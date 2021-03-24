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Иван Обляков: Даже сборной Франции постараемся навязать свою игру
24 марта 18:14
автор: Юлия Григорьевская

Иван Обляков: Даже сборной Франции постараемся навязать свою игру

Завтра молодежная сборная России проведет свой первый матч группового этапа на молодежном чемпионате Европы-2021, который состоится в Венгрии и Словении.

Соперником нашей команды будет сборная Исландии. Полузащитник и капитан нашей сборной Иван Обляков рассказал о том, как будет строиться тактика в первом матче, а также о том, как наша команда переносит локдаун, введенный в Венгрии.

– Расскажите о структуре игры нашей команды в центре поля. Понятно, что матчи для нас будут разные, и мы будем ориентироваться по сопернику, и все-таки как будет строиться игра нашей сборной в центре? Насколько команда готова оперативно и динамично менять свою стратегию с точки зрения соперника?

– У нас все ребята готовы играть. Все наши соперники сильные, и в группе есть фаворит. Но это не важно. Мы будем отталкиваться от своей игры. Мы готовы применять любую тактику под конкретных соперников. Будем разбирать сборные, и где-то подстраиваться, но отталкиваться станем от себя. И в центре поля, и на всех остальных участках.

– Сборной Франции это тоже касается? Будем навязывать ей свою игру?

– Почему нет? Надо стараться играть от себя и уже по ходу матча смотреть, как все будет складываться.

– В России ситуация с ковидом социальная и по логистике, и вообще все, что окружает футбол, более спокойная. Когда вы оказались в ситуации локдауна, как команда восприняла обстановку и ограничения, введенные в Венгрии? Это для вас как аттракцион или вещь, которая психологически давит на футболистов? И вообще, вы заметили локдаун?

– Да, нет. Мы зимой были на сборах с клубами, и тут все тоже самое. Готовимся к матчам, тренируемся, находимся в отеле. У нас идут восстановительные мероприятия. Мы ведь не два месяца в такой обстановке находимся, чтобы это как-то давило на нас. Все как обычно. Все ребята спокойно к этому относятся. Мы даже не разговаривали с парнями о том, что куда-то нельзя выйти или что-то сделать.

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