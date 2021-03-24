Французская молодежка – команда мечты. Топ-14 самых дорогостоящих футболистов Евро-2021

Защитник приехал в «Севилью» из «Бордо» в 2019 году. Андалусийцы отвалили за него 25 млн евро и не прогадали. Сегодня он – столп обороны команды. Не по годам хладнокровный Кунде является желанным приобретением для всех топ-клубов Европы и потенциально лучшим защитником мира. Юного двойника Серхио Рамоса (по стилю игры, конечно) будущим летом жаждет заполучить мадридский «Реал». Для этого, вероятно, придется продать чемпиона мира Рафаэля Варана.

Эдуардо Камавинга, Франция – 60 млн



Возраст: 18 лет

Позиция: полузащитник

Клуб: «Ренн»

Еще один талант планетарного масштаба, за которым не первый год охотится «Реал», но никак не наскребет на трансфер. К 18 годам Камавинга проводит уже второй полноценный сезон во взрослом футболе, а дебютировал он еще в январе 2019-го, возрасте 16 лет. В прошлом сезоне вывел «Ренн» в Лигу чемпионов, что само по себе подвиг.

Ибраима Конате, Франция – 35 млн

Возраст: 21 год

Позиция: защитник

Клуб: «Лейпциг»

Прекрасный пример умения «Лейпцига» находить таланты даже за пределами своей редбулловской империи. Конате скауты клуба заметили во второй французской лиге и еще в 2017 году бесплатно (!) переманили в Германию. В первом же сезоне он провел 16 матчей, а в следующем – уже 28. Последние два года отчаянный защитник играет реже, но в немалой степени из-за различных травм. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов участвовал во всех шести матчах в группе, в том числе победных против «МЮ» (3:2) и «ПСЖ» (2:1).

Каллум Хадсон-Одои, Англия – 35 млн

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Клуб: «Челси»

Звезда воспитанника «Челси» взошла в прошлом году при Фрэнке Лэмпарде благодаря тому, что на клуб наложили трансферныйбан, однако дебютировал за синих он еще в январе 2018-го. Какой-то невероятной результативностью скоростной вингер не блещет (1+5 в прошлом сезоне АПЛ, 2+2 в нынешнем), зато является стабильным игроком обоймы. Российским болельщикам наверняка запомнился голом в ворота «Краснодара» (4:0) в матче первого круга. В январе поразил ворота «Манчестер Сити» (1:3), что в нынешнем сезоне удается далеко не каждому.

Сандро Тонали, Италия – 32 млн

Возраст: 20 лет

Позиция: полузащитник

Клуб: «Милан» (в аренде из «Брешии»)

Паоло Мальдини в нынешнем сезоне подобрал в «Милане» потрясающий и при этом очень молодой коллектив, долгое время не только лидировавший в турнирной таблице, но и вообще шедший без поражений. Опорник «Брешии» (он в аренде с правом выкупа, которым почти наверняка воспользуются) стал одним из важнейших винтиков в структуре Стефано Пиоли. С 24-летним Франком Кессьев перспективе они составляют одну из самых сильных связок центральных полузащитников европейском футболе.

Бубакар Камара, Франция – 32 млн

Возраст: 21 год

Позиция: полузащитник

Клуб: «Марсель»

Воспитанник провансальцев проводит уже третий сезон во взрослом футболе и даже несмотря на общий спад команды является одним из ее лучших игроков. Универсал, способный сыграть не только в опорной зоне, но и на любой позиции в обороне.

Уэсли Фофана, Франция – 30 млн

Возраст: 20 лет

Позиция: защитник

Клуб: «Лестер»

Воспитанник «Сент-Этьена» покинул Францию прошлой осенью незадолго до закрытия трансферного окна. Тогда он оценивался всего в 10 млн, но идеально вписавшись в оборону «Лестера», поднял трансферную стоимость в три раза. «Лисы», правда, загодя за него переплатили (35 млн), но сегодня ничуть об этом не жалеют. Фофана входит в топ-3 игроков АПЛ по количеству перехватов за матч (2,4).

Кертис Джонс, Англия – 30 млн

Возраст: 20 лет

Позиция: полузащитник

Клуб: «Ливерпуль»

Вряд ли воспитанник красных получил бы реальный шанс закрепиться в основе, если бы не череда травм, вынудившая Юргена Клоппа отрядить в оборону Фабиньо и Джордана Хендерсона, однако своим шансом Джонс воспользовался сполна. В числе лучших игроков «Ливерпуля» его назвать трудно, так что по возвращении всех выбывших его перспективы неясны, но как минимум в АПЛ будущее парню обеспечено.

Жонатан Иконе, Франция – 28 млн

Возраст: 22 года

Позиция: атакующий полузащитник

Клуб: «Лилль»

Вингер начинал карьеру в «ПСЖ» и «Монпелье», куда отправлялся в аренду, но не выдержал конкуренции с парижскими звездами и в 2018 году был продан в «Лилль» всего за 5 млн, а в нынешнем вместе с «догами» всерьез навязывает родному клубу борьбу за чемпионство – за восемь туров до конца у команд по 63 очка. О важности Иконе для «Лилля» говорит тот факт, что в последнем туре против аутсайдера «Нима» он участия не принимал, и команда проиграла – впервые за 12 матчей.

Вместе с Лоиком Бадиашилем, Фаитом Маусса, Одсоном Эдуароми Дайо Юпамекано (все, за исключением последнего примут участие в стартующем Евро) Иконе становился победителем чемпионата Европы-2015 среди футболистов до 17 лет. Все говорит о том, что этой банде по силам повторить успех шестилетней давности.

Также заслуживают внимания:

Свен Ботман (Нидерланды, «Лилль»), Бадиашиль (Франция, «Монако»), Маттео Гендузи (Франция, «Арсенал»), Бен Годфри (Англия, «Эвертон») и Тринкао (Португалия», «Барселона»). Каждый из них оценивается в 25 млн и потенциально является одной из европейских звезд ближайшего будущего.

Фаворит Евро – французская Dream Team

Как нетрудно заменить, из 14 наиболее дорогостоящих футболистов сразу восемь представляют сборную Франции, так что фаворит стартующего в среду вечером чемпионата Европы очевиден. Суммарная стоимость всех ее футболистов составляет 462 млн. Для сравнения, взрослая сборная России оценивается всего в 143 млн.

К слову о наших, трое самых дорогих футболистов нашей молодежки: Федор Чалов (12 млн), Александр Максименко (11 млн) и Магомед-Шапи Сулейманов (9 млн). Оценить наш «золотой актив» на фоне самых талантливых игроков Европы можно будет в матче второго тура группового этапа Россия – Франция. Он состоится в воскресенье, 28 марта. Впрочем, поскольку из группы выходят по две команды, нашими главными соперниками станут Исландия и Дания, против которых шансы у команды Михаила Галактионова вполне реальные. Первый матч (с «викингами») уже в четверг, в 20:00 по мск. Не пропустите.

Суммарная стоимость состава сборных-участниц молодежного чемпионата Европы-2021