Евсеев против Красавы: чья команда оказалась лучше?

Из любой идеи можно сделать классное шоу. Чем, собственно, и занимаются в TENNISI BET. Взять хотя бы фэнтези-футбол – обычная тема, известная многим болельщикам. Создаешь свою команду, набираешь в нее игроков и надеешься, что ребята не подкачают в ближайшем туре, ведь каждый их гол, результативный пас или иное полезное действие пойдут в зачет твоего «виртуального клуба». Набрал больше очков – выиграл матч у оппонента.

Так, собственно, не только в футболе. Но и в баскетболе, в хоккее, в любом другом спорте…

Но что если разнообразить процесс набора игроков? Превратить обычный драфт в мини-турнир из нескольких этапов?

Евгений Савин, бывший футболист и известный блогер, не так давно заявил, что планирует создать свой клуб. И пока идут последние приготовления (получение лицензий, решение вопросов с домашним стадионом и, конечно же, поиск игроков), Красава откликнулся на приглашение своих друзей из TENNISI BET и пришёл к ним на шоу зарубиться в фэнтези-футбол с легендой сборной России и тренером Вадимом Евсеевым.

- Значит так. Если побеждаю я, вы приходите на первый матч клуба «Красава», на стадион в Одинцове. Если вы – я веду «Красаву» в майке с вашим фото, любым на выбор, - предложил Савин. - Согласны?

- Согласен!

Такой вот выбрали бонусный приз. Суть пари – не просто собрать команду, но и набрать больше очков в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Но вот набирать их пришлось не просто так, а с разными хитростями!

Всего соперников ждало четыре раунда, в течение которых каждому предстояло выбрать в сумме 11 футболистов (но не более двух от одного клуба). Сами игроки были поделены на три корзины – от суперзвезд РПЛ до записных скамеечников. Понятно, что соблазн набрать всех из первой был велик, но мы же помним – не все так просто! Каждый раунд выделялся своей фишкой.

В первом блогеру и тренеру пришлось тянуть карточки игроков «наугад». Во втором – отвечать на вопросы о собственной профессиональной карьере (например, помнит ли Евсеев, сколько желтых карточек получил под руководством Олега Романцева и в курсе ли Савин, сколько дизлайков на Youtube собрал выпуск его шоу с Кокориным?). В третьем предлагался челлендж – выполнить определенное задание, чтобы получить возможность взять игрока получше. Ну и в четвертом можно было выбирать всех подряд, только исходя из виртуальной стоимости игроков. Футболист первой корзины стоил 10 баллов, третьей – 3 балла, при этом у Савина с Евсеевым было ровно по 30 очков.

И так, что из этого вышло? Как все прошло? И главное – кто же в итоге выиграл?

Чтобы узнать – сморите ролик. Скучно не будет!