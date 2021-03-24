Шариковы из Тамбова. Реплика Николая Яременко

Никто в РФС и в РПЛ не хотел признаваться, что Тамбов не первый год уже всех обманывал и прокидывал с обещаниями. Ну, как же, у нас же столько стадионов после чемпионата мира и признаваться, что они не нужны и на них не играют в футбол - как же это мы будем? Поэтому искусственно тянут нижегородцев, тамбовчанин, потому что команды из Саранска и Кёнигсберга никак не вытянуть. Мы же хотим увеличить число матчей в чемпионате - как его сокращать? Да ещё миллион причин можно придумать.

Ясно было, что проект умер, отмерз волчий хвост, но на деньги Лиги его зачем-то реанимируют, подключают к аппарату и что-то колют.

Как совершенно точно написал коллега Дмитрий Клипин в своем канале «ЭкСпорт», Шариков ушёл от профессора и стал делать то, что умеет лучше всего - душить кошек.

Игроки «Тамбова» пойманы на ставках. Если ты не умеешь зарабатывать на победах, то ты начинаешь зарабатывать на поражениях.

Это очевидно всем. Уже первая игра в марте всем дала увидеть своими глазами абсолютно всё. Чисто сдаваемые матчи. Но никто не возбудился, никто не принял решений. Ведь что-то решить - это опять признать, что Тамбов спасали зря. Опять страшно.