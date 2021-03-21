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Гинер больше не главный? Что стоит за приходом в ЦСКА Ивицы Олича
21 марта 20:46
автор: Дмитрий Кузнецов

Гинер больше не главный? Что стоит за приходом в ЦСКА Ивицы Олича

Судя по всему, славная эпоха правления в ЦСКА босса клуба Евгения Гинера постепенно подходит к концу.

Нет, многолетний президент армейцев по-прежнему на своей должности. Но смотришь на то, как красно-синие выбирают нового тренера, а главное на то – кто им с большой вероятностью должен стать уже в ближайшие дни,и становится понятно, что не гинеровское это решение. Не его стиль.

Это уже правит новая рука. Максима Орешкина, помощника президента РФ, главы совета директоров ПФК ЦСКА. По нашей информации, на увольнении Виктора Гончаренко он настаивал еще накануне нового года. Но Гинер в тот момент решение заблокировал, взял на себя ответственность и предоставил белорусу полный карт-бланш. Чем это обернулось, мы все сегодня наблюдаем.

ЦСКА вышел из зимы разобранным, предстал таким же полуфабрикатом, каким был все последние годы при Гончаренко. После четырех февральско-мартовских туров потерял шансы не только на золото, но и предельно осложнил себе борьбу за Лигу чемпионов, отставая от второго места уже на 4 очка. Если положение не удастся исправить, что вполне реально, это обернется потерей денег для клуба, который перед сезоном и по его ходу потратил на новичков не один десяток миллионов евро. А потому аргументов в защиту тренера, который к этому привел, у президента просто не осталось. При этом нового человека выбирал уже не он.

Переход власти в ЦСКА до этого момента был только юридический. Орешкин по рангу стоит выше Гинера с момента своего прихода в клуб. Потому как представляет ту структуру, которая обеспечивает финансовое благополучие красно-синим. Но на деле, по словам того же Максима Станиславовича, футбольное управление все это время оставалось за Евгением Ленноровичем. Никто не подвергал и не подвергает сомнению его огромный и успешный опыт руководящей работы. Однако в случае с Гончаренко Гинер промахнулся, это следует признать. Потерял, как говорят, чуйку или были для этого иные причины, не знаем и не будем гадать. Но не увидел того, что было на поверхности для многих. Для всех, кто не понимал, за какие заслуги Виктору Михайловичу так много прощают при хроническом отсутствии результата и поставленной игры.

С Гончаренко клуб официально планирует расстаться уже на новой неделе. Заменить же его должен человек, на котором Евгений Леннорович никогда не остановил бы свой выбор – специалист без опыта. Ивица Олич самый настоящий кот в мешке. Ассистент главного в сборной Хорватии. Команде, кто бы спорил, чудесной, вице-чемпионе мира 2018 года. Но что это за тренерский бэкграунд для претендента в наставники ЦСКА – постоял за спиной Златко Далича в матчах сборной, которая собирается по ходу сезона от случая к случаю. 41-летний трехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Олич в клубном тренерском вопросе абсолютный новичок. Это действительно лучший вариант для клуба?

Никогда Гинер таких кандидатов даже не рассматривал. Речь не о том, хорош он или плох, сработает или нет. Просто вся предыдущая деятельность армейского босса убеждает в том, что брать своих – не его тема. У него иная концепция. Он всегда полагался исключительно на холодный расчет при поиске того, кому может доверить свое детище. Такими «чужаками», проверенными временем и прежними делами, были Валерий Газзаев, главный творец армейских успехов и тренер Олича российских времен его карьеры. Таким был Леонид Слуцкий, заставивший говорить о себе по работе в ФК «Москва». Артур Жорже и Зико также были далеко не новичками, особенно первый из них. А тот же Гончаренко показал себя подающим надежды в белорусском БАТЭ, с которым успел пошуметь в Лиге чемпионов прежде, чем перебрался в ЦСКА.

Такой же непроверенный начинающий тренер как Олич был у Гинера последнее время под боком - Василий Березуцкий. С которым ЦСКА связывает куда как больше, чем Ивицу. Но не запал на легендарного для армейской команды защитника клубный босс, предпочитая молодому и неопытному нестабильного Гончаренко. Почему же тогда ЦСКА решился на хорватский вариант?

Объяснение этому есть только одно. Решение это принималось не Гинером. Новый шеф увидел другой вектор для развития клуба. Что из этого выйдет, мы скоро узнаем, если в ближайшие дни стороны скрепят свои устные договоренности подписями под контрактом.

Наверное, чисто по-человечески Ивица всем устраивает руководителей клуба. Нет сомнений, что он будет принят футболистами. С Акинфеевым Олич когда-то играл. Как и с Березуцкими, которые ныне в штабе. Чужим в ЦСКА он точно не будет. Мы уже слышали, что с ведущими игроками в конце года советовались, что делать с тренером. Вероятно, и сейчас они замолвили слово за новый вариант. Главным лоббистом тут должен быть Никола Влашич. С Оличем он пересекался всю осень в национальной команде, за которую играет в последнее время постоянно. Мнение лидера – важный момент.

Олич по-футбольному больше немец. На родине он поиграл немного, в России - три с лишним года, в Германии - целых 12 лет. В Бундеслигу он в свое время сумел вписаться отлично, это доказывает переход из «Гамбурга» в «Баварию», с которой доходил до финала Лиги чемпионов. Так что рассматривать Ивицу стоит как приверженца немецкого футбола, который нынче в моде. В РПЛ уже два тренера-немца – Доменико Тедеско и Сандро Шварц. А в четвертьфиналах Лиги чемпионов-2021 их вообще четверо. Вполне вероятно, что именно по этой причине на Олича и пал сегодняшний выбор красно-синих. И именно потому не Василий Березуцкий, всю жизнь игравший только в России, главный претендент на место уходящего белоруса, а его бывший партнер.

Если так, то это хоть как-то объясняет приглашение хорошего футболиста, который пока не стал хорошим тренером. ЦСКА дает Оличу прекрасный шанс, второй раз в карьере. Ответственность за это уже будет нести, очевидно, не один Евгений Гинер.

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