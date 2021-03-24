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Андрей Червиченко: Наберем в этих трех матчах 7 очков, но на чемпионат вряд ли выйдем
24 марта 11:57
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Наберем в этих трех матчах 7 очков, но на чемпионат вряд ли выйдем

Экс-президент «Спартака» дал прогноз на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира 2022 года и назвал фаворитов группы, в которой играет сборная России.

- Итак, сегодня сборная России начинает свой путь на чемпионат мира в Катаре. Первые три матча: сегодня Мальта на выезде, потом Словения дома, и Словакия тоже на выезде. Какие мысли по этому поводу?

- Первым в нашей группе, видимо, будут хорваты. Битва за второе место со сборной Словении будет серьезная. И я считаю, что Словения больше претендует на вторую строчку, нежели мы. Поэтому у меня большие сомнения по поводу наших перспектив и участия в этом чемпионате.

Помнится, словенцы нас уже один раз не пустили на такой турнир (ЧМ-2010, известное поражение в Мариборе в ответном стыковом матче. – Прим. ред.).

- Вы пессимист или реалист?

- Слушайте, когда в сборную вызываются люди с труднопроизносимыми фамилиями, которые непонятно, за какие заслуги туда вызываются (Червиченко имеет в виду Романа Нойштедтера. – Прим. ред.), а также выступающие в низших немецких лигах, тут вообще все печально становится.

И самое главное, что в сборную не берут молодых, дерзких ребят, которые готовы умереть на поле. Имею в виду футболистов «Динамо» Закаряна Тюкавина и других.

Возможно, уже сейчас против Мальты именно эти ребята должны были играть, набираться опыта. Если мы даже и попадем на чемпионат мира, то, как раз, они будут играть в основе сборной.

Зачем сейчас выпускать футболистов, которым кажется, что они Мальту на одной ноге обыграют, а в результате будут мучения, как обычно, до 60-й минуты. Думаю, надо выпускать молодых и злых. Но у главного тренера свое видение.

- Словакию вы как-то списали со счетов. Там многие футболисты играют в хороших европейских клубах. А, например, один парень, Шкриньяр, основной крайний защитник «Интера».

- У нас тоже один парень в «Монако» играет. Словаки - опасный соперник, крепкий, но, мне кажется, что мы их превосходим по уровню игроков. Мы посильнее словаков и послабее словенцев.

- Давайте сравним наши прогнозы на предстоящие матчи. Мой прогноз такой: 5 очков максимум, но, скорее всего, четыре. В Братиславе словакам проиграем - 0:1, 1:2. Дома со Словенией, скорее всего, будет ничья.

- Надеюсь, что Словакию обыграем и - ничейка со Словенией. Надеюсь, семь очков возьмем. Ну, Мальту, понятно, нужно обыгрывать. Если Мальту не обыграем, нужно будет извиниться и сказать, что снимаемся с чемпионата.

Ближайшие матчи сборной России

24 марта. Мальта – Россия. Начало в 22.45

27 марта. Россия – Словения. Начало в 17.00

30 марта. Словакия – Россия. Начало в 21.45

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Чем интересна Мальта, где Россия сыграет 24 марта с местной сборной

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