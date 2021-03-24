Финансовый фэйр-плей добил коронавирус. Вместо него могут ввести налог на роскошь и потолок зарплат

УЕФА планирует отменить финансовый фэйр-плей (FFP). Как сообщает итальянская GazzettadelloSport, 25 марта новая система правил европейского футбола будет обсуждаться в режиме видеоконференции. Она кардинально отличается от той, что действует сегодня и была разработана в 2010 году.

По сути, УЕФА признает о провале системы, которая должна была заставить клубы жить по средствам. Не просто получать огромные деньги от владельцев и спонсоров, а научиться зарабатывать. Причем зарабатывать больше, чем клубы готовы потратить.

Отчасти подтолкнул к очередным нововведениям коронавирус. В условиях пандемии и остановки турниров большинство клубов понесли серьезные убытки. Во многих странах болельщики до сих пор не вернулись на стадионы. А там, где зрителям разрешили посещать футбольные матчи, их количество на трибунах по-прежнему ограничено.

Такие меры безопасности сильно отражаются на экономике команд. Еще в апреле прошлого года УЕФА приостановила действие FFP на сезон-2020/21, понимая, что выполнять положения регламента в такой ситуации будет нереально. За этот период потери от приостановки чемпионатов, снижения доходов от продаж билетов и атрибутики, отмены партнерских программ, уменьшения спонсорских контрактов уже превысили для футбола последствия от экономического кризиса 2008 года. Клубов, которые соответствую нормам фэйр-плей, практически не осталось.

Вообще-то, FFP был в предсмертном состоянии еще раньше, без всякого вируса. После того как «Ман Сити» наглядно показал, как можно обходить правила финансовой системы, придуманной УЕФА, при наличии большего количества денег, связей и крутых адвокатов, не оставалось сомнений в нежизнеспособности системы. Причем английский гранд добился черезCAS отмены двухлетней дисквалификации, наложенной Европейским союзом футбольных ассоциаций за серьезные нарушения правил лицензирования и FFP, ссылаясь на пример «ПСЖ», который также указал союзу на его скромное место в борьбе с сильными мира сего.