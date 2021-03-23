Питер снова против всех

ПРИНЦИП КРУГОВОЙ ПОРУКИ

В документе будут прописаны основные положения о сотрудничестве, взаимном уважении прав и интересов футбольных академий. Можно было бы даже назвать его меморандумом о непереманивании чужих игроков, чтоб сразу было понятно несведущим людям, о чем речь. Потому как основная, но не шибко афишируемая цель этих договоренностей – взять публичные обязательства не воровать друг у друга юные таланты. И лишить возможности их замечательных родителей распоряжаться своими чадами, как тем заблагорассудится.

Конечно, можно было договариваться тет-а-тет – каждому с каждым. Но мы все знаем, чего в России стоят джентльменские рукопожатия. Потому, видимо, решили, что принцип круговой поруки будет уместнее. Если господин Федун вдруг посчитает незазорным, извиняемся, «стырить» у господина Галицкого или наоборот – Галицкий у Федуна (без обид, это просто для примера) игрочка, который может вырасти в нового Аршавина, то остальные участники меморандума тут же начнут шуметь на весь наш футбольный мир: але, гараж, так не договаривались.

Понятно, что это не даст стопроцентных гарантий невозникновения между этими клубами конфликтных ситуаций. Но все же это лучше, чем ничего. Скандалов между разными академия хватало в нашем футболе.

ГАЛИЦКИЙ НЕ ОТДАЛ ФЕДУНУ СМОЛОВА ИЗ-ЗА 15-ЛЕТНЕГО ПАЦАНА

Например, так было при переезде пять лет назад полузащитника Ивана Репяха из Краснодара в «Спартак». Поговаривают, Сергей Галицкий обиделся тогда крепко на Леонида Федуна, что забрал талантливого пацана. И что из-за этого Федор Смолов не стал красно-белым. Но, возможно, преувеличивают. Писали, что отец Репяха высокопоставленный чиновник налоговой службы края. А с такими родителями всегда непросто, не только в детском саду. Не поладили с «воспитателями», решили, что надо сменить место прописки – и все дела. Мама игрока в тот момент уверяла, что «Спартак» пришлось уговаривать, чтобы взяли ее сына, потому что остальные клубы после звонка Галицкого дружно отказались. С новым меморандумом и звонить не надо. Как и родителям самим пытаться рыпаться в академии вышеперечисленной пятерки.

Кстати, осенью Репях уехал в Данию, не заиграв в «Спартаке». Это обычная история, когда в 15 в тебе видят нового Месси, а через два-три года понимают, что не дорастет паренек и до плохой копии Дзюбы. Остался бы у «быков», как знать, быть может, все пошло бы по-другому. Ну что теперь прошлое ворошить.