Отборочные матчи: за чем следить кроме нашей сборной?

В группе D в первом туре тоже пройдет очень интересная встреча. Действующий чемпион мира сборная Франции встретится со сборной Украины. На бумаге шансов у украинцев практически нет. Лидеры сборной Франции все здоровы и находятся в хорошей форме, но все же команда Андрея Шевченко может навязать борьбу явному фавориту.

В группе сборной России в 1-м туре, помимо матча нашей сборной с Мальтой, состоится еще одна любопытная игра. Финалисты чемпионата мира в России – хорваты, встретятся со Словенией. В обеих командах есть игроки мирового уровня, конечно, у Хорватии исполнители более высококлассные, чего стоят только Лука Модрич, Матео Ковачич, Иван Перишич. Влашич, Уремович и Ловрен – также в заявке. Но и у словенцев в составе есть громкие имена, например, Йосип Иличич, Ян Облак.

По личным встречам впереди хорваты, они ни разу не уступили сборной Словении в 11 матчах, лишь трижды матчи закончились вничью.

Вскоре нашей сборной предстоит сыграть с этими командами, так что будет любопытно понаблюдать за прямыми конкурентами.

Сербия – Португалия

27 марта. 22:45(мск). Группа А.

Во втором туре в группе А встретятся действующий чемпион Европы – Португалия, и сборная Сербии. Напомним, в заключительном туре Лиги Наций сборная Сербии нанесла очень чувствительное поражение нашей сборной (5:0). Так что Роналду и компании не стоит ожидать легкой прогулки.

Австрия– Дания

31 марта. 21:45 (мск). Группа F.

Австрия и Дания встретятся в третьем туре отборочного этапа ЧМ-2022. Во-первых, этот матч может быть довольно интересен обычному зрителю, потому что встретятся две абсолютно равные команды, в каждой из которых собраны игроки из самых лучших клубов Европы: Давид Алаба, Марсель Забитцер, Кристиан Эриксен, Мартин Брейтуэйт, Каспер Шмейхель и еще россыпь талантливейших игроков. Во-вторых, сборная Дании будет соперником российской сборной в группе на предстоящем Евро-2020, так что будет интересно посмотреть, что представляет из себя наш будущий оппонент.

Англия – Польша

31 марта. 21:45 (мск). ГруппаI.

Заключительный тур в группе I тоже подарит нам замечательную вывеску. Англия и Польша постараются выявить сильнейшего в очном противостоянии. Молодые и голодные до побед на крупных турнирах англичане примут у себя опытную и крепкую сборную Польши. Пожалуй, тут мы станем свидетелями не только битвы двух сборных команд, но и битву супербомбардиров – Гарри Кейн против Роберта Левандовски. Этот матч станет настоящим украшением третьего тура, да и всей международной паузы. Голов точно будет много.

Помимо вышеперечисленных встреч будет также очень интересно понаблюдать за отдельными персоналиями.

Возвращение Короля!

Златан Ибрагимович возвращается в сборную Швеции после почти 5-летнего перерыва, чтобы помочь своей сборной попасть на чемпионат мира в Катаре. Так что не проходите мимо матчей с участием сборной Швеции, не упустите возможность снова увидеть нестареющего 39-летнего нападающего в деле.

Надежда викингов

У сборной Норвегии также собралась очень симпатичная и талантливая команда во главе с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором. Получится ли у Холанда пачками штамповать голы, как он это делает в «Боруссии», станет ли юный норвежец национальным героем, как, например, его возрастной визави из Швеции?