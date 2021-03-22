Громил «Реал», побеждал Семина и Семака. Топ-7 матчей Гончаренко в ЦСКА (видео)

Железнодорожники в том сезоне выглядели не лучшим образом (к матчу они подошли на седьмом месте), но уже тогда строили прообраз той команды, что годом позже возьмет золото. В дебюте встречи бесполезный большую часть времени в ЦСКА Витиньо здорово покатил на ход Алану Дзагоеву, тот на замахе убрал Неманью Пейчиновича и пробил будущего вратаря сборной России Гилерме.

На раннем этапе Гончаренко в ЦСКА его команду отличало безудержное стремление атаковать до достижения необходимого перевеса, поэтому армейцы с одинаковой легкостью решали все вопросы еще в первом тайме или переламывали ход неудачно складывающейся игры во втором. Против команды Семина сработал первый вариант.

По опасным моментам до перерыва игра была равной, но армейцы классно реализовали свое преимущество – Витиньо дальним ударом и будущий лидер «Монако» Александр Головин довели счет до крупного, а во второй половине Бибрас Натхо сделал его совсем уж неприличным. Витиньо в тот день провел лучший матч в составе москвичей – два гола и передача. Тогда казалось, что белорусский специалист сможет реанимировать бразильца, но увы.

15 марта 2018. Лига Европы, 1/8 финала

«Лион» - ЦСКА – 2:3 (0:1)

Голы: Головин, 39 – 0:1. Корне, 58 – 1:1. Муса, 60 – 1:2. Вернблум, 65 – 1:3. Мариано Диас, 71 – 2:3.

В еврокубках у Гончаренко получалось редко, но это был один из таких матчей. В первой игре в Москве армейцы проиграли 0:1, и казалось, что все потеряно, но наставник придерживался иного мнения, отправив в линию нападения шведского гренадера Понтуса Вернблума. Его гол с передачи уже тогда игравшего за ЦСКА Константина Кучаева и предрешил исход встречи.

А до того случились великолепный удар Головина, закрутившего мяч в дальнюю девятку, и удачное открывание вернувшегося в непродолжительную аренду из «Лестера» Ахмеда Мусы, замкнувшего прострел Кирилла Набабкина. Справедливости ради, стоит отметить, что последняя еврокубковая победа для братьев Березуцких и Сергея Игнашевича стала возможной благодаря великолепной игре Игоря Акинфеева, совершившего несколько эффектных спасений.

В четвертьфинале ЦСКА не сдюжил, однако знатно попугал «Арсенал» в ответной встрече – после 1:4 в Лондоне к 50-й минуте ответного матча москвичи вели в счете 2:0 (Федор Чалов, Набабкин), но все-таки удовлетворились лишь ничьей.

22 апреля 2018. РПЛ

ЦСКА – «Краснодар» - 2:1 (0:0)

Голы: Газинский, 53 – 0:1. Муса, 73 – 1:1. Муса, 85 – 2:1.

Хороший пример тому, как здорово на раннем этапе в ЦСКА Гончаренко удавалось управлять командой и за счет тактических и кадровых изменений переламывать ход тяжело складывающихся матчей. «Краснодар» приехал в гости, будучи в хорошей форме – двумя неделями ранее они обыграли в Петербурге «Зенит».

Москвичи доминировали в первом тайме, но не реализовали свои шансы – бомбардирское время Чалова еще не пришло. После перерыва лучше был уже «Краснодар», и Юрий Газинский после изящной стенки с Вандерсоном открыл счет. Тогда Гончаренко выпустил Витиньо, тем самым склонив чашу весов в пользу своей команды. Бразилец ассистировал Мусе, которому удался неберущийся удар от перекладины, и навязал борьбу Виктору Классону, после чего швед совершил результативную ошибку, за которую наказал все тот же Муса.

Эта победа позволила ЦСКА опередить на финише «Спартак» и вскочить в группу Лиги чемпионов, где осенью дважды будет бит сам мадридский «Реал».

27 июля 2018. Суперкубок России

«Локомотив» - ЦСКА – 0:1 (0:0) ДВ

Гол: Хосонов, 106.

Не самый яркий матч Гончаренко в ЦСКА, но один из самых значимых, поскольку принес тренеру единственный за четыре года в Москве трофей – Суперкубок России. Его белорусу подарили бесподобный Акинфеев и удачливый Хетаг Хосонов, забивший самый важный мяч в своей карьере.

Это была первая статусная игра обновленного ЦСКА, который летом 2018-го покинула большая группа ветеранов. Именно тогда в обороне закрепился Хердур Магнуссон и раскрылся найденный где-то на задворках Бразилии Родриго Бекао, а Чалов стал чувствовать себя полноценным игроком основы. Так что с точки зрения психологии и развития команды это был важнейший момент на старте сезона.

11 ноября 2018. РПЛ

ЦСКА – «Зенит» - 2:0 (2:0)

Голы: Чалов, 15 – 1:0. Сигурдссон, 26 – 2:0.

Победа над будущим чемпионом и фаворитом РПЛ на следующие несколько сезонов. Героем матча стал Чалов, выигравший в результате бомбардирскую гонку чемпионата России (15 голов). В начале встречи он открыл счет с передачи летнего новичка Ильзата Ахметова, а в середине первого тайма ассистировал еще одному молодому талантливому новичку Арнору Сигурдссону. Так задорная молодежь Гончаренко разбила миллионеров Сергея Семака.

Навязать питерцам борьбу за золотые медали все-таки не удалось, зато эти три очка позволили финишировать выше извечного противника «Спартака» и пробиться в группу Лиги Европы (а вот о том, что было там, лучше не вспоминать).

12 декабря 2018. Лига чемпионов

«Реал» - ЦСКА – 0:3 (0:2)

Голы: Чалов, 37 – 0:1. Щенников, 43 – 0:2. Сигурдссон, 73 – 0:3.

Главная победа Гончаренко в ЦСКА. Пусть она не принесла команде даже третьего места в группе, зато подарила всемирную известность. Ни разу к тому моменту «Реал» не проигрывал в Лиге чемпионов на своем поле столь крупно.

По игре хозяева поражения не заслуживали. Напротив, видимо, где-то прогневали фортуну, потому что то Акинфееву удавалось невероятное спасение, то самим испанцам не хватало точности. Но это проблемы соперника – Чалов, Георгий Щенников и Сигурдссон его не простили, а Федор запомнился еще и изящным пасом пяточкой на Марио Фернандеса в эпизоде со вторым голом.

Тем не менее, дважды обыграв «королевский клуб» (в Москве единственный мяч забил Никола Влашич), красно-синие не только не вышли из группы, но даже проиграли «Виктории Пльзень» борьбу за третью строчку. С этого началась серия еврокубковых провалов – за две последующие еврокубковые кампании армейцы одержали только одну победу, и тоже на испанской земле – 1:0 с «Эспаньолом» (и тоже в заключительном туре).

13 сентября 2020. РПЛ

ЦСКА – «Спартак» - 3:1 (2:1)

Голы: Понсе, 11 – 0:1. Магнуссон, 30 – 1:1. Влашич, 45+2 – 2:1. Эджуке, 90+2 – 3:1.

После тех успехов ярких результатов стало намного меньше. Ни в Лиге Европы, ни в чемпионате России подопечным Гончаренко не удавалось победить вот так ярко и зрелищно, чтобы об этом хотелось вспоминать. Во всяком случае, действительно сильных соперников. Исключение, пожалуй, составляет победа над набравшим осенью классный ход «Спартаком» - для команды Доменико Тедеско это поражение оставалось единственным в РПЛ вплоть до 13-го тура.

Начали красно-белые эту игру столь же эмоционально и быстро открыли счет, однако еще до перерыва Магнуссон и Влашич перевернули игру. Особенно крутым получился гол хорвата, начавшего атаку на своей половине поля передачей пяткой между ног Наилю Умярову и завершившего метким ударом в девятку в окружении троих соперников. Дебютный гол Чидера Эджуке в компенсированное время Гончаренко встретил едва сдерживаемым ликованием. Увы, с тех пор таким мы его видели все реже и реже, а теперь если и увидим, то уже в другой команде. Скорее всего, «Краснодаре».