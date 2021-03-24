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КХЛ - плей-офф 19:30 Динамо М 0 СКА 0 П1 2.30 Х 3.60 П2 3.00
ЧМ-2022 - Европа 20:00 Эстония 0 Чехия 0 П1 25.0 Х 12.0 П2 1.10
ЧМ-2022 - Европа 20:00 Турция 0 Нидерланды 0 П1 4.50 Х 3.70 П2 1.84
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Словения 0 Хорватия 0 П1 4.80 Х 3.50 П2 1.84
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Мальта 0 Россия 0 П1 20.0 Х 8.60 П2 1.16
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ЧМ-2022 - Европа 22:45 Кипр 0 Словакия 0 П1 4.90 Х 3.50 П2 1.83
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ЧМ-2022 - Европа 22:45 Франция 0 Украина 0 П1 1.29 Х 5.80 П2 13.0
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Шариковы из Тамбова. Реплика Николая Яременко
24 марта 15:40
автор: Николай Яременко

Шариковы из Тамбова. Реплика Николая Яременко

«Тамбов» - самая позорная история русского футбола начала 20-х годов. Она войдёт в учебники, к ней много лет будут возвращаться, как к хрестоматийному примеру.

Никто в РФС и в РПЛ не хотел признаваться, что Тамбов не первый год уже всех обманывал и прокидывал с обещаниями. Ну, как же, у нас же столько стадионов после чемпионата мира и признаваться, что они не нужны и на них не играют в футбол - как же это мы будем? Поэтому искусственно тянут нижегородцев, тамбовчанин, потому что команды из Саранска и Кёнигсберга никак не вытянуть. Мы же хотим увеличить число матчей в чемпионате - как его сокращать? Да ещё миллион причин можно придумать.

Ясно было, что проект умер, отмерз волчий хвост, но на деньги Лиги его зачем-то реанимируют, подключают к аппарату и что-то колют.

Как совершенно точно написал коллега Дмитрий Клипин в своем канале «ЭкСпорт», Шариков ушёл от профессора и стал делать то, что умеет лучше всего - душить кошек.

Игроки «Тамбова» пойманы на ставках. Если ты не умеешь зарабатывать на победах, то ты начинаешь зарабатывать на поражениях.

Это очевидно всем. Уже первая игра в марте всем дала увидеть своими глазами абсолютно всё. Чисто сдаваемые матчи. Но никто не возбудился, никто не принял решений. Ведь что-то решить - это опять признать, что Тамбов спасали зря. Опять страшно.

Сейчас есть время, соберитесь уже и признайте: хватит! Осталось семь туров - семь раз по 0:3 будет честнее.

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