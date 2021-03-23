«Уровень креатива – провинциальный дизайнер визиток». Реакция на новую форму сборной России

Кажется, новая футбольная форма для сборной России от «Адидас» получила в разы больше критики, чем одобрения. Многим не понравились простота дизайна и цветового сочетания. Обращают внимание на то, что синяя и красная полоски на белом фоне напоминают не российский триколор, а флаг сборной Лихтенштейна.
Что-то в этом есть, не правда ли?
Selemenev Evgeny: «Найки хоть не очень люблю, но тут триколор хоть выделен от основного цвета формы».
Другая ассоциация – сборная Гаити. План Дал Лиса: «Флаг республики Гаити Флаг Гаити? Не смешная шутка...»
Кроме того, болельщики сразу вспомнили о том, что очень (очень-очень) в похожих футболках сборная России выступала на самом успешном для себя чемпионате Европы-2008, где стала бронзовым призером.
Kirill Isaakov: «Новая форма #сборнаяроссии крутая! Она мне нравилась ещё в 2008 году».
Planeta: «Очевидно же, что сделали на удачу – тупо скопировали форму 2008 года».
Kirill: «Клон формы с Euro-2008».
Igor: «В ней, но от @nikefootball, она выступала на чемпионате Европы-2008».
Так что работа дизайнеров вызвала очень много вопросов.
Пылающий Леха: «Спасибо адику за эксклюзив, над которым они думали секунды две. И эта форма будет стоить примерно 5-7к ) Круто!!»
Амбассадор биполярки: «А возьмите меня тоже в Адидас дизайнером. Так круто ничего не делать, а деньги получать».
Oleg Markin: «По диагонали футболку им слабо было зафигачить цветами флага? Или в Адидас уже не заморачиваются?»
GoncharovEV: «Не очень, честно говоря. совсем не очень. Не хватило фантазии кроме как на то, чтоб флаг на всю майку заделать. Крайне неинтересная форма. Уровень креатива – провинциальный дизайнер рекламок и визиток».
Вагабонди: «Такое впечатление, что дизайн формы разработали вечером после работы за бутылкой с сигареткой несколько членов РФС... Работы дизайнеров в очередной раз не видно...»
Много претензий звучит по сути самой концепции – навязчивая попытка вплести прямо посередине футболки триколор.
Valery Savin: «На тройку – сколько можно подмешивать флаг... Пусть бы лучше однотонная красная и синяя, с вкраплениями белого или белая и красная с синими вставками».
Александр Цуриков: «Как обычно, безвкусица полнейшая. Ничего лучше, чем тупо на белый лист зафигачить огромный флаг, не придумали. Уже забыл, когда у сборной была нормальная форма».
fat zamkad: «Новая форма сборной – г... Как будто в фифе форма без лицензии».
То, что твиттер сборной России анонсировал, как «стильная и лаконичная», многие приняли за слишком простое и дешевое.
Золотистый ретвиттер: «Сало как сало. Немного ретро и полоски-погоны напоминают шмот времен школы в 90-х».
КрестикМихаил: «Честно говоря, такое впечатление, что ее «на коленке» шили вьетнамцы на заброшенной фабрике. Abibas какой-то...»
Игорь Котов: «0 из 10 – форма с рынка в Лужниках».
В общем, эстетическое впечатление от новой формы оставляет желать лучшего.
Александр Кирика: «Я не специалист конечно, но форма такое себе...»
Иван Киселев: «Либо у меня дурной вкус, либо это безвкусица…»
Alexey Khavylo: «мрак и ужас... в нее только если Черчесова облачать».
Добрый конь: «Мне кажется, что выражение лица Соболева – это лучшая оценка».
Резюмируя критиков…
Есть, однако и те, кому новый дизайн все-таки понравился (пролистав десятки постов в соцсетях, могу сказать, что их, к сожалению, меньшинство). Правда, нередко на сравнении с тем, что было до нее.
Юрий Река: «Тут главное – шрифт, которым фамилии написаны. А то прошлые пиксельные версии Адидаса очень отвратными были. Порой нечитаемые, если не знаешь кто это».
Dylan O'Sangster: «Мне кажется, любая форма сборной лучше, чем предыдущий фартук, поэтому я рада».
Leonid Vetrov: «Ну новая форма сборной еще пойдет, лучше последних точно, хуже быть не могло, да и выглядит свежее что ли, ярче».
Xavi Hernandez: «Красивая. После красно-малиновых лоскутов вообще супер».
Не стоит, однако, забывать, что главное в футболе – не форма.
Alex Corvin: «Форма супер, сборная нет».
Александр: «Форма, как форма. Главное – содержание».
Нашлись и те, кому новый дизайн нравится безапелляционно.
Pavel Gal: «Неплохо. На 4»
вспышка темноты: «Просто и со вкусом, 6 баллов».
Ioki: «А мне нравится!»
И напоследок немного ностальгии.