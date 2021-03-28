Россия – лидер группы, у Роналду отняли чистый гол, в танцах золото спустя 12 лет, Поветкин проиграл

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Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Бриндизи 0
КХЛ - плей-офф 14:30 Металлург Мг 0 Авангард 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.60
Германия - Бундеслига 16:00 Лёвен Брауншве 0 Фрапорт Скайла 0
Германия - Бундеслига 16:00 Альба 0 Миттельдойчер 0
Германия - Бундеслига 16:00 С.Оливер Баске 0 Баскетс Бонн 0
ЧМ-2022 - Европа 16:00 Казахстан 0 Франция 0 П1 25.0 Х 9.00 П2 1.13
Италия - Серия А 18:30 Умана Рейер 0 Олимпия Милан 0
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Вашингтон Кэпи 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 2.17 Х 4.30 П2 2.80
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Дания 0 Молдавия 0 П1 1.06 Х 15.0 П2 38.0
Италия - Серия А 19:00 Варезе 0 Доломити Энерг 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Албания 0 Англия 0 П1 13.5 Х 5.70 П2 1.27
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Грузия 0 Испания 0 П1 14.5 Х 6.00 П2 1.25
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Исландия 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.35
Германия - Бундеслига 19:00 Людвигсбург 0 Меди Байройт 0
Италия - Серия А 19:15 Виртус Рим 0 Канту 0
Италия - Серия А 20:00 Тревизо 0 Триест 0
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Шарлотт Хорнет 0 Финикс Санз 0 П1 2.90 П2 1.43
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Румыния 0 Германия 0 П1 9.90 Х 5.60 П2 1.32
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Косово 0 Швеция 0 П1 5.70 Х 3.60 П2 1.72
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Венгрия 0 П1 60.0 Х 21.0 П2 1.03
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Израиль 0 Шотландия 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Фарерские остр 0 П1 1.06 Х 14.0 П2 47.0
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Фортитудо 0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Болгария 0 Италия 0 П1 12.5 Х 5.90 П2 1.27
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Финляндия 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 6.00
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Швейцария 0 Литва 0 П1 1.07 Х 13.5 П2 36.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Макед 0 Лихтенштейн 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Польша 0 Андорра 0 П1 1.02 Х 25.0 П2 63.0
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Детройт Ред Уи 0 Коламбус Блю Д 0 П1 3.40 Х 4.30 П2 1.90
ЧМ-2022 - Северная Америка 23:00 Каймановы остр 0 Канада 0
Россия – лидер группы, у Роналду отняли чистый гол, в танцах золото спустя 12 лет, Поветкин проиграл
28 марта 08:27
автор: Дмитрий Кузнецов

Россия – лидер группы, у Роналду отняли чистый гол, в танцах золото спустя 12 лет, Поветкин проиграл

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Россия победила Словению благодаря дублю Дзюбы

Сборная России одержала вторую победу подряд в отборе ЧМ-2022 и лидирует в своей группе с 6 очками после двух туров. Команда Станислава Черчесова в субботу в Сочи выиграла у Словении – 2:1. За игрой наблюдали 13 тысяч зрителей. При разрешенной квоте по заполняемости трибун в 50 процентов посещаемость могла быть и выше. Оба гола забил у хозяев Артем Дзюба, на счету которого теперь 29 мячей в играх за сборную. Он всего в шаге от повторения рекорда Александра Кержакова, который в футболке национальной команды 30 раз огорчал соперников.

У словенцев отличился Йосип Иличич, доставивший немало хлопот нашей обороне. Его одноклубник по «Аталанте» Алексей Миранчук вышел на замену на 49-й минуте вместо Александра Головина, которого решили поберечь из-за небольшого повреждения. Как сообщил после игры Черчесов, не в его практике рисковать здоровьем игроков. Напомним, что в первом матче отбора 24 марта россияне на выезде победили Мальту – 3:1.

В нашей группе вчера Хорватия, уступившая в стартовом поединке Словении – 0:1, взяла верх над Кипром – 1:0 благодаря голу полузащитника «Аталанты» Марио Пашалича. Сборная Словакии, с которой Россия играет следующий матч 30 марта на выезде, потеряли очки в домашней встрече с Мальтой – 2:2. По ходу матча гости выигрывали 2:0, в начале второго тайма словаки за четыре минуты забили дважды (Стрелец, Шкриньяр), но вырвать победу не смогли.

После двух туров в группе H у России 6 очков, у Словении и Хорватии по 3, у Словакии 2, у Кипра и Мальты по одному очку.

Скандал в Белграде, вторая победа Турции

Скандалом завершился матч в Белграде, где встречались лидеры группы А Сербия и Португалия. Гости сначала повели 2:0 после дубля Диогу Жоты, но во втором тайме хозяева отыгрались (Митрович, Костич). На третьей добавленной минуте при счете 2:2 после удара капитана гостей Криштиану Роналду сербский защитник Стефан Митрович вынес мяч из ворот. Как показал повтор, мяч уже пересек линию, и это был гол. Однако судьи не зафиксировали взятие ворот. Матч обслуживала бригада из Нидерландов во главе с Данни Маккели. При этом на игре, как и во всех других играх отбора ЧМ-2022, не использовались ни система VAR, ни система определения гола.

Роналду пришел в бешенство от такого решения, набросился на бокового судью, кричал, размахивал руками, получил желтую карточку, после чего сорвал с себя капитанскую повязку, бросил ее на газон и покинул поле. Криштиану не забивает уже в четырех матчах за национальную команду, потому, видимо, эмоции были еще сильнее.

Конечно, возникает вопрос: когда еще применять систему, если не на подобных встречах, от которых зависит поездка на чемпионат мира? После игры судья принес португальцу извинения, но ему от этого не легче. В итоге у Сербии и Португалии стало по четыре очка. Три в группе А у Люксембурга, который в гостях неожиданно победил Ирландию – 1:0.

Сборная Турции вслед за уверенной домашней победой над Нидерландами – 4:2 с крупным счетом выиграла в гостях у Норвегии – 3:0. Дубль сделал Озан Туфан, еще один мяч забил Чаглар Сеюнджю. Голландцы были сильнее команды Латвии – 2:0 (Бергейс, де Йонг). Соперник нашей команды по групповому турниру чемпионату Европы сборная Бельгии сыграла вничью в гостях с Чехией. Лукаш Провод открыл счет в начале второго тайма, а на 60-й минуте Ромелу Лукаку забил ответный мяч.

Результаты остальных матчей: Черногория – Гибралтар – 4:1, Белоруссия – Эстония – 4:2.

Синицина и Кацалапов выиграли для России третье золото ЧМ

На чемпионате мира по фигурному катанию Россия взяла три золота в четырех видах. В соревновании танцевальных пар первое место завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За произвольный танец они получили 133,02 балла, а в сумме с ритм-танцем набрали 221,17. Россия стала первой в танцах на льду после 12-летнего перерыва. В 2009 году на высшую ступень пьедестала почета чемпионата мира поднимались Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Серебряные медали достались американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71). Бронза у канадцев Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35). Еще одна наша пара Александра Степанова и Иван Букин заняли только пятое место (208,77).

В мужском катании лучший из россиян Михаил Коляда стал пятым. Евгений Семененко – восьмым. Этот результат – сумма мест не больше 13 - позволит России выставить не двух, а трех одиночников в следующем сезоне на чемпионате мира в Монпелье. Для получения максимальной квоты на Олимпиаде в Пекине надо лишь закрепить тройную квоту на специальном турнире серии «челленджер» в конце года. Любой российский фигурист кроме Коляды и Семененко должен попасть там в топ-6.

Победителем в Стокгольме стал американец Нэйтан Чен, выигравший золото ЧМ третий раз подряд. В произвольной программе он чисто исполнил пять четверных. Лидировавший после короткой программы двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю только третий. На втором месте его соотечественник Юма Кагияма.

Уайт победил Поветкина нокаутом в пятом раунде

Александр Поветкин потерял титул временного чемпиона WBC, проиграв нокаутом в четвертом раунде британцу Диллиану Уайту, который взял реванш за поражение в августе 2020-го. Бой состоялся в Гибралтаре в рамках вечера профессионального бокса. Напомним, что первый поединок проходил с большим преимуществом Уайта, он дважды отправлял россиянина в ногдаун, но пропустил апперкот в пятом раунде и проиграл.

41-летний Поветкин провел 40 боев, в которых одержал 36 побед (25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью. Промоутер Андрей Рябинский, представляющий интересы Поветкина, после боя написал в твиттере: «Думаю, что это последний бой».

«Локомотив» и ЦСКА доигрались до седьмого матча

«Локомотив» сравнял счет в полуфинале Запада с ЦСКА (3-3), выиграв дома шестой матч в овертайме – 2:1. Решающую шайбу на 65-й минуте забросил Владимир Ткачев. Гости пропустили контратаку «3 в 2». Петерссон вошел слева в зону армейцев и отдал передачу на капитана железнодорожников, который заложил вираж и переиграл в ближнем бою голкипера красно-синих Юханссона. В основное время оба гола были забиты при игре в большинстве: у хозяев после дальнего выстрела отличился Баранцев, а ЦСКА ответил кистевым броском в девятку Окулова.

В понедельник 29 марта в Москве седьмой решающий матч, который определит соперника СКА по финалу конференции. Сегодня в Магнитогорске шестой поединок проводят «Металлург» и «Авангард». Пока впереди «ястребы» 3-2.

источник: «Советский спорт»
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Мальта - Россия - 1:3. Обзор матча отборочного турнира ЧМ-2022. 24.03.2021

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