Иван Обляков: Даже сборной Франции постараемся навязать свою игру

Соперником нашей команды будет сборная Исландии. Полузащитник и капитан нашей сборной Иван Обляков рассказал о том, как будет строиться тактика в первом матче, а также о том, как наша команда переносит локдаун, введенный в Венгрии.

– Расскажите о структуре игры нашей команды в центре поля. Понятно, что матчи для нас будут разные, и мы будем ориентироваться по сопернику, и все-таки как будет строиться игра нашей сборной в центре? Насколько команда готова оперативно и динамично менять свою стратегию с точки зрения соперника?

– У нас все ребята готовы играть. Все наши соперники сильные, и в группе есть фаворит. Но это не важно. Мы будем отталкиваться от своей игры. Мы готовы применять любую тактику под конкретных соперников. Будем разбирать сборные, и где-то подстраиваться, но отталкиваться станем от себя. И в центре поля, и на всех остальных участках.

– Сборной Франции это тоже касается? Будем навязывать ей свою игру?

– Почему нет? Надо стараться играть от себя и уже по ходу матча смотреть, как все будет складываться.