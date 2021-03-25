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Станислав Черчесов: В середине второго тайма мы сами помогли мальтийцам
25 марта 10:00
автор: Юлия Григорьевская

Станислав Черчесов: В середине второго тайма мы сами помогли мальтийцам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Мальтой (3:1) подвел итоги игры.

- Какие у вас мысли после окончания матча?
- Мы взяли три очка, как и планировали. Первый тайм понравился больше и не только потому, что забили два мяча, просто были более организованными. Второй тайм мы не так начали, поэтому пропустили мяч. Потом взяли игру под контроль, забили третий гол и довели игру до победы. Понятно, что были шероховатости, мы долго не играли вместе. Головин, Жиров, Миранчук и Кудряшов только приехали. Они не были на сборе, не были на тактических тренировках. Поэтому у нас были определенные проблемы в организации игры. Но самое главное мы выиграли и находимся на первом месте в своей группе.

- Как оцените игру Мальты? Чем удивил соперник? Почему в середине второго тайме Мальта оживилась и начала в какой-то степени превосходить нашу команду.
- Мы изучаем наших соперников. Понятно, что у болельщиков мало информации, и они только знают, что это Мальта, которая находится на таком-то месте в рейтинге. Они не знают, как команда играет, и кто у них играет. У Мальты новый итальянский тренер, который привнес изменения в игру. Мы смотрели несколько матчей и знали, что они организованные, что есть несколько игроков, которые могут индивидуально хорошо сыграть. Мы ждали непростой матч, так и получилось. Мы в какой-то степени в середине второго тайма немного помогли сопернику, потому что позволили себе некоторые вольности при развитии атаки. Вот и получили пару контратак. Одна из них завершилась голом. Счет 2:1 был скользким, мы сделали несколько замен, перехватили инициативу и довели игру до победы. Это турнирная стратегия и сегодня мы взяли три очка. Наши соперники поделили очки, Хорватия проиграла Словении. Теперь мы будем играть со Словенией за шесть очков.

- Почему не рискнули сыграть с двумя нападающими? Может, стоило дать Соболеву больше времени?
- Мы смотрим игру, и как она развивается. Посчитали нужным сыграть именно так. Через игру с Мальтой мы готовимся к Словении. Поэтому сегодня решили так сыграть. Были еще кое-какие задумки, но игра не позволила их реализовать.

- Кто из пары Фомин - Ахметов ближе к тому, чтобы остаться в составе после возвращения Оздоева и Зобнина? Два мяча были забиты после действий Фомина в одно касание. Можно ли сказать, что он воспользовался своим шансом?
- Мне не хотелось бы сейчас обсуждать футболистов, потому что надо еще посмотреть игру. Кто-то видел две передачи, которые привели к голу, а кто-то недочеты в оборонительных действиях и при развитии атак. Надо спокойно пересмотреть матч, пообщаться с футболистами, кто как себя чувствовал в той или иной ситуации. Мы давно не играли, тем более в таком сочетании. Ахметов и Фомин еще не играли и им нужно время. Сегодня я не могу сказать, кто ближе к стартовому составу, а кто дальше.

- Головин играл глубже во втором тайме, а Миранчук действовал на позиции десятки. Рассматриваете ли вы такой вариант в дальнейшем?
- Сегодня мы планировали играть по-другому, хотели дать Саше меньше времени - минут 70. Но игра во втором тайме складывалась не так, как мы хотели. Мы поменяли свои планы. Леша вышел на своей позиции, в которой мы его планируем использовать. Не так иногда все просто, как кажется со стороны. Партнеров надо понимать. Я не помню, когда в последний раз Головин вообще был в сборной. Полтора года, кажется. Поэтому есть нюансы перед каждой игрой, мы их стараемся решать.

- Вы увидели рост Миранчука за время пребывания в «Аталанте»? Отразился ли его новый опыт на игре в сборной?
- Определенный опыт он, конечно, получает. Мы с ним пока не говорили, потому что они только прилетели, и им надо было спокойно отдохнуть. У нас будет диалог. Алексей играет на многих позициях, как и Головин, и это хорошо для нас. Игрок становится разносторонним. Но надо определить для них позиции в сборной, где они смогут показывать свои лучшие качества.

- Какая информация по Мариу Фернандеса, который хромал?
- Во время игры бывают ушибы. У Мариу все нормально. У нас есть еще два дня, чтобы понять, насколько он готов. Кудряшов тоже приехал в хорошем состоянии. У нас три игры и надо стратегически все правильно рассчитать, чтобы игроки были свежими и готовыми добиваться результата в каждом матче.

- Не удивили ли вас результаты матчей в нашей группе? Хорватия уступила Словении, Словакия не обыграла Кипр.
- Когда была жеребьевка, мы говорили, что у нас ровная группа. Это со стороны кажется, что все легко. Мы сегодня обыграли Мальту, но я убежден, что у многих команд здесь могут возникнуть проблемы. Сегодня мы еще раз убедились, что с каждой командой надо максимально правильно готовиться, чтобы добиваться результата именно в этот день. Если вы помните вопрос в Сербии: их сборная нас обыграла, а на чемпионат Европы едем мы. Мы готовы, когда надо. Сегодня у нас была победа, при этом игра нам не до конца удалась, не до конца понравилась.

источник: «Советский спорт»
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