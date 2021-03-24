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Игроки «Тамбова» обвиняются в договорных матчах. Они привезли по пенальти в концовках матчей (видео)
24 марта 15:08
автор: Артем Зибрак

Игроки «Тамбова» обвиняются в договорных матчах. Они привезли по пенальти в концовках матчей (видео)

РФС ведет проверку в отношении полузащитников «Тамбова» Германа и Еркина в связи с подозрениями по поводу участия в договорных матчах.

В нынешнем сезоне «Тамбов» попал в адскую ситуацию. По своей ли вине или из-за обмана со стороны руководства области не так важно. Но ситуация получилась невероятной даже для российского футбола. Сначала футболистам целыми месяцами не платили зарплату, затем тех, кто приехал, посадили на такой оклад, какой и охраннику в дачном кооперативе предложить стыдно. Например, полузащитник Владислав Карапузов называл сумму в 12 тысяч рублей. Стоит ли удивляться тому, что произошло дальше?

Пока речи о доказанных фактах не идет, однако дыма без огня не бывает, а известно нам о следующем – букмекеры благодаря системе раннего предупреждения (наконец-то от нее есть толк!) заподозрили двоих футболистов «Тамбова» в том, что они делали ставки на матчи с участием собственной команды.

Речь идет о полузащитниках Дмитрии Германе и Александре Еркине. Оба, что показательно, приехали в команду в феврале из латвийского «Ноа» (Юрмала), то есть о ситуации в клубе и будущих зарплатах были извещены. Если подозрения подтвердятся, получится, что приезжали они не за окладом.

Но гадать не будем, а обратимся к формулировке РФС: «… получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков «Тамбова» ПО ИЗМЕНЕНИЮ ХОДА ряда МАТЧЕЙ». Это ключевой момент. Конечно, ставить на матчи с участием своих команд противозаконно, но ставки могут быть разными, а вот если окажется, что футболисты целенаправленно влияли на ход матча, дисквалификацией отделаться будет сложно.

Просмотрев матчи с участием обоих футболистов, мы обнаружили два подозрительных, скажем так, момента с их участием. Тут еще важно добавить, что оба футболиста не являются игроками основы. Еркин в четырех весенних матчах РПЛ в матчах появился дважды – на 65-й минуте с «Динамо» и 80-й с «Краснодаром».

И надо же такому случиться, что против бело-голубых он привез пенальти в ворота своей команды… на 88-й минуте (сам 11-метровый был реализован уже на 90-й минуте). Посмотрите, как это было – вполне очевидное нарушение правил без шансов попасть в мяч, зато гарантированно – в Данила Липового.

В то время на табло горел счет 1:0 в пользу бело-голубых. Если теоретически представить, что Еркин сознательно нарушал правила, это можно объяснить желанием удвоить преимущество соперника. Как известно, букмекеры принимают ставки и на разницу мячей. Примечательно, однако, что в соцсетях и телеграм-каналах пока пишут о подозрениях в ставках на матчи с «Сочи» и «Краснодаром».

В игре с «быками» «отличился» уже Герман (у него три матча, из них один в основе). Причем сделал это всего три минуты спустя после появления на поле. И тоже на 88-й минуте! Если россиянин в описанном выше эпизоде действовал наверняка, то его белорусский товарищ спалился по полной – просто врезался сзади в штрафной всем корпусом в спину Алексея Ионова. Первый же комментарий под видео: «Повалил, как на кровать». Другие, похоже, и не требуются, хотя по иронии судьбы следующий: «Ставки на спорт, наблюдай за мной, делай выводы…»

Выводы сделать не трудно. По информации СМИ, Бивис и Батхед российского футбола делали ставку и на матч «Сочи» - «Тамбов» (5:0). В нем принимал участие только Герман, тогда как Еркин не попал даже в заявку (заставляет задуматься, не правда ли?). Коллега Данил Зайнуллин на своем YouTube-канале сделал хорошую подборку по эпизодам у ворот «Тамбова» при непосредственном участии Германа. Ну как, непосредственного? Он старательно пробегал мимо, не оказывая никакого сопротивления.

Добавим, что в данный момент под подозрение могут попасть и другие игроки «Тамбова». В РФС не исключают, что не только Еркин и Герман могли «оказывать влияние на ход матчей». И тут стоит обратить внимание еще на один факт – 8 из 14 голов в РПЛ тамбовчане пропускали в последние полчаса игры.

Также не лишним будет вспомнить, что подозрения у зрителей возникли еще после первого после возобновления тура с «Ротором» (1:3). Тогда подопечные Сергея Первушина к 54-й минуте вели со счетом 1:0, а первый ответный мяч в свои ворота забил Зураб Гигашвили. Так что расследование в отношении Еркина и Германа может быть лишь началом большой операции по очищению российского футбола.

И в качестве постскриптума напомним о том, что вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков неожиданно объявил об уходе из клуба уже после возобновления сезона, хотя перейти в другую команду возможности не имел. И сокрушался, что грустно вот так расставаться с футболом. А его фраза «я устал от лжи» в свете новых событий заиграла новыми красками. Стоит задуматься – может быть, он догадывался о происходящем? Ведь о принятом им решении стало известно 9 марта, сразу после того матча с «Динамо»…

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