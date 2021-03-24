Андрей Червиченко: Наберем в этих трех матчах 7 очков, но на чемпионат вряд ли выйдем

- Итак, сегодня сборная России начинает свой путь на чемпионат мира в Катаре. Первые три матча: сегодня Мальта на выезде, потом Словения дома, и Словакия тоже на выезде. Какие мысли по этому поводу?

- Первым в нашей группе, видимо, будут хорваты. Битва за второе место со сборной Словении будет серьезная. И я считаю, что Словения больше претендует на вторую строчку, нежели мы. Поэтому у меня большие сомнения по поводу наших перспектив и участия в этом чемпионате.

Помнится, словенцы нас уже один раз не пустили на такой турнир (ЧМ-2010, известное поражение в Мариборе в ответном стыковом матче. – Прим. ред.).

- Вы пессимист или реалист?

- Слушайте, когда в сборную вызываются люди с труднопроизносимыми фамилиями, которые непонятно, за какие заслуги туда вызываются (Червиченко имеет в виду Романа Нойштедтера. – Прим. ред.), а также выступающие в низших немецких лигах, тут вообще все печально становится.