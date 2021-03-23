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Питер снова против всех
23 марта 13:37
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Динамо»

Питер снова против всех

Пять клубов нашей премьер-лиги «Динамо», «Локомотив», Спартак», ЦСКА и «Краснодар» подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола.

ПРИНЦИП КРУГОВОЙ ПОРУКИ

В документе будут прописаны основные положения о сотрудничестве, взаимном уважении прав и интересов футбольных академий. Можно было бы даже назвать его меморандумом о непереманивании чужих игроков, чтоб сразу было понятно несведущим людям, о чем речь. Потому как основная, но не шибко афишируемая цель этих договоренностей – взять публичные обязательства не воровать друг у друга юные таланты. И лишить возможности их замечательных родителей распоряжаться своими чадами, как тем заблагорассудится.

Конечно, можно было договариваться тет-а-тет – каждому с каждым. Но мы все знаем, чего в России стоят джентльменские рукопожатия. Потому, видимо, решили, что принцип круговой поруки будет уместнее. Если господин Федун вдруг посчитает незазорным, извиняемся, «стырить» у господина Галицкого или наоборот – Галицкий у Федуна (без обид, это просто для примера) игрочка, который может вырасти в нового Аршавина, то остальные участники меморандума тут же начнут шуметь на весь наш футбольный мир: але, гараж, так не договаривались.

Понятно, что это не даст стопроцентных гарантий невозникновения между этими клубами конфликтных ситуаций. Но все же это лучше, чем ничего. Скандалов между разными академия хватало в нашем футболе.

ГАЛИЦКИЙ НЕ ОТДАЛ ФЕДУНУ СМОЛОВА ИЗ-ЗА 15-ЛЕТНЕГО ПАЦАНА

Например, так было при переезде пять лет назад полузащитника Ивана Репяха из Краснодара в «Спартак». Поговаривают, Сергей Галицкий обиделся тогда крепко на Леонида Федуна, что забрал талантливого пацана. И что из-за этого Федор Смолов не стал красно-белым. Но, возможно, преувеличивают. Писали, что отец Репяха высокопоставленный чиновник налоговой службы края. А с такими родителями всегда непросто, не только в детском саду. Не поладили с «воспитателями», решили, что надо сменить место прописки – и все дела. Мама игрока в тот момент уверяла, что «Спартак» пришлось уговаривать, чтобы взяли ее сына, потому что остальные клубы после звонка Галицкого дружно отказались. С новым меморандумом и звонить не надо. Как и родителям самим пытаться рыпаться в академии вышеперечисленной пятерки.

Кстати, осенью Репях уехал в Данию, не заиграв в «Спартаке». Это обычная история, когда в 15 в тебе видят нового Месси, а через два-три года понимают, что не дорастет паренек и до плохой копии Дзюбы. Остался бы у «быков», как знать, быть может, все пошло бы по-другому. Ну что теперь прошлое ворошить.

Так в свое время случилось и с восходившей, но быстро потухшей спартаковской звездочкой Александром Козловым. Его футбольной карьерой занимался, как утверждают, криминальный авторитет Дед Хасан. Начал юноша на редкость перспективно, но в основе так и не заиграл. Сейчас ему уже 28, два года назад уехал в ереванский «Арарат». А какие авансы выдавали, сколько дрались за него, переманивали.

ИЗВЕЩАТЬ ДРУГ ДРУГА О НЕКОРРЕКТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

В официальной части меморандума все стандартно, скучно и предсказуемо. Документ закрепляет принципы сотрудничества пяти клубов РПЛ в части развития детско-юношеского футбола. Говорится о программах подготовки юных футболистов и детских тренеров, обмене опытом, развитии материально-технической базы, привлечении инвестиций, антидопинговой деятельности и прочих вещах.

Ну а для чего это на самом деле нужно, мы только что пояснили. Об этом в документе тоже сказано. В рамках меморандума стороны исключат любые шаги, связанные с несогласованными переходами воспитанников из одной академии в другую, будут извещать друг друга о некорректных действиях третьих лиц в отношении переходов юных футболистов, в том числе по представлению посредников или агентов.

ГДЕ «ЗЕНИТ»?

Удивляет, однако, тот факт, что клубов всего пять. Никто не ожидал увидеть в числе подписантов меморандума всю РПЛ. У нас некоторым участникам не до академий – им бы чемпионат доиграть с горем пополам. Но где «Зенит»? Таким вопросом задались многие.

Вариантов того, почему нет клуба из Санкт-Петербурга, на самом деле пришлось услышать несколько. От «с Питером бесполезно о чем-то договариваться» до «они могут брать готовых игроков, им эти проблемы просто не интересны». Источники намекают, что инициатива исходила от московских клубов. А они «Зенит» якобы даже не приглашали в свою компанию. Если так, то похоже на первый вариант, потому что воспитанников сине-бело-голубых полным-полно в нашем футболе.

Не секрет, что Санкт-Петербург спортивный в нашем мире стоит особняком. Несть числа возмущенным комментам фанатов хоккея и футбола о судейской любви к городу на берегах Невы, об административном ресурсе, который не стесняются применять словно приемчики из дзюдо функционеры питерского спорта для решения любых ситуаций в свою пользу. С переманиванием игроков большей частью претензии возникали в разные времена к хоккейному СКА. «Зенит» в «воровстве» талантливых детей замечен вроде бы не был. Туда, где больше денег, всегда сами тянутся родители, чтобы пристроить своих отпрысков. Тут никого уводить не надо. Но выглядит отсутствие ведущего клуба РПЛ в числе подписантов меморандума как-то настораживающе.

Сомнительно, что готовился документ в тайне. Не та тема, чтобы что-то скрывать. А потому новое объединение пяти предстает компанией, решившей оградить себя от наскоков кочевников. Вполне вероятно, что москвичи просто устали от вечного питерского правления в нашем футболе, которое, судя по последним результатам наших клубов и сборной, не шибко продуктивное. «Спартак» так вовсе не скрывает своей антипатии к футбольным людям из «Зенита». Одни заявления спартаковского босса снять клуб с чемпионата в начале сезона из-за устроенного беспредела, с намеками на невские берега, о многом говорят.

Если о большом договориться не могут, то о малом лучше даже не начинать. Хоть в детском вопросе Москва с примкнувшим Галицким получат самостоятельность. А там, кто его знает, чем такая инициативная группа займется еще.

источник: «Советский спорт»
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