«Уровень креатива – провинциальный дизайнер визиток». Реакция на новую форму сборной России

Кроме того, болельщики сразу вспомнили о том, что очень (очень-очень) в похожих футболках сборная России выступала на самом успешном для себя чемпионате Европы-2008, где стала бронзовым призером.

Другая ассоциация – сборная Гаити. План Дал Лиса: «Флаг республики Гаити Флаг Гаити? Не смешная шутка...»

Selemenev Evgeny: «Найки хоть не очень люблю, но тут триколор хоть выделен от основного цвета формы».

Что-то в этом есть, не правда ли?

Кажется, новая футбольная форма для сборной России от «Адидас» получила в разы больше критики, чем одобрения. Многим не понравились простота дизайна и цветового сочетания. Обращают внимание на то, что синяя и красная полоски на белом фоне напоминают не российский триколор, а флаг сборной Лихтенштейна.

Kirill Isaakov: «Новая форма #сборнаяроссии крутая! Она мне нравилась ещё в 2008 году».

Planeta: «Очевидно же, что сделали на удачу – тупо скопировали форму 2008 года».

Kirill: «Клон формы с Euro-2008».

Igor: «В ней, но от @nikefootball, она выступала на чемпионате Европы-2008».

Так что работа дизайнеров вызвала очень много вопросов.

Пылающий Леха: «Спасибо адику за эксклюзив, над которым они думали секунды две. И эта форма будет стоить примерно 5-7к ) Круто!!»

Амбассадор биполярки: «А возьмите меня тоже в Адидас дизайнером. Так круто ничего не делать, а деньги получать».

Oleg Markin: «По диагонали футболку им слабо было зафигачить цветами флага? Или в Адидас уже не заморачиваются?»

GoncharovEV: «Не очень, честно говоря. совсем не очень. Не хватило фантазии кроме как на то, чтоб флаг на всю майку заделать. Крайне неинтересная форма. Уровень креатива – провинциальный дизайнер рекламок и визиток».

Вагабонди: «Такое впечатление, что дизайн формы разработали вечером после работы за бутылкой с сигареткой несколько членов РФС... Работы дизайнеров в очередной раз не видно...»

Много претензий звучит по сути самой концепции – навязчивая попытка вплести прямо посередине футболки триколор.

Valery Savin: «На тройку – сколько можно подмешивать флаг... Пусть бы лучше однотонная красная и синяя, с вкраплениями белого или белая и красная с синими вставками».

Александр Цуриков: «Как обычно, безвкусица полнейшая. Ничего лучше, чем тупо на белый лист зафигачить огромный флаг, не придумали. Уже забыл, когда у сборной была нормальная форма».

fat zamkad: «Новая форма сборной – г... Как будто в фифе форма без лицензии».

То, что твиттер сборной России анонсировал, как «стильная и лаконичная», многие приняли за слишком простое и дешевое.

Золотистый ретвиттер: «Сало как сало. Немного ретро и полоски-погоны напоминают шмот времен школы в 90-х».

КрестикМихаил: «Честно говоря, такое впечатление, что ее «на коленке» шили вьетнамцы на заброшенной фабрике. Abibas какой-то...»

Игорь Котов: «0 из 10 – форма с рынка в Лужниках».

В общем, эстетическое впечатление от новой формы оставляет желать лучшего.

Александр Кирика: «Я не специалист конечно, но форма такое себе...»

Иван Киселев: «Либо у меня дурной вкус, либо это безвкусица…»

Alexey Khavylo: «мрак и ужас... в нее только если Черчесова облачать».

Добрый конь: «Мне кажется, что выражение лица Соболева – это лучшая оценка».

Резюмируя критиков…

Есть, однако и те, кому новый дизайн все-таки понравился (пролистав десятки постов в соцсетях, могу сказать, что их, к сожалению, меньшинство). Правда, нередко на сравнении с тем, что было до нее.

Юрий Река: «Тут главное – шрифт, которым фамилии написаны. А то прошлые пиксельные версии Адидаса очень отвратными были. Порой нечитаемые, если не знаешь кто это».

Dylan O'Sangster: «Мне кажется, любая форма сборной лучше, чем предыдущий фартук, поэтому я рада».

Leonid Vetrov: «Ну новая форма сборной еще пойдет, лучше последних точно, хуже быть не могло, да и выглядит свежее что ли, ярче».

Xavi Hernandez: «Красивая. После красно-малиновых лоскутов вообще супер».

Не стоит, однако, забывать, что главное в футболе – не форма.

Alex Corvin: «Форма супер, сборная нет».

Александр: «Форма, как форма. Главное – содержание».

Нашлись и те, кому новый дизайн нравится безапелляционно.

Pavel Gal: «Неплохо. На 4»

вспышка темноты: «Просто и со вкусом, 6 баллов».

Ioki: «А мне нравится!»

И напоследок немного ностальгии.