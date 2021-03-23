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Андрей Червиченко: Олич - странное назначение, логичнее было назначить Березуцкого или Игнашевича
23 марта 16:52
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА

Андрей Червиченко: Олич - странное назначение, логичнее было назначить Березуцкого или Игнашевича

Экс-президент «Спартака» прокомментировал назначение Ивицы Олича главным тренером ЦСКА и рассказал о будущем Тедеско в «Спартаке».

- ЦСКА официально объявил о назначении Ивицы Олича главным тренером. Новость ожидаемая. Но все же, ваше мнение?
- Если положить на одну чашу весов назначение Олича, а на другую назначение Березуцкого или, допустим Игнашевича, две последние кандидатуры выглядели более логичными. Кого Олич тренировал?

- Вице-чемпион мира в качестве ассистента главного тренера сборной Хорватии.
- Во-первых, ключевое слово – ассистент, а, во-вторых, тренировать клуб и сборную – это две совершенно разные профессии.

- Кстати, Игнашевич освободился, его сегодня официально уволили с поста главного тренера «Торпедо». Назначили Александр Бородюка.
- Я вчера слышал, что такое решение принято. Ну, вот вам и Игнашевич теперь свободен. Не зря я его упомянул.

- Еще одна тема. Александр Соболев рассказал, что игроки «Спартака» хотят, что Доминико Тедеско остался. Как думаете, прислушается Тедеско к «просьбам трудящихся»?
- Все будет зависеть о двух ближайших матчей «Спартака» - с «Ростовом» и «Локомотивом». Если «Спартак» оступится, наберет, допустим, одно очко, все разговоры по поводу Тедеско сойдут на нет. Если выиграет оба матча, тогда уже вряд ли что-то сможет остановить триумфальное шествие немецкого короля футбола. В этом случае Тедеско выжмет из руководства клуба все соки, потребует для себя максимальных преференций. Будет, за чем последить.

- Кстати, о не чуждом вам «Ростове». Судью Ивана Сиденкова, который отвечал за ВАР, отстранили на две игры. Линию во время определения офсайда в матче «Химки» - «Ростов» неправильно прочертил, в результате ростовчане проиграли 0:1.
- Почему на две? У него что, через две игры зрение улучшиться? Почему не на три, не на пять и не на десять матчей?

У Лапочкина, который судил в поле, хотя бы отмазка есть. У него один монитор, хотя тоже непонятно, почему он не пошел смотреть этот момент. Вот если б это Сиденков рассказал, почему Лапочкин не стал просматривать спорный момент, тогда можно было бы матча три или пять ему дать дисквалификации. Судья очень любят друг на друга стучать.

У человека перед глазами шесть мониторов. Мое мнение, если человек сморит в шесть мониторов и ничего не видит, он делает это специально. Мне кажется, таких судей надо гнать.

источник: «Советский спорт»
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