Россия – лидер группы, у Роналду отняли чистый гол, в танцах золото спустя 12 лет, Поветкин проиграл

Россия победила Словению благодаря дублю Дзюбы

Сборная России одержала вторую победу подряд в отборе ЧМ-2022 и лидирует в своей группе с 6 очками после двух туров. Команда Станислава Черчесова в субботу в Сочи выиграла у Словении – 2:1. За игрой наблюдали 13 тысяч зрителей. При разрешенной квоте по заполняемости трибун в 50 процентов посещаемость могла быть и выше. Оба гола забил у хозяев Артем Дзюба, на счету которого теперь 29 мячей в играх за сборную. Он всего в шаге от повторения рекорда Александра Кержакова, который в футболке национальной команды 30 раз огорчал соперников.

У словенцев отличился Йосип Иличич, доставивший немало хлопот нашей обороне. Его одноклубник по «Аталанте» Алексей Миранчук вышел на замену на 49-й минуте вместо Александра Головина, которого решили поберечь из-за небольшого повреждения. Как сообщил после игры Черчесов, не в его практике рисковать здоровьем игроков. Напомним, что в первом матче отбора 24 марта россияне на выезде победили Мальту – 3:1.

В нашей группе вчера Хорватия, уступившая в стартовом поединке Словении – 0:1, взяла верх над Кипром – 1:0 благодаря голу полузащитника «Аталанты» Марио Пашалича. Сборная Словакии, с которой Россия играет следующий матч 30 марта на выезде, потеряли очки в домашней встрече с Мальтой – 2:2. По ходу матча гости выигрывали 2:0, в начале второго тайма словаки за четыре минуты забили дважды (Стрелец, Шкриньяр), но вырвать победу не смогли.

После двух туров в группе H у России 6 очков, у Словении и Хорватии по 3, у Словакии 2, у Кипра и Мальты по одному очку.

Скандал в Белграде, вторая победа Турции

Скандалом завершился матч в Белграде, где встречались лидеры группы А Сербия и Португалия. Гости сначала повели 2:0 после дубля Диогу Жоты, но во втором тайме хозяева отыгрались (Митрович, Костич). На третьей добавленной минуте при счете 2:2 после удара капитана гостей Криштиану Роналду сербский защитник Стефан Митрович вынес мяч из ворот. Как показал повтор, мяч уже пересек линию, и это был гол. Однако судьи не зафиксировали взятие ворот. Матч обслуживала бригада из Нидерландов во главе с Данни Маккели. При этом на игре, как и во всех других играх отбора ЧМ-2022, не использовались ни система VAR, ни система определения гола.

Роналду пришел в бешенство от такого решения, набросился на бокового судью, кричал, размахивал руками, получил желтую карточку, после чего сорвал с себя капитанскую повязку, бросил ее на газон и покинул поле. Криштиану не забивает уже в четырех матчах за национальную команду, потому, видимо, эмоции были еще сильнее.

Конечно, возникает вопрос: когда еще применять систему, если не на подобных встречах, от которых зависит поездка на чемпионат мира? После игры судья принес португальцу извинения, но ему от этого не легче. В итоге у Сербии и Португалии стало по четыре очка. Три в группе А у Люксембурга, который в гостях неожиданно победил Ирландию – 1:0.

Сборная Турции вслед за уверенной домашней победой над Нидерландами – 4:2 с крупным счетом выиграла в гостях у Норвегии – 3:0. Дубль сделал Озан Туфан, еще один мяч забил Чаглар Сеюнджю. Голландцы были сильнее команды Латвии – 2:0 (Бергейс, де Йонг). Соперник нашей команды по групповому турниру чемпионату Европы сборная Бельгии сыграла вничью в гостях с Чехией. Лукаш Провод открыл счет в начале второго тайма, а на 60-й минуте Ромелу Лукаку забил ответный мяч.

Результаты остальных матчей: Черногория – Гибралтар – 4:1, Белоруссия – Эстония – 4:2.

Синицина и Кацалапов выиграли для России третье золото ЧМ

На чемпионате мира по фигурному катанию Россия взяла три золота в четырех видах. В соревновании танцевальных пар первое место завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За произвольный танец они получили 133,02 балла, а в сумме с ритм-танцем набрали 221,17. Россия стала первой в танцах на льду после 12-летнего перерыва. В 2009 году на высшую ступень пьедестала почета чемпионата мира поднимались Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Серебряные медали достались американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71). Бронза у канадцев Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35). Еще одна наша пара Александра Степанова и Иван Букин заняли только пятое место (208,77).

В мужском катании лучший из россиян Михаил Коляда стал пятым. Евгений Семененко – восьмым. Этот результат – сумма мест не больше 13 - позволит России выставить не двух, а трех одиночников в следующем сезоне на чемпионате мира в Монпелье. Для получения максимальной квоты на Олимпиаде в Пекине надо лишь закрепить тройную квоту на специальном турнире серии «челленджер» в конце года. Любой российский фигурист кроме Коляды и Семененко должен попасть там в топ-6.

Победителем в Стокгольме стал американец Нэйтан Чен, выигравший золото ЧМ третий раз подряд. В произвольной программе он чисто исполнил пять четверных. Лидировавший после короткой программы двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю только третий. На втором месте его соотечественник Юма Кагияма.

Уайт победил Поветкина нокаутом в пятом раунде

Александр Поветкин потерял титул временного чемпиона WBC, проиграв нокаутом в четвертом раунде британцу Диллиану Уайту, который взял реванш за поражение в августе 2020-го. Бой состоялся в Гибралтаре в рамках вечера профессионального бокса. Напомним, что первый поединок проходил с большим преимуществом Уайта, он дважды отправлял россиянина в ногдаун, но пропустил апперкот в пятом раунде и проиграл.

41-летний Поветкин провел 40 боев, в которых одержал 36 побед (25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью. Промоутер Андрей Рябинский, представляющий интересы Поветкина, после боя написал в твиттере: «Думаю, что это последний бой».

«Локомотив» и ЦСКА доигрались до седьмого матча

«Локомотив» сравнял счет в полуфинале Запада с ЦСКА (3-3), выиграв дома шестой матч в овертайме – 2:1. Решающую шайбу на 65-й минуте забросил Владимир Ткачев. Гости пропустили контратаку «3 в 2». Петерссон вошел слева в зону армейцев и отдал передачу на капитана железнодорожников, который заложил вираж и переиграл в ближнем бою голкипера красно-синих Юханссона. В основное время оба гола были забиты при игре в большинстве: у хозяев после дальнего выстрела отличился Баранцев, а ЦСКА ответил кистевым броском в девятку Окулова.