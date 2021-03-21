Гинер больше не главный? Что стоит за приходом в ЦСКА Ивицы Олича

Нет, многолетний президент армейцев по-прежнему на своей должности. Но смотришь на то, как красно-синие выбирают нового тренера, а главное на то – кто им с большой вероятностью должен стать уже в ближайшие дни,и становится понятно, что не гинеровское это решение. Не его стиль.

Это уже правит новая рука. Максима Орешкина, помощника президента РФ, главы совета директоров ПФК ЦСКА. По нашей информации, на увольнении Виктора Гончаренко он настаивал еще накануне нового года. Но Гинер в тот момент решение заблокировал, взял на себя ответственность и предоставил белорусу полный карт-бланш. Чем это обернулось, мы все сегодня наблюдаем.

ЦСКА вышел из зимы разобранным, предстал таким же полуфабрикатом, каким был все последние годы при Гончаренко. После четырех февральско-мартовских туров потерял шансы не только на золото, но и предельно осложнил себе борьбу за Лигу чемпионов, отставая от второго места уже на 4 очка. Если положение не удастся исправить, что вполне реально, это обернется потерей денег для клуба, который перед сезоном и по его ходу потратил на новичков не один десяток миллионов евро. А потому аргументов в защиту тренера, который к этому привел, у президента просто не осталось. При этом нового человека выбирал уже не он.

Переход власти в ЦСКА до этого момента был только юридический. Орешкин по рангу стоит выше Гинера с момента своего прихода в клуб. Потому как представляет ту структуру, которая обеспечивает финансовое благополучие красно-синим. Но на деле, по словам того же Максима Станиславовича, футбольное управление все это время оставалось за Евгением Ленноровичем. Никто не подвергал и не подвергает сомнению его огромный и успешный опыт руководящей работы. Однако в случае с Гончаренко Гинер промахнулся, это следует признать. Потерял, как говорят, чуйку или были для этого иные причины, не знаем и не будем гадать. Но не увидел того, что было на поверхности для многих. Для всех, кто не понимал, за какие заслуги Виктору Михайловичу так много прощают при хроническом отсутствии результата и поставленной игры.

С Гончаренко клуб официально планирует расстаться уже на новой неделе. Заменить же его должен человек, на котором Евгений Леннорович никогда не остановил бы свой выбор – специалист без опыта. Ивица Олич самый настоящий кот в мешке. Ассистент главного в сборной Хорватии. Команде, кто бы спорил, чудесной, вице-чемпионе мира 2018 года. Но что это за тренерский бэкграунд для претендента в наставники ЦСКА – постоял за спиной Златко Далича в матчах сборной, которая собирается по ходу сезона от случая к случаю. 41-летний трехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Олич в клубном тренерском вопросе абсолютный новичок. Это действительно лучший вариант для клуба?