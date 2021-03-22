Отказался выходить на замену и заперся в туалете. Лидер «Шахтера» Тайсон отправлен в дубль

Вскоре появились детали произошедшего. Оказывается, после отказа выйти на поле игрок отказался от общения с партнерами, Срной и Каштру и просто заперся в туалете, отказываясь выходить. На гостевой матч во Львов он, естественно, не поехал (проиграли 2:3) – сначала был переведен в дубль, а затем оштрафован на половину месячной зарплаты. Сам бразилец отреагировал на произошедшее молитвой в сторис инстаграма:

- Тайсон отказался от разминки и выхода на замену. После этого клуб отправил его в дубль, теперь он тренируется там. Он много сделал для «Шахтера», я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб и команду.

Уже после матча стало известно, что многолетний лидер команды 33-летний вингер Тайсон (в «Шахтере» у него 299 матчей, 55 голов и 78 передач) во второй игре в Киеве удивил партнеров и тренерский штаб тем, что отказался выходить на замену. Об этом рассказал директор клуба, а в прошлом его многолетний капитан Дарио Срна:

Многое в этом противостоянии стало ясно еще в Риме, где хозяева оказались на голову сильнее (3:0), но и ответная встреча для «горняков» получилась неудачной – дубль Борхи Майораля принес итальянцам победу со счетом 2:1.

Я знаю, что господь обо всем заботится.

Так что, пожалуйста, научи меня уповать на тебя.

Забери мои заботы, беспокойство и отчаяние.

Помоги мне всегда быть сильным, чтобы побеждать.

Я молюсь и благодарю тебя за все в моей жизни.

Аминь».

В разговоре с журналистами он добавил, что причина конфликта в том, что он поспорил с тренером (видимо, Луишем Каштру), подчеркнув, что всегда обсуждает «вещи, которые считает неправильными».

ЗА МЕСЯЦ «ШАХТЕР» ПОТЕРЯЛ, ЛЕ, КУБОК И ЧЕМПИОНАТ

Скандал приключился на фоне тяжелого состояния «горняков». По весне они не только вылетели из Лиги Европы, но и проиграли в Кубке «Агробизнесу» из второй лиги (0:1) и не смогли выиграть в трех матчах чемпионата Украины из шести, из-за чего отставание от киевского «Динамо» составило уже семь очков. Сам Тайсон в немалой степени виноват в этих неудачах, поскольку проводит очень бледный сезон – всего два гола и передача в 24 матчах во всех турнирах и ноль результативных действий после зимней паузы. Для сравнения, сезоном ранее у него было 11 голов и 10 передач в 38 играх.

Вероятно, причина кроется в психологическом состоянии футболиста. Когда он приезжал в «Шахтер», надеялся со временем переехать в топ-5 европейских чемпионатов. Яркая игра за «горняков» способствовала стабильному интересу из-за рубежа. Бразильцем в разной степени интересовались «Челси» и другие гранды, а в прошлом сезоне его хотел главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, до того тренировавший как раз донетчан. По большому счету, это был последний шанс Тайсона уехать в Европу, но клуб не отпустил, а сегодня ему уже 33 года. Слишком поздно для хорошего предложения.

Более того, «горняки» продолжали попытки продлить контракт с уставшим полузащитником, а он слишком серьезно настроился на смену обстановки. Какое бы соглашение ему ни предлагали, он его отвергал, а потеряв мотивацию, окончательно перестал выкладываться на поле. Как мы знаем, с бразильцами это часто случается. Теперь он намерен летом вернуться на родину.

Будущим клубом Тайсона называется «Интернасьонал», где он начинал профессиональную карьеру и заявил о себе. Вице-президент клуба Данни Дубин подтвердил, что переговоры уже ведутся, а сам футболист очень хочет вернуться и ради этого готов на снижение зарплаты. «Все проходит очень хорошо, в подходящий момент эти переговоры завершатся», - добавил функционер.

КТО СЛОМАЛ КОНВЕЙЕР?

Конечно, Тайсон ведет себя, как обиженный школьник, а не профессиональный спортсмен, однако такая ситуация читалась, и привела к ней стратегия руководства «Шахтера». В попытках сохранить гегемонию на внутренней и хорошие результаты на международной аренах в клубе перестали продавать лидеров в Европу (например, отказали «Баварии», предлагавшей за Додо 25 млн) и сильно затянули со сменой поколений.

За последние пять сезонов среди статусных бразильцев отпустили только Фреда в «Манчестер Юнайтед» (за 59 млн евро). С тех пор поток эмигрантов иссяк, а ведь большинство бразильцев рассматривают «Шахтер» в качестве трамплина в ведущие европейские клубы. Кейс-то у донецкой команды солидный: Фред, Дуглас Коста, Луис Адриано, Фернандиньо, Виллиан и т.д.

Но что-то в этом конвейере сломалось, команда сильно постарела и демотировалась. Жуниору Мораесу и Тайсону по 33 года, Марлосу и Дентиньо по 32, Исмаили – 31, Алану Патрику – 29. А есть еще возрастные местные игроки – капитан Андрей Пятов (36), Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка (по 31), Сергей Кривцов (30).

Все они давно достигли своего потолка, но не менее важно и то, что многие потеряли место в составе. Среди вышеперечисленных только четверо входят в топ-11 по количеству игрового времени в нынешнем сезоне: Марлос (1932 минуты), Патрик (1714), Тайсон (1638) и Мораес (1565). Новые звезды команды – 19-летний Анатолий Трубин, 21-летний Тете, 22-летний Додо, 23-летний Майкон, 24-летний Николай Матвиенко.

Все это создает напряжение в коллективе, в котором опытным игрокам отведены вторые роли. Да и дисбаланс в составе и игре команды бросается в глаза, поскольку перспективной молодежи не всегда хватает запаса прочности. Понимают это и в клубе. Ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини рассказал, что в планах заменить Тайсона, Марлоса и Мораеса. Правда, на их место вновь придут совсем юные футболисты, которым, по словам менеджера, всего по 16 лет. Очевидно, речь идет о новых бразильцах, так что их в команде в ближайшие годы меньше не станет. А вот как решать вопрос отсутствия «среднего класса», по-прежнему вопрос.