноне 0 Лечче 2
Турция - Суперлига 2-й тайм, 75' Гёзтепе 2 Сивасспор 5
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Эмполи 1 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Реджана 1 Козенца 1 П1 5.20 Х 1.45 П2 6.00
Турция - Суперлига 2-й тайм, 74' Йени Малатьясп 1 Газишехир 2
Англия - Первая лига 2-й тайм, 80' Портсмут 2 Ипсвич Таун 1 П1 1.11 Х 7.30 П2 26.0
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Италия - Серия А 1-й тайм, 37' Кротоне 1 Болонья 0
КХЛ - плей-офф 1-й период Авангард 0 Металлург Мг 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.30
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 9' Кёльн 0 Боруссия Д 1 П1 12.0 Х 6.70 П2 1.20
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Германия - Бундеслига 1-й тайм, 9' Вердер 0 Вольфсбург 0 П1 11.0 Х 7.00 П2 1.20
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Вратарь нашей мечты
20 марта 16:14
автор: Юрий Волохов

Вратарь нашей мечты

31 год назад не стало Льва Яшина.

20 марта 1990 года ушел из жизни Лев Иванович Яшин – «Черная пантера», «Черный паук», как прозвали его зарубежные специалисты и журналисты. Лучший голкипер ХХ века.

ЧЕЛОВЕК МИРА

Про великого спортсмена и скромного человека Льва Ивановича Яшина написаны тома и сняты несколько документальных фильмов. Я же сегодня хочу вкратце остановиться на одном – художественном, который был снят в 2019 году. Это фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Фильм сделан качественно, что важно – в нем почти нет так называемого художественного вымысла, который часто граничит с фантастикой, чего сейчас с избытком в картинах последних лет о спорте.

Пример - оба фильма про Эдуарда Стрельцова – что серил, что лента, вышедшая в прокат в прошлом году. И там, и там много вымысла, много неточностей, которые раздражают. А на каком ужасном поле играют футболисты! Евгений Ловчев как-то мне признался, как увидел это поле, плюнул и выключил телевизор, дальше сериал смотреть не стал. Такие якобы мелочи для далеких от футбола создателей картины - вовсе не мелочи. Ну а Александр Петров в роли Стрельцова - явный перебор.

Слов нет – актер популярный, востребованный, но, извините по своим антропологическим характеристикам никак не Стрельцов.

Но сегодня не об этом, сегодня о том, что создатели ленты «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» нигде не исказили факты, и очень хорошо сняли футбольные эпизоды. А для настоящих болельщиков это важно – сразу проникаешься доверием к картине.

Очень хорошо и правдиво показан эпизод с чемпионата мира в Чили. Когда по требованию типичного советского чиновника-перестраховщика, корреспондент одного информагентства передал в СССР текст, где в поражении нашей команды в четвертьфинале оказался виноват один Яшин. Да там даже стадион в чилийском городке Арика снят очень правдиво.

Затем была травля великого вратаря, вплоть до прокалывания шин у 21-й «Волги» Льва Ивановича и разбивания окон в квартире. Все это тоже показано и снято качественно, без излишнего надрыва.

И отдельно хочу сказать теплые слова про актера Александра Фокина, очень просто и реалистично воплотившего на экране образ великого человека, человека мира – Льва Ивановича Яшина.

«КАК ЯШИН МЕКСИКАНСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СПАС»

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев пересекся с Яшиным в сборной СССР на чемпионате мира в Мексике в 1970 году. Эту историю как-то рассказал автору этих строк сам Евгений Серафимович.

- В годы моей юности Лев Иванович был для меня кумиром, как и для всех советских мальчишек. Мы все радовались, когда ему вручили «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы в 1963 году. Это было особенно важно, потому что на Яшина повесили всех собак после вылета нашей сборной в четвертьфинале чемпионата мира 1962 года, который проходил в Чили. Дошло до того, что во время матчей чемпионата страны его освистывали болельщики.

Константин Иванович Бесков рассказывал, что Яшина даже перестали ставить в состав в матчах за родное «Динамо» из-за обструкции болельщиков. Но блестящая игра на «Уэмбли» за сборную мира против сборной Англии, как считается, во многом повлияла на решение присудить Льву Ивановичу в 1963 году «Золотой мяч».

Тогда я не мог даже предположить, что всего через семь лет пересекусь со своим кумиром в сборной СССР. Это был 1970 год, надвигался чемпионат мира в Мексике. Яшин уже не рассматривался в качестве кандидата в сборную, он планировал завершать карьеру. В сборной были два сильных вратаря – Женя Рудаков из киевского «Динамо» и Анзор Кавазашвили, только что ставший чемпионом страны в составе «Спартака». Третьим, фактически запасным голкипером, взяли тогда молодого Леню Шмуца из ЦСКА.

Нашей последней страной перед тем, как окончательно отправиться в Мексику, была Колумбия. Мы играли со сборной Колумбии в Боготе. В одном эпизоде Женя Рудаков столкнулся с Альбертом Шестерневым, да так неудачно, что сломал ключицу. Плюс в этой же игре получил травму Витя Папаев. Чемпионат на носу, что делать? Тренерский штаб решил срочно вызвать из Москвы двух ветеранов – Славу Метревели и Льва Ивановича Яшина. Решили, что в этой ситуации команде нужны опытные дядьки-наставники.

«ЭТО МАРШАЛ ЖУКОВ? НЕТ, ВИТАЛИЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ»

Организаторы к нам приставили полицейского, он должен был ехать на мотоцикле впереди нашего автобуса, как бы расчищать нам дорогу, когда команда едет на тренировки или на матчи. Поэтому много времени он проводил на территории нашего отеля. Мы его прозвали Чепука. Почему? Там уже посмотрели мексиканский фильм, в нем главного героя полицейского звали Чепука.

В Мехико стояла жара. Однажды этот Чепука снял китель, фуражку, повесил их на дерево и прилег в теньке. Виталий Хмельницкий любил пошутить, он не мог упустить такую возможность. Виталий надел форму полицейского, фуражку. Толя Пузач и еще кто-то маршировали мимо по асфальту, а Хмельницкий будто бы принимал у них парад, отдавал им честь. Кто-то, видимо, сотрудник отеля, его заснял в этой форме и отправил снимок в газету. И вот в свежем номере местной газеты выходит снимок – Виталик в форме мексиканского полицейского по стойке смирно отдает честь.

И подпись под фото: «Кто это – маршал Жуков? Нет, футболист сборной СССР Виталий Хмельницкий!».

Эта история получила продолжение. Через год сборная вновь прилетела в Мексику на товарищеские матчи. Начальником делегации был Лев Иванович. Чепука нас встретил в аэропорту и сказал, что его за тот случай разжаловали и уволили из полиции. Типа, не сберег честь мундира.

Яшин и Гавриил Дмитриевич Качалин взяли с собой пару бутылок водки и поехали в полицейское управление. Им удалось объяснить полицейским начальникам, что Чепука ни при чем, виноваты наши игроки. В общем, его восстановили на службе в полиции.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Лев Иванович ЯШИН

Родился 22 октября 1929 года в Москве – умер 20 марта 1990 года в Москве.

Выступал за «Динамо» и сборную СССР.

Достижения: Олимпийский чемпион-1956, чемпион Европы-1960, вице-чемпион Европы-1964.

5-кратный чемпион СССР, 5-кратный вице-чемпион СССР, бронзовый призер чемпионата СССР.

3-кратный обладатель Кубка СССР.

Обладатель Кубка СССР по хоккею с шайбой (1953).

Единственный вратарь в истории футбола, получивший «Золотой мяч».

Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, World Soccer, France Football.

источник: «Советский спорт»
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