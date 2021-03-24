ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 3-й период Металлург Мг 4 Авангард 1
КХЛ - плей-офф 19:30 Динамо М 0 СКА 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 3.00
ЧМ-2022 - Европа 20:00 Эстония 0 Чехия 0 П1 25.0 Х 12.0 П2 1.10
ЧМ-2022 - Европа 20:00 Турция 0 Нидерланды 0 П1 5.00 Х 3.80 П2 1.74
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Словения 0 Хорватия 0 П1 4.80 Х 3.50 П2 1.84
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Мальта 0 Россия 0 П1 23.0 Х 10.5 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Гибралтар 0 Норвегия 0 П1 64.0 Х 25.0 П2 1.02
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Кипр 0 Словакия 0 П1 4.90 Х 3.50 П2 1.83
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Бельгия 0 Уэльс 0 П1 1.33 Х 5.30 П2 10.5
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Финляндия 0 Босния и Герце 0 П1 2.85 Х 3.10 П2 2.75
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Латвия 0 Черногория 0 П1 5.70 Х 3.20 П2 1.82
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Сербия 0 Ирландия 0 П1 1.73 Х 3.50 П2 5.80
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Франция 0 Украина 0 П1 1.29 Х 6.00 П2 12.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Португалия 0 Азербайджан 0 П1 1.05 Х 16.0 П2 47.0
Финансовый фэйр-плей добил коронавирус. Вместо него могут ввести налог на роскошь и потолок зарплат
24 марта 18:18
автор: Дмитрий Кузнецов

Финансовый фэйр-плей добил коронавирус. Вместо него могут ввести налог на роскошь и потолок зарплат

УЕФА в ближайшее время объявит о начале консультаций по введению новой системы

УЕФА планирует отменить финансовый фэйр-плей (FFP). Как сообщает итальянская GazzettadelloSport, 25 марта новая система правил европейского футбола будет обсуждаться в режиме видеоконференции. Она кардинально отличается от той, что действует сегодня и была разработана в 2010 году.

По сути, УЕФА признает о провале системы, которая должна была заставить клубы жить по средствам. Не просто получать огромные деньги от владельцев и спонсоров, а научиться зарабатывать. Причем зарабатывать больше, чем клубы готовы потратить.

Отчасти подтолкнул к очередным нововведениям коронавирус. В условиях пандемии и остановки турниров большинство клубов понесли серьезные убытки. Во многих странах болельщики до сих пор не вернулись на стадионы. А там, где зрителям разрешили посещать футбольные матчи, их количество на трибунах по-прежнему ограничено.

Такие меры безопасности сильно отражаются на экономике команд. Еще в апреле прошлого года УЕФА приостановила действие FFP на сезон-2020/21, понимая, что выполнять положения регламента в такой ситуации будет нереально. За этот период потери от приостановки чемпионатов, снижения доходов от продаж билетов и атрибутики, отмены партнерских программ, уменьшения спонсорских контрактов уже превысили для футбола последствия от экономического кризиса 2008 года. Клубов, которые соответствую нормам фэйр-плей, практически не осталось.

Вообще-то, FFP был в предсмертном состоянии еще раньше, без всякого вируса. После того как «Ман Сити» наглядно показал, как можно обходить правила финансовой системы, придуманной УЕФА, при наличии большего количества денег, связей и крутых адвокатов, не оставалось сомнений в нежизнеспособности системы. Причем английский гранд добился черезCAS отмены двухлетней дисквалификации, наложенной Европейским союзом футбольных ассоциаций за серьезные нарушения правил лицензирования и FFP, ссылаясь на пример «ПСЖ», который также указал союзу на его скромное место в борьбе с сильными мира сего.

«Сити» тогда отделался штрафом, который к тому был сокращен втрое - с 10 до 30 млн евро. И спокойно продолжил игру в еврокубках. А дальнейшие попытки заставить богатых умереть свои аппетиты со стороны УЕФА выглядели уже натуральной бутафорией.

По информации журналиста Танкреди Палмери, система FFP будет отменена. Ее место займет система финансового контроля, которая предоставит клубам большую свободу при расходовании средств. Правило, заставлявшее клубы тратить не больше, чем зарабатываешь, уходит в прошлое. Теперь актуальна другая стратегия - тратить столько, сколько необходимо, но в разумных пределах.

Вероятно, УЕФА просто скопирует правило налога на роскошь, которое действует, например, в больших хоккейных лигах при наличии потолка зарплат. При превышении определенный суммы платежной ведомости на выплаты по контрактам, премиальных, комиссионных и прочим расходам, клубы просто будут платить штрафы. И волки будут сыты, и овцы целы, покуда последние готовы плясать под дудку толстосумов. Потому как очевидно, что отмена FFP пролоббирована богатыми клубами.

УЕФА планирует серьезно обсудить все детали новой системы с лигами и клубами, чтобы определиться с нововведениями до конца текущего года. Если переговорный процесс пойдет продуктивно, то уже с сезона-2022/23 европейский футбол начнет жить по новым правилам.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Трусова о Плющенко: "Очень многому научилась"Юрлова-Перхт намерена выступить на пекинской ОлимпиадеШайба Шаранговича помогла "Нью-Джерси" выиграть у "Филадельфии""Увольнение" Березуцкого: в ЦСКА сделали заявлениеАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиТрюки этой красотки "сносили голову" лучшим футболистам мира
Хорошая новость перед матчем России с Мальтой: Дзюба — главный спец по карликам
24 марта сборная России проведет стартовый матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (начало игры - в 22:45).
Аня и Саша поспорят за трон Загитовой. Расклад и расписание ЧМ-2021 у фигуристок
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнире одиночниц.
Схватка Россия — Китай и супершанс для танцоров. Расклад и расписание ЧМ-2021 у дуэтов
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнирах спортивных пар и в танцах на льду.
Цель Коляды — бронза, Чен и Ханю — космос. Расклад и расписание ЧМ-2021 у фигуристов
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 - 28 марта). Рассказываем о турнире мужчин-одиночников.
Финита ля комедия. «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина
У Александра Кокорина будет новый тренер. Возможно, появится и новый клуб.
«Вряд ли Олич сразу поможет ЦСКА, если он не Гарри Поттер». Сергей Жуков — о любимом клубе
Бессменный лидер группы "Руки Вверх!" и давний болельщик ЦСКА Сергей Жуков не ждет чудес от нового главного тренера армейцев Ивицы Олича.
Реклама, хобби, указ Путина. В Англии запутались, зачем Абрамович купил «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина», в которой утверждается, что сделка по приобретению клуба была совершена по указанию президента России.
54 оттенка «русского футбола». Как сборная России стала чемпионом мира… по смене одежки
После презентации новой гостевой формы, которую российские футболисты будут использовать в матчах Евро, наша сборная побила свой же мировой рекорд по переменам в гардеробе.
О, счастливчик. Шоу Месси помогло жителю Реутова выиграть 4,5 миллиона рублей
Один из клиентов БК "Лига Ставок" сформировал экспресс из восьми событий, который принес ему более 4,5 млн рублей чистой прибыли.
И Месси, и Левандовски, и Мбаппе. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Чем интересна Мальта, где Россия сыграет 24 марта с местной сборной

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика