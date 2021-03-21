Ихеаначо в огне! «МЮ» вылетел из Кубка Англии, «Лестер» вышел в полуфинал (видео) 

Подопечные же Брендана Роджерса всю неделю отдыхали, а по сравнению с предыдущим матчем против «Шеффилда» (5:0) наставник сделал всего одно изменение – Рикарду на правом краю заменил Марк Олбрайтон . Таким образом, оформивший хет-трик скоростной партнер Джейми Варди Келечи Ихеаначо вышел в стартовом составе.

Рядом с ним расположился почти не имеющий в сезоне игровой практики Донни ван де Бек , а вот Бруну Фернандеш неожиданно остался в запасе. Вернулся в старт и выздоровевший Антони Марсьяль . Он заменил Маркуса Рашфорда , не попавшего даже в заявку.

Вдобавок ко всему у команды Уле-Гуннара Сульшера в четверг был сложный выезд в Милан, где «красные дьяволы» сыграли не в пример сильнее, чем в домашнем матче. По сравнению с той встречей норвежец сделал несколько изменений. В первую очередь, вернулся в основу автор единственного гола Поль Погба, забивший через три минуты после выхода на замену.

«Юнайтед» не повезло с жеребьевкой. Уже в 1/16 финала Кубка Англии манкунианцам достался «Ливерпуль» (3:2), затем непростой «Вест Хэм» (1:0 в дополнительное время) и вот теперь «лисы», которым в двух предыдущих раундах было куда проще против «Брентфорда» (3:1) и «Брайтона» (1:0).

ОГНЕННЫЙ МАРТ ИХЕАНАЧО

Обе команды намного опаснее на скорости, а в позиционных атаках чувствуют себя неуверенно (особенно «Лестер»), поэтому до гола игра была похожа на поддавки. Никто не пытался завладеть мячом и терял его уже на подходе к финальной трети поля. «МЮ» еще мог бы что-то завязать впереди, но отсутствие Бруну слишком заметно сказывалось. Ван де Бек все-таки чувствует себя в Манчестере неуютно.

«Лестеру» его стартовый план удался лучше. Хозяевам чаще удавалось подходить к владениям Дина Хендерсона, а затем и забить в излюбленном стиле. Справедливости ради, вину за пропущенный мяч должен взять на себя Фред. Манкунианцы выходили из обороны стоя, что позволило «лисам» спокойно разобрать всех оппонентов, однако это не отменяет того факта, что бразилец нелепо покатил мяч Хендерсону и вывел на ворота Ихеаначо. Форвард легко обыграл вратаря и открыл счет.

Для Келечи март нынешнего года становится лучшим месяцем в «Лестере». В последние три недели он четырежды вышел на поле и записал на свой счет шесть голов. Это на один больше, чем за всю предыдущую часть сезона.

Команда Роджерса обожает играть по счету, так что до замен в перерыве, казалось, «МЮ» ничего не светит. По игре так и было, однако команде вдруг удалась хорошая атака, поставившая в тупик оборону соперника. Погба получил мяч на ход в левом полуфланге и зряче прострелил в центр. Ван де Бек проявил неожиданно хорошее взаимопонимание с Мэйсоном Гринвудом и классно пропустил мяч между ног на набегавшего партнера. Гринвуду не составило труда сравнять счет ударом из центра штрафной. Голов в первом тайме команды забили больше, чем заслуживали.

Donny van de Beek lets it run... Mason Greenwood applies the finish 🔥#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/CDqzxpVKik — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021

МАТИЧ И МАКТОМИНАЙ ПРИБИЛИ «МЮ»

В начале второго тайма опорная зона «Юнайтед» подарила хозяевам второй гол. Такое впечатление, что Неманья Матич и Фред просто не ожидали такой наглости от Юри Тилеманса. Получив мяч в центре поля, бельгиец обыгрался с Ихеаначо, протащил мяч в штрафную и беспрепятственно пробил под дальнюю штангу. Прогулочную пробежку Матича, наблюдавшего узоры на спине Тилеманса, просто невозможно объяснить, а Фред как ни старался не успел прервать этот прямолинейный проход.

Вскоре Варди в контратаке простил «Юнайтед» ударом мимо ближнего угла (Ихеаначо был в сантиметрах от второй результативной передачи). Таким темпом Сульшер рисковал доиграться, но до поры не торопился с заменами, зато на 64-й минуте выпустил сразу четверых новых игроков, включая Бруну Фернандеша и Эдинсона Кавани. Такие массовые перестановки могут быть очень эффективны – сразу несколько соперников получают новых оппонентов, и если хотя бы один не разберется, это может стать фатальным. Однако структурно норвежец ничего не изменил.

У «Юнайтед» с появлением новых игроков заметно поменялось настроение, позиционные атаки стали чаще завершаться какой-то попыткой обострить, но принципиально изменить игру не удалось. В результате вместо ответного гола «МЮ» случился третий «Лестера». И забил его, естественно, Ихеаначо, замкнувший на дальней штанге подачу Олбрайтона со штрафного. Теперь напортачил сменивший Матича Скот Мактоминай, позабывший о наличии оппонента за спиной.

В полуфинале «лис» ждет встреча с «Саутгемптоном», а в другой паре сойдутся «Челси» и «Манчестер Сити».

Кубок Англии. Четвертьфинал

«Лестер» - «Манчестер Юнайтед» - 3:1 (1:1)

Голы: Ихеаначо, 24 – 1:0. Гринвуд, 38 – 1:1. Тилеманс, 52 – 2:1. Ихеаначо, 78 – 3:1.

«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Эванс, Сеюнджю, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Кастань, А. Перес (Прат, 73), Ихеаначо, Варди (Чодури, 83).

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес (Шоу, 64), Фред (Диалло, 84), Матич (Мактоминай, 64), Гринвуд, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 64), Погба (Кавани, 64), Марсьяль.

Предупреждения: Магуайр, 30. Олбрайтон, 69. Мактоминай, 72. Эванс, 76.

Судья: Поусон.