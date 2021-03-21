Илья Кутепов: В сборной готов играть на любой позиции  

– Было ли у вас общение со Станиславом Черчесовым и объяснил ли он, почему вызвал именно вас, а не другого защитника, ведь в последнее время вы получали не так много игрового времени?

– Отличные. Я готов работать и настроение у меня хорошее. Как и у всех ребят.

– Какие у вас ощущения от того, что снова вернулись в сборную?

– Ничего особенного, обычный тренировочный процесс. Мы всегда работаем на сто процентов, выкладываемся. А форму можно постирать.

– После тренировки вы весь в грязи. Что у вас происходило на поле?

– Да, игровой практики у меня не было, но это решение тренерского штаба. Мне не объясняют, почему вызывают в сборную или не вызывают. Пришло приглашение в национальную команду, и я с удовольствием поехал в расположение сборной. Мне всегда здесь комфортно, уютно и все нравится.

– Когда объявили первоначальный список, и вас там не было, какие-то планы на это время наверняка уже составили?

– Планов не было, и я никуда билеты не покупал. Поэтому все сложилось хорошо.

– Нападающие не почувствовали конкуренцию с вашей стороны?

– Это у них надо спрашивать. Не знаю.

– Но вас не планируют в сборной наигрывать как нападающего?

– Это опять же не ко мне вопрос. Но если что, я готов сыграть на любой позиции.

– Как вам опыт игры в нападении? Насколько адаптировались к этому?

– Особого опыта не было. Очень маленький период: пара ситуаций, пара моментов, не более того.

– В инстаграме Рамины Зобниной была фотография, с вашим сыном и сыновьями Зобнина и Соболева. Расскажите, как за вас болеют ваши дети?

– Дети болеют, но пока они не особо осознают всю важность матчей, нашей работы. Для них это обычное мероприятие. Просто папа уехал на работу и все. Но им нравится атмосфера стадиона, по крайней мере, моему сыну. Нравится ажиотаж футбольных матчей.

– Вы уже начали изучать Мальту и что можете сказать об этой команде? Может быть помните какие-то фамилии?

– Нет, фамилий не знаю. Сейчас у нас почти все ребята собрались, и с сегодняшнего дня начнем разбирать соперника. Будем готовиться сегодня вечером.

– Все помнят вашу отличную игру на чемпионате мира. Насколько болезненно перенесли смену своего статуса – превращение в запасного в «Спартаке» и перерыв в вызове в сборную?

– Я бы не сказал, что у меня был какой-то особый статус. В футболе все меняется очень быстро. Сегодня ты запасной, а завтра – основной. Я на собственном опыте убедился в этом. Тут нет ничего удивительного.

– В сборной помимо вас есть еще один центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия. Насколько вам комфортнее в этом смысле тренироваться и выходить на поле именно в такой паре защитников?

– Конечно, всегда комфортно, когда в сборной много ребят из твоего клуба, с которыми ты работаешь каждый день и чью манеру игры ты хорошо знаешь. Но у меня не возникнет сложностей, даже если партнером будет игрок из другого клуба. Понятно, что с Георгием комфортнее, потому что мы играем в одном клубе.

– Вы могли бы сопоставить Черчесова и Тедеско? Чей подход вам ближе, ведь оба этих наставника имеют немецкий опыт?

– У них не ничего общего. Абсолютно разные тренеры.

– Вы не в курсе, консультировался ли Черчесов с Тедеско по вашей текущей форме?

– Не думаю.